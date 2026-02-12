企業のバックアップ環境を診断するバックアップアセスメントサービスの提供開始

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・IT基盤サービスセグメント（セグメントCEO：長尾 頼明）の丸紅ネットワークソリューションズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩）は、企業のバックアップ環境を総合的に診断し、最適なバックアップ環境を提案する「バックアップアセスメントサービス」の提供を開始します。

近年、ランサムウェア攻撃は高度化・巧妙化の一途を辿り、企業の重要データが標的となる事案が急増しています。特に、サイバー攻撃に対する最後の砦となるバックアップデータが破壊、暗号化される深刻なケースが発生し、事業継続を揺るがす甚大なリスクになっていることから、企業にとってバックアップの信頼性と安全性を強化する戦略的な対策が喫緊の課題になっています。

丸紅I-DIGIOグループが提供する「バックアップアセスメントサービス」は、ランサムウェア攻撃からのデータ保護および災害対策の抜本的強化を目的として、お客さまの既存バックアップ環境・体制を多角的に分析することで、これまで表面化していなかった潜在的なリスクを可視化します。また、分析結果に基づき、事業継続性（BCP）を担保するための具体的な改善策を提示し、データ損失リスクを低減する最適なバックアップ環境を提案します。

丸紅I-DIGIOグループは、バックアップアセスメントサービスの提供を通して、企業のバックアップ強化とセキュリティ向上、データレジリエンス強化に貢献します。

製品サイト：https://www.marubeni-network.com/solution/nos/security/backup-assessment/

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

IT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

