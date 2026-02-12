【経理の“判断”をAIに移す】会社別ルールを学習する経理AI「KOZOTAI経理」正式リリース

株式会社Kozotai

株式会社Kozotai（本社：東京都千代田区、代表取締役：増田拓海）は、領収書・請求書をアップロードするだけで自動的に仕訳データを生成する経理AIサービス「KOZOTAI経理」を、2026年2月12日に正式リリースいたします。

詳細を見る :https://k.kozotai.com/

KOZOTAI経理は、単なるOCRによる自動化ではなく、会社ごとの勘定科目ルールや取引文脈を理解・適応するAIとして設計されています。これにより、経理担当者が日々行っている判断業務そのものをソフトウェアに委ねることが可能になります。

■ 背景：経理業務は「入力作業」ではなく「判断作業」になっている

中小企業・スタートアップを中心に、経理業務の多くはいまだに手作業に依存しています。特に領収書・請求書処理では、「どの勘定科目にするか」「過去と同じ扱いでよいか」といった判断が毎回発生し、属人化・工数増大の原因となっています。

既存の自動化ツールでは、こうした会社固有の判断ルールを扱うことが難しく、「結局、人が直す」工程が残り続けていました。

■ KOZOTAI経理の特長

1. 証憑をアップロードするだけで仕訳完了

領収書・請求書の画像やPDFをまとめてアップロードするだけで、AIが内容を読み取り、会計ソフトにそのまま取り込める仕訳CSVを自動生成します。

2. 会社ごとのルールを日本語で理解

「この取引先は梱包材の仕入先」「特定のSaaS費用は通信費ではなく支払手数料」といったルールを日本語で登録するだけで、AIが理解・適応します。一度設定した判断は、次回以降自動で再現されます。

3. 主要会計ソフトに対応

弥生会計、freee、マネーフォワード、カスタム形式など、各種会計ソフトに対応したCSV形式で出力。既存の業務フローを変えずに導入可能です。

■ 代表コメント

株式会社Kozotai 代表取締役 増田拓海

経理業務の本質は、入力ではなく判断にあると考えています。

KOZOTAI経理は、その判断を個人に閉じず、少しずつAIに委ねていくためのプロダクトです。

会計という複雑な仕組みを意識せずに、商いに集中できる環境を提供していきます。

■ サービス概要

サービス名：KOZOTAI 経理

リリース日：2026年2月12日

対象：個人事業主、中小企業、スタートアップ、会計事務所

料金：フリープランあり

サービスURL：https://k.kozotai.com

■ 会社概要

会社名：株式会社Kozotai

代表者：代表取締役 増田拓海

所在地：東京都千代田区麹町6丁目6-2 番町麹町ビルディング5F

事業内容：会計・ファイナンス領域におけるソフトウェアの研究・開発・提供

コーポレートサイト：https://corp.kozotai.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Kozotai

Email：pr@kozotai.com