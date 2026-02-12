注文住宅の総合情報サイト「持ち家計画」の姉妹サイト、住宅リフォーム金額の一括見積もりサービス「持ち家リフォーム」を開始

株式会社セレス

株式会社セレス（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下セレス）は、同社が運営する注文住宅の総合情報サイト「持ち家計画」の姉妹サイトとして、住宅のリフォーム金額を一括見積もりするサービス「持ち家リフォーム」を2026年２月19日より開始することをお知らせいたします。

セレスは、インターネットメディアの企画・開発・運営することを主業とし、国内最大級のポイントサイト「モッピー」を運営しております。また「モッピー」の集客力を生かした形の不動産メディアとして、不動産投資の総合サイト「Ｏｈ！Ｙａ（オーヤ）」と注文住宅の総合情報サイト「持ち家計画」を提供しております。

「持ち家計画」は、注文住宅の購入を検討している方を対象に、家づくりに関する情報をはじめ、様々なコンテンツを提供するサービスです。2024年３月には不動産の売却金額を一括査定するサービス「持ち家売却」を新たに開始。住宅の購入時や売却時に何から始めたらよいのか、どの会社を選択するべきかわからないといった悩みを抱えている方に対し、簡単かつお得に探すことができるようサポートしてまいりました。この度、リフォーム時においても同様の悩みに直面することから、リフォーム金額の一括見積もりサービス「持ち家リフォーム」を開始する運びとなりました。

矢野経済研究所の調査※によると、国内住宅リフォーム市場は多少の変動を伴いつつも、2025年の市場規模は7.3兆円と推計されております。一方で、独立行政法人国民生活センターにはリフォームに関する相談が毎年寄せられており、依然としてトラブルが絶えない状況です。このような背景から「適正価格がわからない」「業者の良し悪しを判断するのに困る」といった悩みを抱える消費者が増加していると考えられます。

この度開始する「持ち家リフォーム」は、住宅のリフォームに興味がある方に対し、リフォームの第一歩となる見積もり依頼をサポートいたします。Web上でリフォーム箇所等を入力するだけで、独自審査を通過した複数の優良リフォーム会社から見積もり結果が届くサービスです。完全無料かつ簡単なプロセスでリフォーム時の時間と手間を大幅に削減します。

今後もセレスは、「持ち家計画」や「持ち家売却」、「持ち家リフォーム」を通して、不動産に向き合うお客さま一人一人に寄り添ったサービスを提供してまいります。

※参照元：2025年月矢野経済研究所プレスリリース「住宅リフォーム市場に関する調査を実施（2025年）」

＜持ち家リフォーム 概要＞

・サービス名 ：持ち家リフォーム

・サービスURL ：https://mochiie-re.com（２月19日よりサイトオープン）

・サービス開始日：2026年２月19日（木）

・サービス概要 ：住宅リフォーム金額の一括見積もりサービス

・利用料金 ：無料

・利用手順 ：１.リフォーム箇所とお客様情報の入力

２.各社から見積もり結果が届く

３.リフォーム会社を比較

＜サービス特徴＞

かんたん一括見積もり

１度の入力で複数会社に一括で見積もり依頼することが可能です。

厳選された会社を紹介

独自審査を通過した会社のみが掲載されているため、優良なリフォーム会社が集まっています。

お断りもスムーズ

提案へのお断りがしにくいときは、当サイトが代わりにお断りします。

ご利用料金は一切かかりません

見積もり依頼・比較・ご相談、すべて無料です。当サイトがお客様に費用を請求することは一切ございません。

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町１番１号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/