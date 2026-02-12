ワコム、『エヴァンゲリオン』とのコラボレーションによる限定モデル「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を先行披露

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（2026年2月21日［土］～2月23日［月・祝］／横浜アリーナ）にて、『エヴァンゲリオン』とのコラボレーションによる限定モデル「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を先行披露します。

本製品は、ワコムのポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」に、『エヴァンゲリオン』のキャラクターやロゴなどのデザイン要素を反映した特別仕様のデザイン、専用アクセサリー、インターフェース表現を組み合わせた数量限定モデルです。プロクリエイターはもちろん、『エヴァンゲリオン』シリーズのファンにも限定モデルならではの魅力と創作の楽しさを提供します。

「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」は、プロの制作現場でも使用されるオールインワンのクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」をベースに、『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観をイメージして企画されたコラボレーションモデルです。オリジナルモデルの制作ツールとしての実用性はそのままに、デザインや付属アクセサリーに『エヴァンゲリオン』の要素を取り入れた特別仕様としています。

「Wacom MovinkPad Pro 14」は、パソコンに接続することなく、場所を選ばず本格的な描画やデザイン制作が行えるオールインワンのクリエイティブパッドです。「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」では、オリジナルモデルの高い性能や操作性はそのままに、ハードウェア、アクセサリー、ユーザーインターフェース、パッケージに至るまで『エヴァンゲリオン』のキャラクターデザイン・意匠要素を反映しています。制作ツールとしての実用性と、本モデルならではの専用デザインを兼ね備えています。

デザインとアクセサリーに施された『エヴァンゲリオン』コラボ仕様

パッケージと本体背面には『エヴァンゲリオン』のイラストを配置しています。パッケージのイラスト部分にはホログラム加工を施しており、見る角度によって色味の印象が変化します。

セットに同梱される画面保護カバー「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover EVA Edition」、折りたたみ式スタンド「Wacom Foldable Stand EVA Edition」、ペンやケーブルなどを収納できる「Wacom Rollup Case EVA Edition」、さらにWacom Pro Pen 3にもEVANGELIONロゴを施した特別仕様となっています。「Wacom Rollup Case EVA Edition」には、本モデル専用の紫のステッチも採用しています。

これらのアクセサリーに加え、Wacom Pro Pen 3をカスタマイズできるフレアグリップとボタンプレート（厚型、サイドスイッチ3つ）も同梱。通常モデルでは別売となるスタンドやカバー、ケースなどのアクセサリーも含めた特別パッケージで、細部まで『エヴァンゲリオン』シリーズのデザインを反映しています。

UIやデバイス表示にも専用仕様を採用

「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」では、デバイスの表示や操作画面にも特別なデザインや機能を多数取り入れています。スケッチアプリ「Wacom Canvas」では、メニューアイコンをハニカム（六角形）デザインに変更。作品画像を保存・管理できる「Wacom Shelf」でも、ハニカムデザインを用いた一覧表示を採用しています。さらに、時計とコンパス機能を備えたウィジェットアプリ「Wacom CClock EVA」も搭載。デザインは、劇中に登場するデバイスをモチーフにしています。

起動時のブートアニメーションや充電中のフォントも専用仕様となっており、『エヴァンゲリオン』のキャラクターやシーンを用いた11種類の壁紙も用意しました。創作に取り組むクリエイターの方にも、作品を愛するファンの方にもお楽しみいただけるよう、通常モデルにはないモチーフやデザインを随所に盛り込まれた特別仕様です。

ワコム クリエイティブエクスペリエンスユニット シニアバイスプレジデントの矢野幸治は、「Wacom MovinkPad Pro EVA Editionは、ワコムの先進的なテクノロジーと『エヴァンゲリオン』の世界観・デザイン要素を融合させた特別な製品です。クリエイターやファンの皆さまに、手にする喜びと、どこでも自由に創作できる楽しさをお届けします。本体デザインから操作画面に至るまで、制作に集中できる環境を提供できるよう、細部まで磨き上げました」とコメントしています。

※製品の詳細はこちら：http://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-movinkpad-pro-14-eva-edition(http://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-movinkpad-pro-14-eva-edition?utm_campaign=wcl-jpn-pr-productlauch-pressrelease-b2c)

30周年フェスイベントでの展示・特別先行販売

EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELIONでは、「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」の展示および体験を実施します。会場内の展示周遊エリア「EVA EXTRA30」では、実機に触れながら本モデルの特長を体験いただけるほか、同エリア内のラウンジ（ミニステージ）にて、ワコムによるステージ登壇も行います。ステージは、2026年2月23日（月・祝）11:30～12:00に実施します。

また、会場では「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を数量限定で特別先行販売します。販売価格は181,280円（税込）です。

▼EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION

日時：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）【3日間】

会場：横浜アリーナ

公式サイト：https://30th.evangelion.jp/fes

ワコム出展情報

■ 展示ブース

- 内容：Wacom MovinkPad Pro EVA Editionの展示および体験- 場所：展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」協賛社エリア2（ブース：2-3）

■ ステージ登壇

- タイトル：Chronicle of Wacom and Evangelion 日時：2月23日（月・祝）11:30～12:00- 場所：展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」内 「ラウンジ」

Wacom MovinkPad Pro 14とは

「Wacom MovinkPad Pro 14」は、14インチ有機ELディスプレイと紙に描くような自然なタッチ、高い色再現性を備えたポータブルクリエイティブパッドです。Android 15とSnapdragon(R) 8s Gen 3により、アプリの起動や描画操作がスムーズに行え、複雑な制作作業や重いデータの扱いも快適にこなせます。充電不要のWacom Pro Pen 3、薄型・軽量設計と大容量バッテリーを備え、プロから本格的に制作に取り組む方まで幅広いクリエイターの創作活動をサポートします。起動してすぐに描き始められる設計も特長です。

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証プライム： 6727）は、デジタルペンの技術をベースにお客様のニーズに合わせた様々な体験をお届けする 「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」で、多様な取り組みを通して、 「描く」、「書く」を極め、その先の「かく」を拓（ひら）いていきます。日本発のワコムのペンタブレット製品は、現在全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書などにも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。

※ワコム、Wacomは株式会社ワコムの商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変更が生じる場合があります。

