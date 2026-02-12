【MATECH】大容量×最小クラス。45W高出力＆3ポート搭載の超小型モバイルバッテリー「PowerCube 20000」登場

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、世界最小クラスの20,000mAhモバイルバッテリー「PowerCube 20000 45W」を税込5,990円より発売いたしました。

本製品は、20,000mAhという大容量と最大45W出力対応を実現しながらも、コンパクトサイズ（87.4×31.8×64.5mm）・軽量316gという驚異的な携帯性を誇ります。一般的な350mlペットボトルよりも軽く、バッグにもスッと収まるため、通勤や出張・旅行に最適です。

■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：

https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL2QTXX2)B0FL2QTXX2(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL2QTXX2)

ブラック

ホワイト

【製品特長】

■ 世界最小クラスの20,000mAh（※自社調べ）

従来の「重い・大きい」モバイルバッテリーの常識を覆す、20,000mAhクラスでは世界最小クラスのボディを実現。バッテリーセルや基板の設計を一から見直し、ミリ単位の最適化を施しました。

■ 約28％の小型化、約12％の軽量化（従来比）

同容量帯の一般的製品に比べて、約28％コンパクト＆約12％軽量。iPhone 17なら約3.5回のフル充電が可能で、日常使いでもモバイルライフを強力にサポートします。

■ 単ポート最大45W出力対応

USB-Cポート単独で最大45Wの高出力に対応。MacBook AirやiPad ProなどのノートPCにも対応し、急ぎのシーンでも高速充電が可能です。

■ 3台同時充電対応（3ポート）

USB-C×2、USB-A×1の合計3ポート搭載により、スマートフォン、タブレット、イヤホン、ノートPCなどを同時に充電可能。家庭内でも出先でも、これ1台でマルチに活躍。

■ デジタルディスプレイ搭載

本体には視認性の高いデジタルディスプレイを搭載。バッテリー残量が一目で分かり、充電タイミングを逃しません。使いやすさと安心感を両立した設計です。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com