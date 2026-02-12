株式会社パレットグループ、ブシロード関連商品の取り扱いを強化

株式会社パレットグループ

株式会社パレットグループ（本社：東京千代田区鍛冶町3-3-1 神田ノースフロント8F、代表取締役：新井貴雄）、トレカ商事カンパニーは、トレーディングカード卸事業の拡大に伴い、株式会社ブシロード（以下、ブシロード）関連商品の取り扱いを強化することをお知らせいたします。

引用：https://bushiroad.co.jp/company/group

当社はこれまで、トレーディングカードを中心とした卸売・流通支援を行ってまいりました。近年、トレーディングカード市場の拡大に加え、各種IPコンテンツの人気が国内外で高まる中、ブシロード関連商品に対する取引先からのニーズが一層増加しております。

これを受け当社は、仕入れ・供給体制の強化を進め、より安定した流通の実現と、取引先店舗様への販売機会拡大に貢献してまいります。

取り扱い強化の背景

トレーディングカード市場においては、ファン層の拡大とともに、商品供給の安定性が店舗運営における重要な要素となっています。



当社はこうした市場環境を踏まえ、ブシロード関連商品の取り扱いを強化することで、取引先様への安定供給を実現し、さらなる市場活性化に寄与することを目指します。

今後の取り組み

当社は今後、以下の取り組みを通じてブシロード関連商品の流通体制を強化してまいります。

会社概要

- ブシロード関連商品の仕入れ体制の拡充- 取引先店舗への安定供給の実現- 販売促進に向けた提案力の強化

会社名：株式会社パレットグループ

所在地：〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３－１ 神田ノースフロント8F

設立：2017年12月14日

資本金：1億円

代表取締役：新井貴雄

事業内容：アソビの総合インフラ企業群

URL：https://palettegroup.co.jp/