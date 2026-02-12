RITTAI MANUAL、3D Gaussian Splattingに対応。3Dスキャンが難しい設備や機材を“そのまま”3Dマニュアル化

株式会社Forgers

XR/3D領域の開発を行う株式会社Forgers（本社：東京都港区、代表取締役：今泉滉平）は、Webの3Dマニュアル・プレゼンツール「RITTAI MANUAL」にて、3D Gaussian Splatting（3D GS）で生成されたSplatデータ（.spz）の取り込みに対応しました。

これにより、従来の手法では3D化が難しかった金属光沢の強い設備や、配管・細線・壁などの細い/薄い構造物も、現場に近い見た目のままWeb上でマニュアル・手順書・教育コンテンツなどに活用できます。

・デモ：.spzデータをWebで閲覧・手順確認できるサンプル

https://manual.rittai-service.com/viewer/index.html?id=manual_RKmWuTPGiKE2ENLoHAGRT

■ 3D Gaussian Splatting（3D GS）とは

近年、現実世界を高速かつ高精細に3Dデータ化する技術として「3D Gaussian Splatting（3D GS）」が注目を集めています。

3D GSは、写真撮影から高精細な3D表現を生成する技術として注目されています。従来のフォトグラメトリやLiDARと比べ、生成までの時間を短縮しつつ、LiDARが苦手としがちな金属光沢の強い素材や細い/薄い構造物の3D再現に強みがあります。

・3D GSの詳細説明記事

【3D Gaussian Splattingとは？】概念・撮影方法・メリットデメリットを徹底解説！(https://forgers.co.jp/column/5824)

■ 3D GS対応で可能になること（活用例）

この度、ユーザーの皆様からの要望を受け、3D GSデータ（.spz）をRITTAI MANUALへ直接取り込み、マニュアルや教育に活用できるよう機能開発しました。

■ RITTAI MANUALについて

- 金属光沢・反射の強い設備：金属部品や光沢機材を高いリアリティで3D化し、点検箇所・注意点・作業順を3D上の注釈で共有。- 配管・細線・フェンスなど複雑/薄い構造：枝分かれ配管やケーブル、メッシュ構造を高精細に再現し、保全・メンテ手順の誤解を低減。- 歴史的建造物・美術品など：非接触で高精細記録として活用し、教育・記録用途にも展開可能。

RITTAI MANUAL(https://forgers.co.jp/service/rittai-manual)は、3Dモデルを中心に直感的なマニュアル作成・共有を可能にするWebツールです。営業・プレゼン、新人教育、設備/製品マニュアル、トラブル対応の手順書など幅広い用途で利用されています。

テキストや画像だけでは伝わりにくい複雑な手順を、3D空間内の注釈やアニメーションで明確化し、作業効率向上とミス削減に貢献します。

今後もAIを活用したマニュアル自動生成機能の開発やXRデバイスとの連携強化など、ユーザー様の生産性向上に繋がる機能拡充を予定しています。

初期費用無しで月額数万円～（税別）からご利用いただけます。

無料トライアルもご案内しておりますので、詳細な機能・活用事例・トライアルにご興味をお持ちの方は、こちら(https://forgers.co.jp/service/rittai-manual)からお問い合わせください。



