カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」いよいよ開幕──2月26日より、過去最大規模で開催

写真拡大 (全20枚)

CP+運営事務局


一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、2月26日（木）～３月1日（日）に、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」を、パシフィコ横浜での会場とオンラインのハイブリッドで開催いたします。今年は過去最多の149企業・団体が出展（2月12日時点）、業界の最前線を担う最新技術とサービスが一堂に介します。


「CP+2026」　注目のコンテンツをピックアップ



■各分野で活躍する多才な表現者や著名人も登壇！


　写真家や映像クリエイターによる充実のトークイベントプログラム


杉本博司、都築響一、ホンマタカシ、川内倫子、横田大輔など、著名写真家やクリエイター


によるセッションが目白押し！さらに出展社ブースでは、日頃から写真・映像に親しむゲスト


として金村美玖（日向坂46）、徳井義実（タレント）、小籔千豊（お笑いタレント）


なども登場します！



【杉本博司×都築響一:スペシャルトーク決定】


国際的に評価される杉本博司と、都市やカルチャーを独自の視点で見つめてきた都築響一。写真を起点に、思いがけない話題へと広がる対談。



■写真文化の「今」を凝縮した、感性豊かで多彩な写真展


ZOOMS写真展やねこ写真展、写真甲子園作品展示、学生サークル作品展示など、プロ・アマ問わず、写真文化の「今」を体感できるインスピレーションに満ちた写真展を開催！





(C)サトウミキ

■楽しく学ぼう！女性やファミリー向けに全23本開催！


　写真・動画撮影のワークショップ


カメラ女子やファミリーのビジュアルライフを彩る、体験型ワークショップを多数ラインナップ。「もっとかわいく、もっとオシャレに」。撮りたい気持ちに応え、撮影の楽しみを広げませんか。






■写真の“好き”と魅力を詰め込んだ「ZINES FAIR at CP+」


　メディアパートナー19社による 「CP+ブックマルシェ」


前回大盛況だった「ZINES FAIR at CP+」は昨年比1.5倍のスケールで開催。様々な書籍・雑誌の作り手と読者の出会いの場「CP+ブックマルシェ」もさらに充実！






■お子様ワクワク！大好評「プラレール巨大ジオラマ」


　推しの“かわいい”を発信しよう！「ぬい撮りスタジオ」


大好評の「プラレール巨大ジオラマ」が、さらにグレードアップして今年も登場！「ぬい活」を体験できるCP+限定の記念写真空間「ぬい撮りスタジオ」もご用意！







■思い出の写真やイラストをバッジに！ My 缶バッジ工房


　大好評キッチンカー！今年のテーマはみんな大好き「茶色飯」


思い出の写真やイラストをその場で缶バッジに！お子様から大人まで、誰でも楽しめる自由な表現の場として、ぜひ会場でクリエイティブ体験を。今年のキッチンカーは「茶色飯」が勢ぞろいします。X投稿キャンペーンも実施！







CP+2026注目コンテンツ１.　写真家や映像クリエイターによる充実のトークイベントプログラム


　　　　　　　　　　　　　 会場内では800本を超えるステージ・ワークショップを展開！



















金村 美玖（日向坂46）


https://www.sony.jp/ichigan/a-universe/specialevent/cpplus2026/



徳井 義実（タレント）


https://www.sigma-global.com/jp/news/2026/02/05/011986/



小籔 千豊（お笑いタレント）／SHOCK EYE（アーティスト）


https://www.fujifilm-x.com/ja-jp/special/cpplus/



その他、期間中は、様々なステージを会場内各所にて開催します。詳細は公式ウェブサイト(https://www.cpplus.jp/)にてご確認ください。



CP+2026注目コンテンツ２.　写真文化の「今」を凝縮した、感性豊かで多彩な写真展



今年も充実の写真展が盛りだくさん。世界で活躍するプロから若々しい感性の学生まで、発見とインスピレーションに満ちた作品をぜひご覧ください。もちろん、大人気の“ねこ”フォトもパワーアップ。






