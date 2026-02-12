CX変革AIプラットフォーム「InsightX」がシリーズA final closeで楽天キャピタル、FFGベンチャービジネスパートナーズから2億円を追加調達。総額8億円のシリーズA資金調達を完了

株式会社InsightX

パーソナライズを軸としたCX(=Customer Experience, 顧客体験)変革AIプラットフォーム『InsightX』を提供する、株式会社InsightX（インサイトエックス｜本社:東京都、代表取締役CEO:中沢弘樹・佐竹佑基、以下:当社）は、楽天グループ株式会社（以下:楽天グループ）のコーポレートベンチャーキャピタルである楽天キャピタルおよび株式会社ふくおかフィナンシャルグループ傘下の株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズを引受先とした第三者割当増資により、シリーズA 2nd closeにおいて2億円の資金調達を実施しましたことをお知らせいたします。これにより、シリーズA全体での調達総額は8億円となり、final closeを完了いたしました。今回の調達により、プロダクト開発の強化と組織体制の拡充を加速し、楽天グループとの連携を見据えながら、BtoC業界全体のAIトランスフォーメーションをリードする存在へと成長してまいります。

1. InsightXについて

当社は、2021年の創業より独自に研究開発を続けてきた世界初の『シェルフ型レコメンド(R)』を中核技術として、パーソナライズを軸としたCX変革AIプラットフォーム『InsightX』を提供しています。

生成AI時代において、情報生成能力の飛躍的向上により、BtoC企業は大量のコンテンツを生成できるようになりました。しかし同時に、エンドユーザーは桁違いの情報に晒され、本当に必要な情報に辿り着けないという課題に直面しています。当社は、エンドユーザーのインサイトを深く捉えることで、ユーザー1人ひとりに"自分だけの特別な売り場"を提供し、ビッグテック企業の特権であったパーソナライズを、あらゆる企業が実現できる世界を目指しています。

オンワード、パル、アーバンリサーチ、ルミネをはじめとする、自社ECサイトを運営するBtoC事業者10社以上が導入し、顧客体験の向上とビジネス成果の両立を実現しています。

2. シリーズA資金調達の概要

シリーズA 1st close（2025年12月）

- 調達金額: 6億円- 引受先: DNX Ventures

シリーズA 2nd close（2026年2月）

- 調達金額: 2億円- 引受先: 楽天キャピタル、株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

シリーズA総額: 8億円（final close完了）

3. 2nd close調達の背景と今後の展開

楽天キャピタル、FFGベンチャービジネスパートナーズとの連携

今回、楽天グループのコーポレートベンチャーキャピタルである楽天キャピタル、および株式会社ふくおかフィナンシャルグループ傘下の株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズを新たな株主としてお迎えすることとなりました。

楽天グループとの連携可能性

楽天グループは、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」をはじめ、フィンテック（金融）サービス、モバイルサービスなど70以上のサービスからなる「楽天エコシステム（経済圏）」を展開し、国内で1億以上の会員基盤を有しています。今回の資本参加により、楽天グループが長年培ってきたECプラットフォームの運営知見やマーケティングノウハウを活かした連携の可能性を、中長期的に探ってまいります。

具体的には、以下の領域での連携機会を模索してまいります：

- EC事業者向けパーソナライズ技術の高度化- - 大規模トランザクションデータを活用した、シェルフ型レコメンド(R)のさらなる精度向上- - ECプラットフォームにおける新たな顧客体験の創出- 「楽天エコシステム」との連携可能性- - 楽天グループの多様なサービスとの技術連携- - 複数タッチポイントでのパーソナライズ体験の実現- BtoC業界全体へのネットワーク活用- - 楽天グループの幅広い事業者ネットワークを活かした、新規顧客開拓の加速- - 日本のEC業界をリードする楽天グループとの連携を通じた、業界全体のAIトランスフォーメーション推進

なお、当社は引き続き、すべてのクライアント企業に対して中立的な立場でサービスを提供してまいります。今回の連携においても、大規模ECプラットフォームの運営知見をプロダクト開発に活かす形での協力関係を想定しております。

ふくおかフィナンシャルグループとの連携可能性

FFGベンチャービジネスパートナーズの親会社である、株式会社ふくおかフィナンシャルグループは福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行と、デジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。特に、九州・西日本エリアを中心に幅広いネットワークと金融ノウハウを有しています。同社との連携により、以下の領域での事業機会の創出を見据えてまいります：

- 地域BtoC企業への展開支援- - 九州・西日本エリアの有力BtoC企業への導入支援- - 地域に根ざした企業のデジタルトランスフォーメーション推進- 地域金融機関ネットワークの活用- - 福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行、みんなの銀行等のネットワークを通じた、地域企業との接点創出- - 金融機関との連携による、新たな顧客価値の提供

