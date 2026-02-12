世界有数の光学機器メーカー「セレストロン」より、圧倒的な視界を提供する双眼鏡シリーズが国内で本格発売開始

株式会社アーキサイト

シンプルかつこだわりのある製品を日本市場に提供する株式会社アーキサイト(本社：東京都台東区、代表取締役：林 庫次郎、以下アーキサイト)は、このたび、米国カリフォルニア州トーランスに本社を置く世界的な天体望遠鏡ブランド、セレストロン（Celestron, LLC.） より多彩なシーンで活躍する双眼鏡シリーズを2026年2月13日（金）より発売いたします。

天体望遠鏡で培われた世界最高峰の光学技術を凝縮。スターウォッチングに活躍する高性能モデルはもちろん、コンサートやスポーツ観戦に便利なコンパクトサイズのエントリーモデルまで、幅広いラインナップを展開します。日本のユーザーへ新たな「視る」体験を提供します。

〇 今回発売する双眼鏡シリーズについて

セレストロンの双眼鏡は、シャープな描写力を誇るレンズコーティングと、過酷な環境にも耐えうる堅牢なボディが特徴です。

・SkyMaster（スカイマスター）

SkyMaster 12x60 ポロプリズム双眼鏡

地上観察はもちろん、天体観測に特化した双眼鏡です。大口径と高倍率で長距離観測に最適。三脚に固定することで手振れ防止にもなります。

・Regal（リーガル）

Regal ED 8x42 ダハプリズム双眼鏡

過酷なアウトドア環境に応える、妥協なき光学性能と信頼の堅牢性を誇る双眼鏡。対物レンズに特殊低分散（ED）レンズを使用し、「フラット・フィールド光学技術」を採用しています。これは、凸レンズが自然に示す通常の視野の湾曲を相殺するもので、視野の端まで広々とした直線的な画像を実現します。

・TrailSeeker（トレイルシーカー）

TrailSeeker ED 8x42 ダハプリズム双眼鏡

自然観察を上質な体験へ導く、高品位ED双眼鏡。フルブロードバンドマルチコーティングされた光学系は表面反射率を低減し、可視光スペクトル全域にわたる光透過率を向上させます。プリズムにもフェーズコーティングと誘電体コーティングを施し、色の位相差を補正しより鮮明な色と鮮明な画像を実現します。

・Nature DX（ネイチャー ディーエックス）

Nature DX 8x32 ダハプリズム双眼鏡

自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムと、フルマルチコートされた光学系は光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。

・Outland X（アウトランド エックス）

Outland X 8x25 ダハプリズム双眼鏡

観る楽しさを広げる、軽快で高品位な双眼鏡。マルチコーティングされた光学系と、防水・防曇仕様で屋内だけでなく屋外での使用も可能。

・UpClose G2（アップクロース ジーツー）

UpClose G2 8x21 ダハプリズム双眼鏡

日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる。スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡です。

双眼鏡シリーズは、2026年2月5日にオープンしたばかりの「Celestron 日本公式ECサイト」にてお買い求めいただけます。公式ならではのラインナップをぜひご覧ください。

●Celestron日本公式ECサイト：

https://celestron.jp

●CelstronブランドページURL（日本語）：

https://archisite.co.jp/products/celestron/

● セレストロン（Celestron, LLC.）について

セレストロンは、1960年にアメリカ・カリフォルニアで、天文機器業界のパイオニアとして知られるトーマス・ジョンソンによって設立された、世界的な望遠鏡メーカーです。シュミットカセグレン式天体望遠鏡の量産化技術を確立し、その普及に大きく貢献したことで広く知られています。

取り扱いが容易な自動導入式望遠鏡から、大型鏡筒に至るまで幅広いラインナップを展開。革新的な製品開発と卓越した技術力を武器に、天体観測の世界を半世紀以上にわたりリードし続けています。

● アーキサイトについて

アーキサイトは、パソコン・スマホ・タブレット向けの周辺機器をメインに取り扱うITハードウェアに特化した専門商社です。幅広い海外メーカーの製品を取り扱うだけでなく、自社ブランドのARCHISS（アーキス）やMOBO（モボ）など、生活を支える便利なアイテムを市場に供給しています。

※アーキサイト公式Webサイト（https://archisite.co.jp/）

※アーキサイト公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@archisite_pr/featured）

※アーキサイト公式X（旧Twitter）（https://twitter.com/ARCHISITE_PR）

本件についてのお問合せ先：celestron@archisite.co.jp

＜会社概要＞

社名：株式会社アーキサイト

設立：2001年

代表者：代表取締役 林 庫次郎

所在地：［本社］東京都台東区秋葉原5-9 明治安田生命秋葉原ビル

事業内容：国内業者への卸売販売、海外との製品売買、輸出入および高信頼度のメーカー製品の正規販売代理店業務