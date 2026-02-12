会議の生産性を最大化する『MIRAI TOUCH Biz』が経営支援イベントで反響。形骸化した社内会議をアップデートする“DXのハブ”として注目

さつき株式会社

さつき株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：祖父江 洋二郎、以下：当社）は、2026年1月14日（水）～16日（金）に東京ビッグサイトで開催された展示会「事業拡大・経営支援 WEEK 東京」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたしました。

本展示会は、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大といった「経営課題」を解決するための製品・サービスが一堂に会するイベントです。会場には業界をリードする約70社が出展し、連日多くの来場者で賑わいを見せました。

当社ブースでは、ビジネスのDX化を推進するデジタルホワイトボード『MIRAI TOUCH Biz』に加え、新製品のモバイルディスプレイ『move』、デジタルサイネージ『mooca』を展示。多くの経営層や意思決定者の方々に、実機を通じたソリューション体験を提供しました。

展示製品ラインナップ

●MIRAI TOUCH Biz(https://biz.mirai-touch.com/)

会議・プレゼン・情報共有を1台で完結するデジタルホワイトボード

●move(https://biz.mirai-touch.com/move/)

バッテリー内蔵・32型モバイルタッチディスプレイ

●mooca(https://mooca.co.jp/)

最新AI技術を搭載した、オールインワン型デジタルサイネージ

会期中は、非常に多くの来場者様がブースへお立ち寄りくださいました。

来場者の皆様は、実際に『MIRAI TOUCH Biz』の書き心地を確かめたり、直感的な操作感に驚きの声を上げたり、『move』『mooca』の画面の鮮明さやコンパクトな機体に感心したりと、機器の魅力を深く体感していただく貴重な機会となりました。

業種を問わず経営層が注目。導入相談に加え、販売代理店の打診も多数

デジタルホワイトボード『MIRAI TOUCH Biz』には、SaaS、建設、食品メーカー、銀行、教育サービス…など、業種を問わず多岐にわたる分野から大きな反響をいただきました。

ITソリューション事業部・柳のコメント：

大手企業からベンチャーまで、多くの意思決定者の方々に足を止めていただきました。

特に評価いただいたのは、



１. 1台でPC・モニター・ホワイトボードを兼ねる多機能性

２. Windows/ChromeOS標準搭載による既存システムとの高い親和性

３. 高機能ながら導入しやすい価格帯



の3点です。

自社導入のご相談はもちろん、『販売代理店として扱いたい』という前向きなお声がけも多数いただきました。

最新モデル『mooca』『move』が放つ、圧倒的な存在感

ITソリューション事業部の柳

2026年より量産を開始した最新デジタルサイネージ『mooca』は、特にそのスペックの高さで注目を集めました。

ITソリューション事業部・糸永のコメント：

『mooca』はAIによる自動画質補正など最新技術を投入した自信作です。

会場では、その圧倒的な明るさに足を止める方が目立ちました。

特に小売・流通業の方々からは、本部から一括で表示内容を更新できる機能に強い関心が寄せられました。

頻繁なPOP貼り替えに伴う人件費や手間の削減は、多くの現場が抱える共通課題です。

『mooca』がその解決策になると確信できる手応えを得られました。

また、可動性に優れた『move』についても、自由な設計やアプリ活用の幅広さに驚きの声をいただきました。

ITソリューション事業部の糸永

【展示会の参加レポートは、こちらからご覧ください】

下記リンク先の記事では、展示会当日の様子や来場者様から寄せられた声、

新製品『move』『mooca』の今後の展望についても詳しくお伝えしています。

https://biz.mirai-touch.com/news/2054/

※当社のサイトに遷移します。

さつき株式会社について

さつき株式会社は、1931年に創業しました。現在「環境ソリューション事業」「ITソリューション事業」「家電・機器部品事業」の3事業を展開しています。

その中で、日本の教育課題の解決に対して様々な視点からアプローチしているのがITソリューション事業です。学校や学習塾など幅広い教育の現場で活用できる、操作性と機能性を備えた電子黒板「MIRAI TOUCH」は全国の教育現場で導入されるなど高いシェアを誇り、教育現場のDX化を推進しています。

企業向けDX推進を支援する「MIRAI TOUCH Biz」では、ビジネスシーンの効率化を実現し、企業の経営支援をサポートしています。支援企業数は300社を突破しました（2025年10月現在）。デジタルサイネージ事業も展開しており、情報発信の新たな可能性を常に追求しています。

当社ホームページ：https://www.satsuki.co.jp/

【お問い合わせ先】

さつき株式会社

ITソリューション事業部

マーケティング担当 柳 颯人(やなぎ はやと)

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル7階

フリーダイヤル：0120-261-271

Web：https://biz.mirai-touch.com

https://mirai-touch.com

