「小田急百貨店オンラインショッピング」にて注文のデパコスをマルイ・モディで受け取れるサービスをスタート

株式会社小田急百貨店

株式会社小田急百貨店（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中島 良和）は、株式会社丸井グループの物流事業会社、株式会社ムービング（本社：埼玉県戸田市、取締役社長：伊賀山 真行）と連携し、ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にてご注文いただいたコスメを丸井グループが提供する「トルダス」サービスを活用し、マルイ・モディ各店で受け取りができるサービスを開始いたしました。

「トルダス受け取りサービス」ページ「小田急百貨店オンラインショッピング」コスメ特集

当社では、オンラインでご注文いただいたコスメを新宿店にて受け取れるサービスを提供してまいりましたが、受け取り場所をより自由にお選びいただけるよう、このたび受け取り場所をマルイ・モディ各店へと拡大いたします。仕事帰りやお出かけのついでなど、ご自身のライフスタイルに合わせて品物を受け取ることが可能となり、利便性の向上につなげます。さらに、受け取り場所の拡大により新たなお客さまとの接点が生まれ、これまで当社ECサイトをご利用いただいていなかった層にもサービスをご活用いただく機会の創出を目指します。

また、本取り組みは配送距離の短縮や物流の効率化を図ることで、配送時に発生する CO2 排出量の削減にも寄与します。今後も当社では、お客さまに快適なお買い物体験をご提供できるよう、オンラインと店舗をシームレスにつなぐ OMO サービスを推進するとともに、環境にやさしい取り組みを継続してまいります。

■「トルダス（trds）」とは

オンラインとオフラインをつなぐ、環境にもやさしいサービス「トルダス」。丸井グループが提供する「トルダス（trds）」は、マルイ・モディの店内に設置されたカウンターで、複数のECサイトで購入した商品の受取・返品・発送を一か所で完結できる便利なサービスです。自宅で再配達を待つ必要がなく、通勤・通学やお買物のついでに立ち寄れる点も好評です。また、「トルダス」は、再配達の削減や梱包資材の再利用・削減を通じて、環境負荷の低減にも貢献しています。

【サービス概要】

名称：「小田急百貨店オンラインショッピング」トルダス受け取りサービス

URL： https://stg-shop.odakyu-dept.co.jp/ec/trds_receiving

開始日：2026年2月12日（木）

対象品：コスメ（約2,000品）

送料：無料

受取店舗：17店舗（有楽町マルイ、新宿マルイ本館、渋谷モディ、上野マルイ、北千住マルイ、錦糸町

マルイ、中野マルイ、吉祥寺マルイ、国分寺マルイ、町田マルイ、マルイファミリー溝口、

海老名マルイ、戸塚モディ、大宮マルイ、マルイファミリー志木、草加マルイ、柏モディ）

▼株式会社小田急百貨店

https://www.odakyu-dept.co.jp/

▼小田急百貨店オンラインショッピング

https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/top

▼トルダス

https://www.0101.co.jp/trds/info/shoplist.html