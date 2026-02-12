株式会社PENGIN、ジェフユナイテッド市原・千葉とアシストスポンサー契約を締結

株式会社PENGIN

株式会社PENGIN（代表取締役：粟飯原 匠、以下PENGIN）は、このたび、Jリーグクラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」（運営会社：ジェフユナイテッド株式会社、代表取締役社長：島田 亮）と、アシストスポンサーとしてスポンサー契約を締結いたしました。

ジェフユナイテッド市原・千葉は、千葉県市原市および千葉市をホームタウンとし、フクダ電子アリーナをホームスタジアムとするJリーグクラブです。1946年に古河電工サッカー部を前身として発足し、現在はJR東日本および古河電工を主要株主とするジェフユナイテッド株式会社がクラブ運営を行っています。Jリーグ創設当初から日本サッカー界を支えてきた歴史と伝統を持ち、サッカーを通じた地域貢献やまちづくりにも積極的に取り組む、地域密着型クラブとして広く親しまれています。





■ スポンサー就任の背景

PENGINは、ジェフユナイテッド市原・千葉がJ2に所属していた時代より、アシストスポンサー企業として登録し、これまで継続的にクラブを応援してまいりました。

また、当社代表は千葉県出身で、幼少期よりジェフユナイテッド市原・千葉に親しみ、長年にわたりクラブの歩みを見守ってきました。地域に根ざし、挑戦を続けるクラブを、このような形で支援できることを大変嬉しく思っております。



加えて、このたび17年ぶりとなるJ1昇格を果たされたことは、クラブ関係者の皆様、そして日頃より支え続けてこられたファン・サポーターの皆様にとって、非常に大きな出来事であり、心よりお祝い申し上げます。



PENGINは、長い歴史と伝統を礎にしながらも、さらなる高みを目指して挑戦を続けるジェフユナイテッド市原・千葉の姿勢、そしてサッカーを通じて地域社会とともに歩むクラブ理念に深く共感し、このたびアシストスポンサーとしての契約締結に至りました。



■ 今後の取り組みについて

今後は、PENGINがWebサイト制作およびWebマーケティング領域で培ってきた知見やノウハウも活かしながら、スポンサーとしてジェフユナイテッド市原・千葉のさらなる飛躍を支援するとともに、千葉県およびホームタウンエリアにおけるスポーツ文化の発展に貢献してまいります。



PENGINは今後も、スポーツを通じた地域活性化および社会貢献活動に積極的に取り組み、ジェフユナイテッド市原・千葉が国内外で愛され続けるクラブとして成長していくことを、継続的に応援してまいります。

■ 会社概要｜株式会社PENGIN

株式会社PENGINは、Webサイト制作およびWebマーケティング支援を通じて、企業の課題解決に伴走する支援を行っています。

大手企業からベンチャー企業まで幅広いクライアントを支援しており、オウンドメディア、YouTube、X（旧Twitter）などを活用した情報発信にも注力しています。

株式会社PENGIN公式サイト(https://pengi-n.co.jp/)



■ クラブ概要｜ジェフユナイテッド市原・千葉

ジェフユナイテッド株式会社は、JR東日本および古河電工を主要株主とし、プロサッカークラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」の運営を行っています。

ホームタウンは千葉県市原市および千葉市、ホームスタジアムはフクダ電子アリーナ。1946年に古河電工サッカー部として発足し、日本サッカー界を長年にわたり牽引してきた歴史あるクラブです。

トップチームに加え、アカデミーやレディースチームの運営、スクール事業、地域イベントの開催など、サッカーを軸とした多様な活動を通じて、地域に根ざしたクラブづくりとスポーツ文化の振興に取り組んでいます。



公式サイト：https://jefunited.co.jp/