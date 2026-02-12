JIS改正に伴うSDS作成・管理の負担を最小化。SDS作成ソフト「スマートSDSメイク」、改正JIS対応支援機能を2026年前半に提供開始予定

株式会社Dynagon

株式会社Dynagon（本社：東京都品川区 / 代表：坂本晋悟）は、2025年末に発表されたJIS Z 7252/7253:2025（以下、新JIS）への対応を目的としたアップデートを2026年前半に実施いたします。本アップデートでは、スマートSDSメイクに搭載された柔軟なデータ基盤、およびAIを活用した既存SDSデジタル化技術を組み合わせ、従来は「数ヶ月」かかっていた新JIS移行を、わずか「数時間」で完了できることを目指しています。

【スマートSDSメイクについて】

「スマートSDSメイク」は、SDSの作成・改訂業務を効率化するクラウドソフトウェアです。作成業務に留まらず、法改正に伴う改訂対象SDSの自動リストアップ機能や具体的な改訂提案を備え、SDSのライフサイクル全体を支えるインフラとして、中小から大手企業まで幅広く信頼をいただいています。

スマートSDSメイクには、主に以下のような機能が搭載されています。

- 新規SDSの作成化学物質情報（CAS番号や化学物質名）と濃度比率から簡単にSDSを作成する機能。3ステップから構成されており、ユーザーはシステムに求められるわずかな情報を入力していくだけで高品質なSDSを作成することができる。- 既存PDFの取り込みSDSに特化したAIがPDF形式のSDSをデジタル化する機能。スマートSDSメイクのデータ形式に合わせて変換され、さまざまな形で再利用可能。- 原料登録・利用サプライヤーから受領した原料SDSをアップロードして登録し（AIによる情報抽出で転記作業が一切不要）、自社製品SDSに利用する機能。複雑な原料の区分計算、物質のバラし表記が可能。- 営業秘密保護支援該当法令や裾切値を考慮したうえで、物質情報を非開示や非表示に設定できる機能

このほかにも、タグ付けによる管理、絞り込み検索等、多くの機能が搭載されています。もしご関心のある方は、ぜひ製品ページより詳細情報をご確認ください。

スマートSDSメイクの製品ページへ :https://smartsds.jp/

【JIS Z 7252/7253:2025の概要：改正に伴う変更点】

本JIS改正に伴う変更点を簡潔にご説明します。

1. 化学品の分類基準（JIS Z 7252）の主な変更点

物理化学的危険性および健康有害性に関する分類方法が最新化されます。

- 「爆発物」の区分変更従来の区分（1.1～1.6）から、使用場面を考慮した区分（区分1、2A、2B、2C）に変更- 「加圧下化学品」の追加エアゾールと高圧ガスの中間に位置する区分として、「加圧下化学品」が新たに追加- 皮膚腐食性／刺激性の試験方法拡充動物愛護の観点から非動物試験の導入が進み、in vitroやex vivo試験を用いた分類方法が追加2. SDSおよびラベル表示（JIS Z 7253）の主な変更点

分類基準の変更に伴い、情報の伝達方法もアップデートされます。

- 危険有害性情報（Hコード）および注意書き（Pコード）の刷新爆発物の区分変更等に対応し、Hコード・Pコードの一部削除や新規追加が行われます。例えば、H200～H205の削除、H209（爆発物）の追加、P203（使用前に安全説明書の入手）の追加等- 注意書きの柔軟な記載特定の条件下で、注意書きの省略や、複数の注意書きの統合・結合といった柔軟な対応が可能- SDS作成規定（付属書D）の見直し労働安全衛生法改正や国連GHS文書に合わせ、SDSの小項目名や作成・編集に関する規定が変更

3. 猶予期間

経過措置として、 最新のJISへの対応には、約5年間の猶予期間が設定されることになっています

改正の詳細内容は、スマートSDSが運営する化学物質管理メディア「スマートSDSジャーナル」の記事(https://journal.smartsds.jp/detail/jis-z-7252-7253-2025)からご確認いただけます。

【新機能1：最新ロジックによる新JIS準拠SDSの作成支援】

ユーザーが新旧JIS規格の微細な差分を都度確認することなく、新JIS規格のSDSを作成することができる機能です。

具体的には、新JISで変更された物理化学的危険性の区分や最新のHコード/Pコードをシステムロジックに組み込んでおり、従来通りの入力操作を行うだけで、新JISが要求する要件を満たしたSDSを出力することが可能です。

これにより、SDS作成担当者はコンプライアンスを遵守した正確なSDS作成を継続することができます。

【新機能2：既存SDSを活かす新JIS移行支援】

これまでに蓄積された旧JIS版のSDS資産を活かして、最小限の操作で新JISへ移行させる機能を提供します。

ー 既にスマートSDSメイクを導入されている場合 ー

スマートSDSメイクで作成されたSDSは、画面上の操作のみで新JIS版の別バージョンを作成することが可能です。

ー これからスマートSDSメイクを導入される場合 ー

これまでに作成されてきたSDSがPDFファイルとして社内システムに保存されているケースが多いと思います。PDFファイルをアップロードすると、SDSに特化したAIが内容を構造化データとして抽出した上で、新JISとの整合性をチェックし、必要な箇所のみを修正・変換します。

【「スマートSDSチェック」における新JIS対応】

当社は、SDSを受取・管理する企業様向けに、「スマートSDSチェック」というサービスを展開しております。

本JIS改正に伴い、スマートSDSメイクだけでなく、スマートSDSチェック側における対応機能の検討も進めています。具体的には、サプライヤーからSDSを受領した際に、当該SDSが新JIS規格で作成されたものか、あるいは旧JIS規格かを見極める支援を行う機能です。

スマートSDSチェックの製品詳細については、以下のサービスページよりご確認ください。

スマートSDSチェックの製品ページへ :https://check.smartsds.jp/

【会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155054/table/8_1_d63d3a91d36b90f960dc52435986b86f.jpg?v=202602120151 ]

【本件に関するお問い合わせ】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155054/table/8_2_3aaa52b778b05c4d2415cad120ed1fdc.jpg?v=202602120151 ]