当社は、これらの連携機会を段階的に検討・実行することで、楽天キャピタル、FFGベンチャービジネスパートナーズとの長期的なパートナーシップを構築し、BtoC業界全体のAIトランスフォーメーションをリードする存在へと成長してまいります。

資金使途

今回の追加調達資金は、以下の領域に投資を集中し、さらなる成長を加速してまいります。

- プロダクト開発の強化- - CX変革AIプラットフォーム『InsightX』のさらなる進化- - 生成AI技術の進化に合わせた継続的なプロダクト改善- - ファッション・アパレルで培った技術を、あらゆるBtoC企業に展開可能なプロダクトへ AIネイティブなエンジニアの採用強化- 組織体制の強化・優秀な人材の採用- - エンジニア、営業、カスタマーサクセス、ビジネス開発など、各領域で優秀な人材を積極的に募集- - AIネイティブなプロフェッショナルチームの構築 事業成長を支える組織基盤の強化

採用情報はこちら: https://careers.insightx.tech/

4. 投資家・代表コメント

楽天キャピタルSenior Investment Manager 宗正 岳志

情報過多な現代社会では、エンドユーザーが最適な選択にたどり着くことが難しいという構造的課題が存在します。徹底したドメイン理解から生まれたInsightXの「シェルフ型レコメンド(R)」は、リアルタイムで高度にパーソナライズされたEC体験に民主化をもたらしています。 生成AIの急速な普及によってあらゆる産業構造の再定義が進む中、InsightXは生成AIを開発と実装プロセスの中核に据えソリューションの高いカスタマイズ性と高速実装を両立しており、生成AI時代の新たなB2B SaaSモデルの可能性をも予感させます。 InsightXとともに次世代のEC体験創出に挑戦していくことを楽しみにしています。

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ投資事業部 インベストメントマネージャー 大原 未流斗

このたびInsightX社にご出資できたことを大変嬉しく思います。同社の経営チームは、「事業者の情熱をユーザーの感動へつなぐ」というミッションの実現に向けて、強い意思と高い実行力をもって果敢にチャレンジされています。

まずはファッション業界を起点に展開しながら、将来的にはあらゆる業界における顧客体験価値の向上に寄与するサービスであると考えています。

実際に、大手企業への高い導入率に加え、アップセルも当初の想定を上回る水準で着実に進捗しています。

今後はFFGグループ一体となり、InsightX社のさらなる成長と新たな挑戦を全力で支援してまいります。

代表取締役CEO 中沢弘樹

この度、シリーズA 2nd closeにおいて、楽天キャピタル様、FFGベンチャービジネスパートナーズ様を新たな株主としてお迎えすることができ、心より感謝申し上げます。これにより、シリーズA全体での調達総額は8億円となり、final closeを完了いたしました。

2025年12月のシリーズA 1st close以降、当社は順調に事業を推進してまいりました。今回、楽天グループのコーポレートベンチャーキャピタルである楽天キャピタル様を株主としてお迎えできることは、当社にとって非常に大きな意味を持ちます。楽天グループが長年培ってきたECプラットフォームの運営知見やマーケティングデータ活用のノウハウを活かした連携の可能性を、中長期的に探ってまいります。

一方で、当社は引き続き、すべてのクライアント企業様に対して中立的な立場でサービスを提供してまいります。複数の競合するブランド様にご利用いただいている当社にとって、中立性は生命線です。楽天グループ様との協業においても、クライアント企業様のデータが共有されることは一切なく、あくまで大規模ECプラットフォームの運営知見をプロダクト開発に活かすという形での連携を想定しております。

また、ふくおかフィナンシャルグループ傘下のFFGベンチャービジネスパートナーズ様とは、九州・西日本エリアでの事業展開支援や、地域金融機関のネットワークを活用した顧客開拓など、新たな事業機会の創出を見据えております。

生成AI時代において、情報生成能力の飛躍的向上により、BtoC企業は大量のコンテンツを生成できるようになりました。しかし同時に、エンドユーザーは桁違いの情報に晒され、本当に必要な情報に辿り着けないという課題に直面しています。この課題を解決するために、当社は世界初の『シェルフ型レコメンド(R)』を中核技術として、ビッグテック企業の特権であったパーソナライズを、あらゆる企業が実現できる世界を目指してまいりました。

今回の資金調達により、プロダクト開発の強化と組織体制の拡充を加速し、ファッション・アパレルで蓄積した実績とノウハウを基盤に、あらゆるBtoC業界へ展開してまいります。そのためには、優秀な人材の採用と強固な組織作りが不可欠です。エンジニア、エンタープライズセールス、事業開発など、各領域で共に挑戦する仲間を積極的に募集してまいります。

