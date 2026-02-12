PeopleX、『サクセスサークルモデル--部下との関係を整えるマネジメントの技法』を刊行

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、出版レーベル「PeopleX Book」の3冊目の書籍として『サクセスサークルモデル--部下との関係を整えるマネジメントの技法』（久保北斗 著）を刊行いたしました。2026年2月下旬予定のKindle版発売に先立ち、人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」で先行公開しております。

HR LIBRARYで公開の本書ページ：

https://app.hrlibrary.jp/r/44310

本書の概要・構成

本書は、「指示したつもりが、そのとおりに動いてくれない」「部下が本音を話してくれない」など、部下との関係に悩みを抱えるマネージャーに向けて、その原因と解決のための道筋を説く一冊です。組織・人事制度設計の実績を持つ著者が、日常のマネジメントに活きる視点・技法を体系立てて具体的に解説します。

そのために本書が提供するのが、マネジメントの現場で起きているすれ違いや停滞の原因、そしてその解決の道筋を論理的に整理する独自の枠組み「サクセスサークルモデル（関係性成熟サークルモデル）」です。これは、ダニエル・キム氏が提唱した「成功循環モデル（Success Cycle Model）」を土台に据え、組織内の関係性と成功までの過程を構造として捉えるものです。個人の能力や性格に依存するのではなく、問題を構造的に紐解き、マネージャー、チーム、ひいては組織全体の成長につなげるための技法を、単なる「How to」ではなく再現性のある形で提示します。

体系立てられた整理で、問題の捉え方や取るべき行動を手堅くつかめる

【書名】サクセスサークルモデル--部下との関係を整えるマネジメントの技法

【著者】久保北斗

【刊行年月】2026年2月 ※ 下旬、Kindle版発売予定

【予価】1,760円（税込）

【判型】新書版／272頁

【目次】

はじめに

序章 あなたの「常識」が、部下に通じない瞬間

第１章 あなたは見えていない──部下との間にある“違和感”の正体

第２章 伝わっているつもりのマネジメント──なぜ言葉が届かないのか

第３章 部下はあなたの“行動”ではなく“意味”を見ている

第４章 本音が出ない職場──なぜ安心して話せないのか

第５章 部下が動かないのは“能力の問題”ではなく“関係の動線”の問題である

第６章 すれ違いはこうして歪んだ構造に変わる──仕組みと典型パターン

第７章 サクセスサークルモデル──すれ違いを解きほぐす基盤理論

第８章 見えない距離はこうして現れる

第９章 関係を整えるマネジメントの技法１.──信頼を設計する

第10章 関係を整えるマネジメントの技法２.──対話を深める

第11章 関係を整えるマネジメントの技法３.──協働を実現させる

第12章 これからのマネジメント──部下の世界を理解し続けるリーダーへ

終章 あなたには見えるようになる──部下の世界と構造の理解が未来を変える

おわりに──仕組みの理解と、「ありがとう」

【著者】

久保 北斗

株式会社PeopleX PeopleX マネジメントコンサルティング事業責任者

事業成長と人的成長を両立させる「関係性ドリブン」の人事戦略が強み。事業会社で採用・ブランドを経験後、株式会社Speeeに参画。複数部門のMGRを経て、人事・HRBP・総務責任者として12年間在籍。 50名から700名規模への急拡大において、制度設計・マネジメント育成・文化醸成をリード。高い定着率維持と従業員体験の向上に貢献し、社内外での表彰実績多数。 2025年1月より株式会社PeopleXにて、AIと人を融合した次世代の組織支援を推進。特にミドルマネジメント領域において、育成・関係性改善・組織活性の支援を行っている。

「PeopleX マネジメントコンサルティング」について

当社は、本書で提示した「サクセスサークルモデル」に基づき、組織課題の把握、課題解決のための研修、その後のフォローアップまで包括的にご支援するサービス、「PeopleX マネジメントコンサルティング」を提供しております。当社で開発を行っているAI技術の活用により、社員・組織の現状や研修成果を数値の形で「見える化」し、効果の確実性に貢献する点が大きな特長です。

研修成果を可視化し、学びを定着させる流れ

AIによる研修前診断の実施

研修対象者がAIアバターと対話を行い、その対話内容をもとにAIが能力を評価。「課題理解力」「伝達・説得力」「困難対応力」「チーム推進力」「自己推進力」の指標ごとに数値が示され、強みと課題を把握できます。また、評価レポートは個人別の出力のほか、個人の評価を集約し全社／部門／チームなどのまとまりで出力することも可能。1人ひとりの能力だけでなく、組織としての力を測り、組織開発に活かしていくこともできます。

診断結果を踏まえた研修の設計・実施

診断により抽出された課題に基づき、必要なテーマが組み込まれるよう研修内容を最適化。各人・各社の現状に合った内容で、より意義の高い研修実施につなげます。

AIとのロールプレイングで学びの定着をフォロー

研修で学んだ知識を現場で使える力に変えるため、AIが同僚・部下・顧客役となってリアルなケースを再現。受講者は実際の対話を通じて練習でき、フィードバックや振り返りを繰り返すことで確かな定着と成長につながります。さらにHR関連の専門書籍が読み放題なので、学びを深めることが可能です。

AIによる研修後診断の実施

AIアバターとの対話による診断を再度実施。各指標について数値化し、研修前の診断結果と比較することで、研修前後の変化を客観的に把握することができます。これを受け、より効果的な形で次の施策につなげていくことが可能となります。

取り扱う研修の例- 新人・若手社員向け- 中堅社員・リーダー向け- 管理職・マネージャー向け- 営業職向け- 接客・販売職向け- テーマ別研修（DX推進研修・AI研修など）

例えば、マネジメント研修では、管理職や管理職候補者がAIによる研修前診断を受け、各人の現在の能力を把握した上で研修を実施します。研修実施後は、トレーナー役のAIとの対話で振り返りを行い、研修で習得した内容の定着・実践につなげます。さらに研修後診断により、マネージャーとしての能力向上の度合いを測り、日々の業務の質の向上やさらなる成長につなげます。

「PeopleX マネジメントコンサルティング」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex-mc.jp/download/

出版レーベル「PeopleX Book」について

「PeopleX Book」は、社員に期待し、人事の新しい役割に挑む人事プロフェッショナルのための出版レーベルです。これからの時代の人事を創るためのビジョンと実践知を提供してまいります。

《好評既刊》

『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』

【著者】橘 大地

【発売】2024年10月

【定価】1,480円（税込）

【Amazon URL】https://x.gd/520qY

『PeopleWork活用ガイドブック 2025年版』

【著者】株式会社PeopleX

【発売】2025年4月

【定価】1,628円（税込）

【判型】A5版／163頁

【Amazon URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3B7LYPV

