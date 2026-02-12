りらいぶ初！俳優・防災士の和泉崇司が「公式防災アンバサダー」に就任！りらいぶとの連携で「着る防災」を世界へ

AnBee株式会社

AnBee株式会社（本社：東京都渋谷区、支社：広島県廿日市市、代表取締役：和泉崇司）は、株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）と防災に関する連携協定を締結し、当社代表の和泉崇司（いずみ そうじ）が、りらいぶ初の「公式防災アンバサダー」に就任したことをお知らせします。 本連携は、防災分野における協業を目指したもので、りらいぶの機能性ウェア「リライブウェア」を通じて、AnBeeが掲げる「健康なくらしが、いちばん身近な防災である」というコンセプトを具現化します。災害大国日本から、世界に向けて「健康防災」という新しい防災の形を提案してまいります。

就任の背景

健康なくらしが、最良の「備え」となる新たな常識を創るために。

近年、各地で自然災害が相次ぐ中、防災の重要性について考える機会が増えています。一方で、その意識が日常の具体的な行動として定着しきれていない側面も見えてきました。

内閣府が実施した「防災に関する世論調査（2025年）」によると、過去1～2年の間に災害時の対応について家族や身近な人と話し合ったことがある人は64.0％となり、約3人に1人（34.6％）は話し合いの機会を持てていないという結果となっています。

また、災害への備えについても、懐中電灯や食料・飲料水の備蓄といった基本的な対策は一定程度進んでいるものの、防災訓練に「参加したことがある」と回答した人は40.6％にとどまり、残りのうち38.6％は訓練への参加経験がないという結果となりました（内閣府「防災に関する世論調査」2025年）。

このように、多くの人が防災の必要性を感じながらも、日常的な行動として継続することが難しい状況がうかがえます。防災を「特別な準備」や「非常時の対応」に限定するのではなく、日々の暮らしの中で無理なく取り入れていく視点が、今あらためて求められていると考えます。

AnBee株式会社は、「いつかを、いつもに」をコンセプトに、防災ソリューション事業を展開し、健康科学・予防医学の観点からも、日常の健康維持を最良の防災と捉える「健康防災」を推進しています。 りらいぶ社が展開する「リライブウェア」は血行促進をサポートし、日々の健康を支えるという点で、まさにAnBeeの理念を体現する製品です。

リライブウェアが実現する健康防災

「着る防災」としての貢献： リライブウェアによる日常の健康促進は、災害時に自らの足で避難できるサポートが期待できます。これは、災害時における最も有効な避難行動に繋がる可能性が高く、普段のくらしに防災を溶け込ませる行動です。

避難所におけるQOL向上： リライブウェアは、避難所などでの健康維持に寄与する可能性が高く、この分野での共同啓発・取り組みを強化いたします。

本連携を通じて、当社はリライブウェアを「日常の健康を支え、非常時の命を守るインフラウェア」として位置づけ、健康防災の普及活動を展開してまいります。

「公式防災アンバサダー」就任コメント

和泉 崇司（いずみ そうじ）俳優／防災士／AnBee株式会社 代表取締役

リライブウェアという革新的な製品は、私たちが目指す『健康防災』のミッションを体現する、まさに「着る防災」の代名詞です。 従来の『モノを備える』防災だけでなく、日々の健康を整えることが最良の『備え』であるというメッセージを、りらいぶ様とタッグを組んで国内外に発信いたします。特に、避難所という特殊な環境下で発生しやすい健康リスクに関わる課題に対し、積極的な啓発と貢献に取り組んでまいります。

株式会社りらいぶ 代表取締役 佐々木貴史 コメント

私は、2011年3月11日に発生した東日本大震災を仙台市で経験しました。先の見えない不安や疲労が重なる中で、心身ともに大きな負担を感じると同時に、被災地で支援活動に尽力する方々もまた、大きな負担を背負っていることを実感しました。

あの時にいただいた多くの支援への感謝を、今度は自分が「支える側」として社会に返したい。その想いが当社の取り組みの原点です。東日本大震災を経験した仙台の企業として、これからも暮らしに寄り添う新しい防災のあり方を発信してまいります。

今後のプロジェクト

AnBee株式会社と株式会社りらいぶは、以下のプロジェクトを推進し、「健康防災」の普及を目指します。

1.「健康防災」体験イベント・セミナーの開催：

企業・自治体・一般向けに、健康と防災をテーマにした新しい啓発活動を展開。

2.全国各地での「着る防災」ポップアップ展開：

リライブウェアの体験機会を提供し、地域住民の防災意識向上をサポート。

3. 共同情報発信の強化：

SNSなどを活用し、防災と健康を融合させた新しいライフスタイル提案を強化。

両社はこの連携を通じて、「リライブウェア」を単なる機能性ウェアとしてだけでなく、災害時にも役立つ「命を守るためのインフラウェア」として位置づけ、社会貢献に邁進してまいります。

会社概要

AnBee株式会社

東京本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

広島支社：広島県廿日市市佐方本町1-1

代表者 ：代表取締役 和泉崇司

事業内容：防災事業 / エンターテインメント事業 / 飲食事業 / デジタルサイネージ事業

公式サイト：https://anbee.co.jp/

株式会社りらいぶ

所在地 ：宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル１F

代表者 ：代表取締役 佐々木貴史

事業内容：リライブシャツ・パンツ 関連ウェア開発/製造/卸

公式サイト：https://www.reliveshirts.com/

問い合わせ：hello@anbee.co.jp