CP+2026注目コンテンツ３.　女性やファミリー向けに全23本開催！


　　　　　　　　　　　　　 写真・動画撮影のワークショップ



フォトママ＆パパから、カメラ女子まで。目的やシーンに合わせて活用できる、トレンド＆最新テクをご紹介します。






CP+2026注目コンテンツ４.　写真の“好き”と魅力を詰め込んだ 「ZINES FAIR at CP+」


　　　　　　　　　　　　　 メディアパートナー19社による「CP+ブックマルシェ」



個性と魅力にあふれた写真集も充実。写真愛好家による自主製作本ZINEや、ここでしかお目にかかれないレアな写真集などがワンストップで見られるのもCP＋ならではです。お気に入りをぜひ見つけてください。






CP+2026注目コンテンツ５.　お子様ワクワク！大好評「プラレール巨大ジオラマ」


　　　　　　　　　　　　　 推しの“かわいい”を発信しよう！「ぬい撮りスタジオ」



お子様はもちろん、大人にも人気のプラレールはさらにグレードアップ。


また、今カメラ女子からも熱い視線が注がれる新ジャンル「ぬい撮り」スタジオが新登場です。












【CP+2026　開催概要】



■名　　称： CP+ （シーピープラス）2026


■開催日時： 2026年2月26日（木）～３月1日（日）4日間


一般来場者　各日入場時間


[表: https://prtimes.jp/data/corp/86300/table/37_1_a3d352011d0c6c884da030ab5383d7d5.jpg?v=202602120551 ]

※2月26日（木）10～12時は、プレス・VIP招待者・クイックパス（有料優先入場チケット）の入場時間帯となります。



■会　　場： 会場イベント：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）


オンラインイベント： CP+公式ウェブサイト（https://www.cpplus.jp/）


※オンラインは3月31日（火）までアーカイブ配信いたします


■会場入場： 無料（事前登録制）　オンラインイベントは事前登録不要


CP+公式ウェブサイトにて来場登録受付中


■主　　催： 一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）


■後　　援： 経済産業省／観光庁／神奈川県／横浜市／横浜商工会議所／


日本貿易振興機構（ジェトロ）


■特別協力： 日本カメラ博物館／日本新聞博物館／横浜美術館


■協　　力： 公益社団法人応用物理学会／カメラ記者クラブ／東京写真記者協会／


一般社団法人電子情報技術産業協会／日本営業写真機材協会／


一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会／一般財団法人日本カメラ財団／


一般社団法人日本光学会／公益社団法人日本広告写真家協会／


一般社団法人 日本写真映像用品工業会／公益社団法人日本写真家協会／


一般社団法人日本写真学会／協同組合日本写真館協会／


公益社団法人日本写真協会／一般社団法人日本写真文化協会／


一般社団法人日本電子回路工業会／日本フォトイメージング協会／


一般社団法人日本望遠鏡工業会／パシフィコ横浜／公益財団法人横浜市観光協会


（五十音順）


■主な出展分野：カメラ、レンズ、フォト・ビデオアクセサリー、プリンター、


画像・動画編集ソフト、ディスプレイ、プロジェクター、フォトブック、


　　　　　　　　 プリントペーパー、スタジオ用品・機材、ドローン、ウェアラブルカメラ、


　　　　　　　　SNS などのサービス、スマホ関連機器・サービス、双眼鏡・望遠鏡など








■「ねこ写真展＠CP+2026 まなざしのあいだに ― 猫たちのキロク・キオク ―」


　出展者（五十音順→アルファベット順）


あらいわかこ、池口正和、イチノセキ サユリ、大島淳之、岡崎リョウタ、沖昌之、小野一俊、河井蓬、


熊谷忠浩、蔵人、阪 靖之、さくらもえぎ、サトウミキ、田川和彦、津島良伍、土肥美帆、猫折れ、


寝子、はにぶちひろあき、平林佳代子、星野俊光、町田奈穂、三吉良典、柳沢諏訪郎、山本正義、


米山真人、amiri、ishico、MARCO、simabossneko、tantan、teru