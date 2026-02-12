【BtoBマーケター必見】immedio、12社合同カンファレンス「2026年、マーケ12施策のKPI変化を解説」に登壇。AI時代に求められる“商談化重視”の新KPI戦略

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、マジセミ株式会社が主催する大規模BtoBマーケティングカンファレンス「2026年、マーケ12施策のKPI変化を解説 ～BtoB領域のSEO、広告、ウェビナー、展示会など、KPIはどう変化するのか？～」に登壇することをお知らせいたします。

▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら :https://majisemi.com/e/events/7919/m1/register/preview

2026年、あなたの「評価基準」は通用しなくなる？生成AI×商談化重視の時代に、マーケターが持つべき「新しいモノサシ」とは

「リード目標は達成したのに、営業からは『商談につながらない』と言われる」 「生成AIで作業は速くなったが、最終的な成果への貢献度が見えにくい」 「施策ごとにKPIがバラバラで、投資判断の根拠が曖昧だ」

今、BtoBマーケティングの現場では、このような構造的な課題が噴出しています。 生成AIの浸透による業務プロセスの激変、そして「リード量」から「商談の質」へと評価軸が急速にシフトする中で、これまでのKPI設定や施策評価は、もはや通用しなくなりつつあります。

来る2026年に向けて、私たちは何を指標とし、どう戦略を立て直すべきなのか？ 本カンファレンスは、その「解」を提示するための集中講義です。

■immedioの登壇内容

2026年に起きるKPI変化と、その壁を突破する方法 ～有効商談オートメーションで実現する新しいマーケティング戦略～

生成AIの進化により、BtoBのWebマーケティングを取り巻く環境は大きく変わり始めています。広告単価の上昇、オーガニックトラフィックの低下など、従来の前提が通用しない状況が生まれています。こうした変化の中で、KPIをどこに設定するのかが非常に重要になってきています。

本セミナーでは、AI時代におけるBtoBマーケティングの潮流変化を整理したうえで、2026年に求められるKPIの考え方を解説します。そのうえで、流入数に依存せず、受注に近い商談を安定的に生み出すための打ち手として、有効商談オートメーションの概要と成功事例を具体的にご紹介します。

＜このような方におすすめ＞

- 「リード数」中心の評価から脱却し、事業貢献度を明確にしたいマーケティング責任者- 生成AI時代の新しい施策評価軸を模索している施策担当者- マーケティングとインサイドセールスの連携を強化し、商談化率を最大化したい方- 来期の戦略立案に向けて、説得力のあるKPI設計を行いたい経営企画・事業推進の方■カンファレンス開催概要

イベント名：2026年、マーケ12施策のKPI変化を解説 ～BtoB領域のSEO、広告、ウェビナー、展示会など、KPIはどう変化するのか？～

開催日時 ：2026年02月17日（火）10:00～15:20

開催場所 ：Zoom（オンライン配信）

参加費 ：無料

定員 ：1000名

対象者 ：BtoBマーケティング担当者、営業・インサイドセールス責任者、経営企画・事業推進担当者など

主催 ：マジセミ株式会社

▶︎ お申し込みはこちら :https://majisemi.com/e/events/7919/m1/register/preview

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

有効商談オートメーション

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

