「ほっともっと」中華フェア第2弾！コク深い酢豚とパリパリ食感の春巻が楽しめる『黒酢酢豚＆春巻弁当』『中華デラックス弁当』新発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年1月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、「こだわりの美味！中華フェア第2弾」として、『黒酢酢豚＆春巻弁当』690円を2月18日(水)より新発売いたします。その他、黒酢酢豚・春巻・焼売がセットになった『中華デラックス弁当』750円、肉が2倍の『W黒酢酢豚弁当(肉2倍)』820円も発売します。

■中華フェア第2弾！肉も野菜も楽しめる、食べ応え抜群な中華の定番人気メニューが新登場

『黒酢酢豚＆春巻弁当』は、店内で揚げた豚もも肉と玉ねぎに2色のピーマンを合わせ、まろやかな酸味と甘味を効かせたコクのあるタレを絡めて仕上げました。こだわりの酢豚のタレは、米黒酢と穀物酢にリンゴ果汁を加え、豊かな風味を引き立てながらも後味はすっきりと軽やかに楽しめます。酸味と甘味のバランスを追求し、ごはんが進む味わいに仕立てました。春巻は、筍・豚肉・きくらげ・人参・にら・春雨・椎茸の7品目の具材を使用し、中はとろりと、皮はパリッと香ばしく仕上げた具沢山の一品です。黒酢酢豚に加え、春巻や焼売など、中華の多彩な味わいを一度に楽しめる『中華デラックス弁当』や、肉が2倍の『W黒酢酢豚弁当(肉2倍)』もご用意しました。また、『パリパリ春巻』140円はサイドメニューとして通年販売しております。食べ応えと満足感を兼ね備えた中華弁当をぜひお試しください。

■商品概要

・発売商品

ごろっと大きな肉と野菜 黒酢酢豚＆春巻弁当 690円

黒酢酢豚・春巻・焼売 中華デラックス弁当 750円

ごろっと大きな肉と野菜 W黒酢酢豚弁当(肉2倍) 820円

・発売日

2026年2月18日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,425店舗(1月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます