GREGORY × KOICHI YAIRI コラボレーションアイテム 発売　あなたの毎日に寄り添う相棒

アメリカ・カリフォルニア発のアウトドアブランド GREGORY（グレゴリー）は、国内外で活躍するペインター、アーティスト 矢入幸一氏との特別なコラボレーションアイテムを、2026年2月20日（金）より発売いたします。

本コレクションのテーマは、「あなたとともに成長する相棒」。矢入幸一氏が本コレクションのために描き下ろしたスペシャルアートワークを、バッグの内装にプリント。アウトドア、散歩、通勤・通学、野外フェス、スポーツなど、日常から広がるさまざまな楽しいシーンが表現されており、毎日の暮らしに寄り添い、成長する毎日を、ともに歩む存在でありたいという想いが込められています。

アイテムは、定番のデイパックをはじめ、ちょっとした外出に使いやすいチンチバッグ Mやクイックポケット M、さらにバッグのウェビングに装着できるミニアクセサリー３型を加えた全６型を展開。ライフスタイルに合わせたカスタマイズを楽しめる点も魅力のラインナップです。

■ITEM INFORMATION

デイパック X Koichi Yairi \33,000(税込)クイックポケット M X Koichi Yairi \8,250(税込)チンチバッグ M X Koichi Yairi \10,450(税込)マイクロポーチテールメイト X Koichi Yairi \4,950(税込)マイクロポーチクイックポケット X Koichi Yairi \3,850(税込)ミニデイパックポーチ X Koichi Yairi \3,850(税込)

アイテムをご購入いただいた方に先着でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

展開店舗：

グレゴリー直営店 https://www.gregory.jp/shop/

公式オンラインストア https://www.gregory.jp/

また、普段から親交の深いBEAMS Tとのコラボレーションアイテムも同時発売します。バッグに落とし込まれたグラフィックを施したTシャツをはじめ、バンダナやソックスなどのファッション小物もラインナップし、「ビームス メン 渋谷」にてグラフィックを用いた装飾が店内を彩ります。本コレクションをご購入頂いた方には限定ステッカーを先着で配布します。

※BEAMS Tとのコラボレーションアイテムは、BEAMSでのみ販売。

KOICHI YAIRI × BEAMS T

・発売日：2月20日（金）

・展開店舗：BEAMS T レーベル展開店舗 ※一部店舗を除く

・問い合わせ店舗：ビームス メン 渋谷（03-3780-5500）

■EVENT INFORMATION

コラボレーションアイテムの発売を記念し、2月20日（金）、グレゴリー原宿にてローンチイベントを開催いたします。

当日は、アートワークを手がけた 矢入幸一氏によるサイン会を実施。また、イベント当日にご来店いただいたお客様には、先着でニュージーランド発のスペシャルティコーヒーロースター「Coffee Supreme Japan」によるコーヒーサービスをご提供します。香り高いコーヒーを片手に、ゆっくりと店内でコラボレーションアイテムをご覧いただけます。

GREGORY× KOICHI YAIRI

LAUNCH EVENT

・日時

2月20日(金)16:00～20:00

・場所

グレゴリー原宿

〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-17-15 落合原宿ビル 1・2階

・電話番号

03-6427-1310

ABOUT KOICHI YAIRI

ペインター、アーティスト。1992 年生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。日本をはじめロンドン、韓国、香港など国内外で展覧会を開催。クライアントワークでは、レコードジャケット、キャラクターデザイン、アパレルなどへのアートワークの提供などペインティングを軸に活動中。

■GREGORY INFORMATION

グレゴリー公式オンラインストア：https://www.gregory.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gregoryjapan/

公式Facebook： https://www.facebook.com/GregoryJapan/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/gregoryjapan

ABOUT GREGORY

1977年にアメリカ・カリフォルニアで生まれたアウトドアブランド。「どこよりもフィットする登山用バックパックを作ること」をミッションに45年以上にわたり、最高の背負い心地、品質、機能性を追求した製品を提供してきました。登山をはじめとするアウトドアシーンで培った技術と機能性を活かし、アウトドアからタウンユースまで、シーンに応じた信頼できるパートナーとしての製品を提案しています。

お問合せ先

グレゴリー / サムソナイト・ジャパン 0800-12-36910