佐竹と共に、BtoC業界全体のAIトランスフォーメーションをリードする存在へと成長してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役CEO 佐竹佑基

この度のシリーズA 2nd closeにおいて、楽天キャピタル様、FFGベンチャービジネスパートナーズ様という、日本を代表する企業グループの投資部門を新たな株主としてお迎えすることができ、大変光栄に存じます。

楽天グループは、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」をはじめとする楽天エコシステムを通じて、国内で1億以上の会員基盤と膨大なマーケティングデータを有しています。当社の『シェルフ型レコメンド(R)』技術と、楽天グループのECプラットフォームの運営知見を組み合わせることで、BtoC業界全体のAIトランスフォーメーションを加速できると確信しております。中長期的な連携の可能性を探りながら、日本のEC業界全体の発展に貢献してまいります。

また、FFGベンチャービジネスパートナーズ様とは、九州・西日本エリアでの事業展開や、地域金融機関のネットワークを活用した新たな事業機会の創出を見据えております。地域に根ざしたBtoC企業のデジタルトランスフォーメーションを支援することで、日本全国のBtoC企業の顧客体験向上に貢献してまいります。

当社は、2025年12月より共同代表制を導入し、中沢と共に事業を推進しております。今回の資金調達により、プロダクト開発のさらなる強化と、組織体制の拡充を加速してまいります。特に、優秀なエンジニア、営業、カスタマーサクセス、ビジネス開発人材の採用を強化し、AIネイティブなプロフェッショナルチームを構築してまいります。

生成AI時代において、あらゆる企業が「自分のためだけの特別なユーザー体験」を当たり前に提供できる世界を実現し、BtoC業界全体のAIトランスフォーメーションをリードする存在へと成長してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

5. 株式会社InsightXについて

株式会社InsightXは、パーソナライズを軸としたCX変革AIプラットフォーム『InsightX』を提供する、AIネイティブなプロフェッショナルカンパニーです。2021年の創業より独自に研究開発を続けてきた世界初の『シェルフ型レコメンド(R)』を中核技術として、オンワード、パル、ルミネ、アーバンリサーチをはじめとする、自社ECサイトを運営するBtoC事業者とともに、ダイナミックに変化するユーザーニーズに応える買い物体験を創出しています。

ビッグテック企業の特権であったパーソナライズを、あらゆる企業が「自分のためだけの特別なユーザー体験」として当たり前に実現し続けられる世界を目指し、デジタルの顧客体験そのものを変革（トランスフォーム）していく支援を行っています。パーソナライズプロダクトの革新性と、プロフェッショナルとしての深い専門性・AIネイティブな技術力という両輪で、クライアント企業のビジネス成長と顧客体験の進化を、ともに実現していくパートナーです。

6. 採用情報

- 会社名: 株式会社InsightX- 代表者: 代表取締役CEO 中沢弘樹、代表取締役CEO 佐竹佑基- 事業内容: パーソナライズを軸としたCX変革AIプラットフォーム『InsightX』の提供- サービスサイト: https://insightx.tech/- コーポレートサイト：https://insightx.tech/about/- 採用サイト: https://careers.insightx.tech/

現在InsightXでは、シリーズA final closeを完了し、さらなる事業成長を遂げるフェーズにおいて、共にチャレンジしてくださる仲間を積極的に募集しています。私たちのミッションである「事業者の情熱をユーザーの感動へつなぐ」という考えに共感していただける皆さまのご応募をお待ちしております。

募集中の職種:

7. 本件に関するお問い合わせ

- デプロイメントストラテジスト/ Deployment Strategist (DS)(https://herp.careers/v1/insightx/YJFNW0HqzWgx)- フォワードデプロイドエンジニア/ Forward Deployed Engineer (FDE)(https://herp.careers/v1/insightx/Z2fC7k9CcS2W)- エンジニアリングスペシャリスト/ Engineering Specialist(https://herp.careers/v1/insightx/nh9AsYTTD3qX)- QAエンジニア/ Quality Assurance Engineer(https://herp.careers/v1/insightx/rTTFoRjV96UP)- エンタープライズセールス/ Enterprise Sales(https://herp.careers/v1/insightx/qrFT4gzYH_ov)- ファイナンス責任者/CFO候補(https://herp.careers/v1/insightx/2cIMHJ2iJJWw)- 一人目HR(https://herp.careers/v1/insightx/H-Ysj0-om2oK)- 学生エンジニアインターン/ Engineering Intern(https://herp.careers/v1/insightx/UTOEZu-h-S7a)- オープンポジション(https://herp.careers/v1/insightx/ocya-uOojiLY)

株式会社InsightX 広報担当

Email: pr@insightx.tech

Tel: 050-5470-6197