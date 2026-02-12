人手不足の小売業界へ、完全無料のシフト管理ツール「KAIZENシフト」提供開始

株式会社Mond

株式会社Mond（本社：島根県松江市、代表取締役：板垣翔大、以下「当社」）は、2026年2月12日（木）より、リアル店舗向け完全無料シフト管理ツール「KAIZENシフト」の提供を開始いたします。本サービスは、スーパーマーケットをはじめとする小売・飲食・宿泊業の店舗において、紙やExcelで行われているシフト管理業務をデジタル化し、シフト作成にかかる時間を最大80%削減※するものです。月額費用・初期費用は一切不要、スタッフ数の上限もなく、すべての機能を完全無料でご利用いただけます。※ 当社ヒアリングに基づく試算値であり、効果は店舗の規模や運用状況により異なります。

■ 背景：シフト管理の多くがいまだ紙とExcel

▼ 詳しくは公式サイトへ :https://kaizen-shift.com/

小売業界では深刻な人手不足が続いています。帝国データバンクの調査によると、企業の50.9%が正社員不足を感じていると回答しています（2024年7月時点）。限られた人員で店舗を回さなければならない状況にもかかわらず、シフト作成・管理業務の多くが依然として紙やExcelで運用されているのが実態です。スーパーマーケットの現場では、店長や管理者がLINEや紙で集めた希望シフトをExcelに転記し、人員の過不足や労務条件を考慮しながら何度も組み直す――この作業に毎月多くの時間が費やされています。当社が複数の店舗で行ったヒアリングでは、1店舗あたり月20時間前後をシフト作成に費やしているケースが確認されており、繁忙期にはさらに膨らむこともあります。

本来であれば、その時間は売場づくりや接客、スタッフとのコミュニケーションに充てられるべきものです。一方、既存のシフト管理ツールの多くは月額数万円の利用料が発生します。特に地方の中小規模店舗にとっては、効果が見えにくいツールに毎月コストをかけること自体が導入のハードルとなっています。当社は、シフト管理を電気や水道のように「当たり前に使えるインフラ」にすべきだと考え、完全無料で提供する「KAIZENシフト」を開発いたしました。

■ KAIZENシフトの概要

KAIZENシフトは、シフトの希望収集から作成・共有までを一気通貫でデジタル化するクラウド型シフト管理ツールです。PC・スマートフォンのブラウザから利用でき、専用アプリのインストールは不要です。

■ 主な特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171861/table/2_1_6d0348b5504e3625b27bf27d432dab4c.jpg?v=202602120351 ]1. 希望シフトの自動集計

従業員がスマートフォンから希望シフトを提出すると、管理画面に自動で集約されます。時間帯ごとに5段階（出勤可・優先出勤可・出勤不可・有休・未設定）で希望を設定でき、提出率や未提出者の把握、未提出者への一斉催促も可能です。時間帯別の人員充足状況は色分けで表示され、過不足が一目でわかります。LINEや紙で希望を集め、Excelに転記する――この作業そのものをなくします。

2. 直感的なシフト作成

カレンダー形式のインターフェースで、人員の過不足を色で把握しながらシフトを作成できます。勤務時間や公休数は自動集計され、下書き保存にも対応。従来のExcel作業で発生していた転記ミスや計算ミスのリスクも大幅に軽減されます。

3. 確定シフトのワンクリック共有

作成したシフトはワンクリックで全従業員に一斉配信。従業員はスマートフォンからいつでも確定シフトを確認でき、プッシュ通知で即座にお知らせが届きます。個別にLINEで送る、といった手間がなくなり、「シフト表を見ていなかった」という問題も解消します。また、スマートフォンが苦手な従業員がいらっしゃる場合もワンクリックで印刷して掲示することもできます。

■ 導入効果の試算

当社が複数の店舗で行ったヒアリングに基づき、KAIZENシフトの導入により以下の効果が見込まれます。なお、効果は店舗の規模や運用状況により異なります。

※ スーパーマーケット店長の平均年収（約400万円、求人情報各社の集計データより）から時給約2,000円として算出した試算値です。

■ 完全無料で提供する理由

当社は、シフト管理を「新しいインフラ」と位置づけています。電気や水道のように、店舗運営に不可欠な機能は、規模や予算に関係なく、すべての店舗が当たり前に利用できるべきだと考えています。「便利だとわかっていても、コストがネックで導入できない」――そんな状況をなくしたい、というのが当社の原点です。多くの店舗にご利用いただくことで、現場の声やデータが集まり、サービス全体の価値向上につながります。当社はこの循環を通じて、リアル店舗の現場に寄り添ったプロダクトへと磨き続けてまいります。

■ 今後の展開

当社は、KAIZENシフトを起点として、リアル店舗の業務改善を包括的に支援するプロダクト群の展開を予定しています。2026年2月中に、店舗の現場から一次情報を収集する「KAIZENボイス」、および定量・定性データに基づく改善施策の自動化と伴走支援を行う「KAIZEN LOOP」の提供を開始いたします。今後も、お客様の声を起点に、現場に本当に必要とされるプロダクトを開発してまいります。特に地方のスーパーマーケットをはじめとするリアル店舗が、お客様と向き合う時間や新たな価値を生むための時間を最大化できるよう、現場に寄り添い続けます。

■ 無料でお試しいただけます

KAIZENシフトは、月額費用・初期費用ゼロ、クレジットカード登録も不要で、すぐご利用いただけます。

▼ 公式サイトはこちら :https://kaizen-shift.com

まずは実際の画面をお試しいただき、シフト管理業務がどれだけ効率化されるかをご体感ください 。導入に関するご質問やご相談も、お気軽にお問い合わせください。

■企業情報

社名：株式会社Mond

所在地：島根県松江市伊勢宮町506

代表：代表取締役 板垣 翔大

設立：2022年1月

企業 URL：https://mond-jp.site/