AIが脚本を読み、最適なロケ地を提案ショートドラマ制作の革新を目指すロケーション選定支援ツール「where plan」β版リリース

nowhere film株式会社

ショートドラマ制作を手がけるnowhere film（ノーウェア フィルム）と、AI技術の社会実装を得意とするno plan（ノープラン）は、脚本をアップロードするだけでAIが文脈を読み解き、最適なロケ地候補を瞬時に提案するロケーション選定支援ツール「where plan（ウェアプラン）」のβ版を2026年2月13日にリリースいたしました。

本ツールは、制作現場の実情を知り尽くしたショートドラマ制作集団と、最先端のAI技術を駆使するエンジニア集団がタッグを組み、映像業界における新しい価値創造の一つとして誕生しました。

■ サービス概要

サービス名：where plan（ウェアプラン）

URL：https://where-plan.com/

提供形態：β版として無料公開

対象：映像制作者、制作プロデューサー等

■ 開発の背景：「ロケ地選定」という工数をAIでハックする

ショートドラマ制作において、適切なロケーション選定は作品のクオリティを左右する重要な要素です。しかし従来は、脚本を読み込み、場面ごとに求められる雰囲気や条件を整理し、ロケ地検索サイトや過去の実績を手作業で確認する、という工数のかかるプロセスが必要でした。

nowhere filmの制作現場で日常的に発生していた「もっと効率化できないか」という課題に対し、no planのAI技術が応えた形です。

ChatGPTなどの汎用AIでは「架空の場所」が提案されることも多い中、where planは実在するロケ地データベースと連携し、脚本の文脈を深く理解した上で現実的な候補を提示します。

両社の「まずは試してみよう」という遊び心と実験的な姿勢が、新しいツール誕生のきっかけとなりました。

■ where planの特徴

1. 脚本を投げるだけの直感的なUI

テキストファイルをアップロードするだけで、AIが自動的にシーンを解析。ロケーションの雰囲気、制約条件、必要な要素を読み取り、最適な候補地を提案します。

2. クリエイティブな思考を止めないスピード感

従来は数時間かかっていたロケ地のリサーチを、数分で完了。クリエイターがアイデアを練ることに集中できる環境を実現します。

3. 実在するロケ地データベースとの連携

Google検索に加え、「プラネアール」などの専門ロケ地検索サイトの情報を統合。実在する場所だけを提案することで、制作現場ですぐに活用できる実用性を担保しています。

4. 「とりあえずやってみる」から生まれた、現場のリアルな課題解決

制作者とエンジニアが密にコミュニケーションを取りながら、実際の制作現場で「本当に使えるツール」を追求。プロトタイプから数週間でβ版リリースに至るスピード開発を実現しました。

■ 今後の展開：AI×映像制作の可能性を追求し続ける

where planは、両社にとって「AI×映像制作」の第一歩です。

今回のツールはβ版として無料公開し、ユーザーの声を聞きながら改善を重ねていく予定です。

将来的には、ロケ地の空き状況確認、香盤表作成、機材・スタッフ手配など、プリプロダクション（撮影前準備）全体をAIが支援する世界を視野に入れています。

nowhere filmとno-planは、特定のサービスに固執することなく、映像制作現場が抱える様々な課題に対して、AIを活用した新しいソリューションを模索し続けます。



映像制作に関するご相談や、採用面談のご相談、AI活用に関するお問い合わせも大歓迎ですので、お気軽にお問合せください。

■ 会社概要

【nowhere film株式会社について】

ショートドラマ制作に特化した映像制作会社です。限られた尺の中で物語を凝縮し、視聴者の心を掴む作品づくりを追求。企画・脚本から撮影・編集まで一貫した制作体制を持ち、配信プラットフォームの特性を踏まえた最適な演出と構成で、デジタル時代に適したコンテンツを提供しています。

会社名：nowhere film株式会社（nowhere film inc.）

設立：2024年8月

代表者：酒井 大輝

所在地：東京都渋谷区円山町28-8 第18宮廷マンション104

事業内容：

・ショートドラマの企画・制作

・アニメーション、CG、テレビ番組映像物の企画・制作

・グラフィックデザインの企画・制作

・モバイルコンテンツの企画・制作・運営

・上記内容に付帯する著作権の管理

・その他広告及び映像物の企画・制作に関する業務全般

HP：https://nowhere-film.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/nowhere_film_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@nowhere_film

【no plan株式会社について】

退屈な世界をハックする。遊び心×テクノロジー×高速プロトタイピングで、AIを“演出家”にした体験型クリエイティブを生み出す少数精鋭チームです。AIを“体験を拡張する外部脳”として使い倒し、物語・UX・拡散導線まで統合設計し、企画から実装まで一気通貫で行える制作体制が強みです

会社名：no plan株式会社

設立 ：2019年10月10日

代表者：代表取締役芹川 葵

所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目12番13号 新宿アントレサロンビル 2F

URL：https://noplan-inc.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

nowhere film株式会社

担当者：小野田

Eメール：contact@nowhere-film.jp