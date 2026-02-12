caseplayのワイヤレスイヤホンケースに対応機種が追加！400以上の豊富なデザインと実用性を兼ね備えたイヤホンケースで、毎日の音楽シーンをもっと快適に、もっと自分らしく！

株式会社FOX

株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、デザイン豊富なスマホケースを提供するサービスcaseplay（ケースプレイ）は、新たにApple AirPods（第3世代／第4世代／AirPods Pro 2／AirPods Pro 3）並びにSamsung Galaxy Budsシリーズ（Galaxy Buds Live／FE）に対応した「ワイヤレスイヤホンケース」を2025年2月12日（木）より販売開始いたします。今回の機種追加でワイヤレスイヤホンケースの取り扱い機種数は12機種に。トレンドを取り入れたデザインから人気のキャラクターやファッションブランドとのコラボレーションまで、400種類以上の豊富なデザインラインナップを揃えており、今後も順次追加予定です。

■追加機種一覧

＜Apple＞

AirPods 第3世代

AirPods 第4世代

AirPods Pro 2

AirPods Pro 3

＜Samsung＞

Galaxy Buds Live

Galaxy Buds FE

■販売価格

ワイヤレスイヤホンケース

\2,780（税込）

※一部デザインによって異なる場合があります

■商品ページ

https://caseplay.shop/pages/item-wirelessearphonecase

■製品特徴

▷多彩なデザイン展開

現時点でのデザイン数は400以上！

シンプルなデザインから、人気ブランド・キャラクターとのコラボデザインまで多数ラインナップ。好きなデザインを選ぶだけで、ケースが“アクセサリー”としても楽しめます。



▷柔軟で軽量なTPU素材

ケース素材にTPU（熱可塑性ポリウレタン）を採用。軽くて丈夫、衝撃をやさしく吸収します。

装着感も抜群で、本体のシルエットを活かしながらデバイスを保護。

ワイヤレス充電にも対応しています。

▷装着しやすく使いやすい

ケースは蓋面と底面の２つに分かれていて装着・取り外しもスムーズ。

カラビナをつける穴があり、持ち運びにも便利です。

■caseplayについて

caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。（ビジネスモデル特許出願済）

日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。

2025年2月_期指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

■URL

https://caseplay.shop/

■FOX会社概要

会 社 名：株式会社FOX

所 在 地：東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー 12F

代表取締役：五十畑 理央

▷FOX.INC URL： https://foxinc.jp (https://foxinc.jp)

▷FOX ONLINE STORE URL：https://store.foxinc.jp/ (https://store.foxinc.jp/)

＜事業内容＞

FOXは2011年に創業し、スマートフォンケースの輸入販売からスタートしました。これまで世界中のさまざまなメーカーや工場とのリレーションシップを築き、商材カテゴリーの領域を拡大してきました。現在ではスマートフォンケースの輸入販売だけではなく、Blackberry（スマートフォン本体）やIoTガジェットの輸入販売からファッションブランドケースのサプライヤとしての商品供給、大手通信キャリア向けタブレットデバイスのプロデュースに至るまで、スマートフォン関連アイテムに関わる事業を中心に展開しています。

創業以来、FOXはただ単に“物を売る”ということではなく“お客様への価値の提供”を信条に、常にマーケティング志向で一つ一つの事業に真摯に取り組み、多くの実績を積み重ねてきました。これまでの事業で培ったノウハウとナレッジ（ネットワークによる確かな情報収集力、市場のニーズをいち早く取り入れた企画力、機能的で高品質なものづくり、大手通信キャリアや百貨店などの良質な販売チャネルへの流通、顧客接点として重要な役割を担うCSチーム構築、など）を昇華させ、スマートフォン関連領域における、健全かつ強固なサプライチェーンの構築に取り組み続けています。

※本プレスリリースに記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。