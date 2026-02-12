Wi-Fi 7対応のデュアルバンドルーター「WSR6500BE6Pシリーズ」が新たにIoT製品セキュリティー制度「JC-STAR」の適合ラベルを取得

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、Wi-Fi 7に対応するデュアルバンドWi-Fiルータープレミアムモデル「WSR6500BE6Pシリーズ」が、経済産業省の主導のもと独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運用するセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」に適合したことを発表いたします。

近年IoT製品の普及に伴い、サイバーセキュリティーの重要性はますます高まっています。こうした背景から、IoT製品のセキュリティーレベルを評価・可視化する「JC-STAR」制度が2025年3月より運用開始されました。バッファローは、開始当初からラベル取得に取り組み、適合商品の拡大を進めています。

これからもお客様が安全で快適なインターネット環境を享受できるよう、高いセキュリティー基準を備えた商品の開発・提供に尽力してまいります。



またバッファローは、「JC-STAR」のセキュリティー要件、適合基準、評価手順及び評価ガイダンスなどを作成する業務運営の助言機関である通信機器適合基準検討ワーキンググループに参加しています。

「JC-STAR」新規適合商品

製品名称

WSR6500BE6P

適合ラベル登録番号

2026020100001550

適合評価レベル

★１（レベル１）

適合ラベル取得製品情報ページ

https://jc-star.ipa.go.jp/conformance/CNF_019b544d-c0ff-7384-a703-d1e9cd970fdb.html?lang=ja

WSR6500BE6Pシリーズ、WSR6500BE6P/Nシリーズ、WSR6500BE6P/Dシリーズ、WSR6500BE6P/Cシリーズ

・Wi-Fi 7に対応した、5GHz/2.4GHz 2つの周波数帯での通信を実現

・ワイドバンド5GHz(160MHz)に対応、動画配信もサクサク

・Wi-Fi通信の高速化・安定化に有効な、Wi-Fi 7の新機能「MLO（Multi-Link Operation）」に対応

・高速回線を活かす最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを搭載

・手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応

・無料のスマートフォンアプリ「AirStationアプリ」により簡単セットアップが可能

・家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」搭載

※詳細は商品ページをご確認ください。

バッファローの「JC-STAR」適合商品は、お客様に安心してご利用いただくために、

以下のような高度なセキュリティー仕様を実装しています。

WSR6500BE6Pシリーズ商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr6500be6p-bk.html適合製品一覧 :https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/jc-star.html#a05

・管理画面ログイン

誤ったログインパスワードで連続でログイン試行された場合に一定期間のアクセス制限を実施

個人向け商品：ログインパスワードの初期値を固有化 （参考）DLPA推奨ルーター (https://dlpa.jp/wifi_support/)

法人向け商品：初期設定時にログインパスワードの変更を必須化

・製品内に保存される設定値の暗号化

・ファームウェア自動更新機能で重要なセキュリティー関連アップデートを自動適用

・サポート期間内のセキュリティーアップデートの提供

・設定初期化機能の具備

・サプライチェーン（設計・製造プロセス）におけるマルウェア混入リスクの回避

「JC-STAR」とは

「JC-STAR」とは「セキュリティー要件適合評価及びラベリング制度（Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements）」のことです。「ETSI EN 303 645」や「NISTIR 8425」等の国内外の規格とも調和しつつ、独自に定める適合基準（セキュリティー技術要件）に基づき、IoT製品に対する適合基準への適合性を確認・可視化する日本の適合性評価制度です。経済産業省の示す制度構築方針に従い、同省の監督のもとIPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が制度を構築・運営するスキームです。

IoT製品を選ぶ際に「JC-STAR」のラベルを確認することで、セキュリティー要件を満たしたサイバー攻撃に強いIoT製品を選びやすくなります。

関連ページ

経済産業省、横浜国立大学、バッファローが語る、IoT セキュリティ課題と「JC-STAR」制度の概念と意義、今後の展望

https://www.buffalo.jp/media/jc-star-seminar/

JC-STARとは？新しく運用が開始されたIoT製品セキュリティー制度を紹介

https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/jc-star.html

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.