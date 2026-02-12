中国赴任もこれで安心！【2026年】中国赴任応援キャンペーン開始｜中国渡航に必須「中国携帯電話番号SIM」「WiFiレンタル」をお得な料金で提供

ジョイテル株式会社中国渡航に必要なスマートフォン・携帯電話番号SIM・ポケット型WiFiを提供します。

ジョイテル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田淳）は、中国へ渡航する日本人を支援するため、中国のインターネット環境が日本と同じように快適になるWiFiサービス「中国どこでもWiFi」と中国の正式な携帯電話番号を日本で受け取れる「中国携帯電話番号SIM」を提供しています。

この2026年の新年度を迎え、新たに中国へ新規に赴任される方も多くいらっしゃることと想定されます。これから中国へ渡航する皆様がより安心・便利・簡単に活動していただくための3つのインターネット・スマートフォンサービスをお得な料金で提供開始することを報告します。

■［中国携帯電話番号SIM］正式中国携帯電話番号を発行、事前に日本でお受け取りが可能

■［中国どこでもWiFiホームプラン］中国のご自宅が日本とほぼ同じインターネット環境に

■［中国どこでもWiFiモバイルプラン］ポケット型WiFiを日本で受け取り中国へ安心渡航

◆中国赴任は不安？中国渡航の課題は尽きない！中国アプリ利用や銀行口座開設も

中国への短期渡航にビザは不要となりましたが、日本人の皆様は中国における活動に関する様々な課題について検討を行っていると想定されます。

まずは、中国現地において利用が必須となる日本人には馴染みの無い様々な中国アプリ、特にお支払いアプリ・アリペイ（Alipay）等の準備が必要です。これらのアプリ利用方法がわかりにくいことからお困りになる方も多くいらっしゃるようです。

それらの中国アプリの準備を含め、中国での生活には「中国携帯電話番号」が必要です。

中国の携帯電話番号は個人を認証する重要な情報として取り扱われます。銀行口座の開設やビザ取得等の公的な手続きにも本人名義の正式な中国携帯電話番号を登録する必要があります。

しかしながら、携帯電話番号の発行には必ずケータイショップの窓口へ行く必要があり、時間もかかることから現地総務担当者にとっても付き添いたくない業務の一つと言われています。そのような面倒な手続きであることから後回しになり、他の手続きにも影響が出てくる可能性もあります。

そして、もちろん中国における以前からの課題であるインターネット規制への対策も重要です。VPNと呼ばれるサービスが対策として挙げられますが、一般的には中国では認められたサービスではないため、不安定な利用となりコンプライアンス的にもおすすめではありません。

中国でも日本のインターネットを利用するためのWiFiルーターやSIM等についての検討が必要です。

◆ジョイテルなら安心｜海外WiFiレンタル業界唯一！中国特化のサービスを提供

中国渡航時にどのような準備が必要となるか不安な皆様へ！ご安心ください。

ジョイテルは海外WiFiレンタル業界唯一の中国専門にサービスを提供しています。

ジョイテルのサービスポリシーは安心・便利・簡単。中国専門のジョイテルだからこそできるサービスをご利用いただき、安心して中国へ渡航していただくことができます。

- 中国現地・上海市にサポート拠点があります。もちろん日本語によるサポートだから安心です。- 中国渡航に必要なスマートフォン・WiFiサービスを提供します。中国を知り尽くしたジョイテルが、日本人の皆様が中国でお困りになる課題を真に解決する便利なサービスを開発しています。- 中国に特化することにより、中国アプリやWiFi等についての利用方法を常に確認しています。日本人の皆様が簡単に利用できるようなマニュアルやサポートを提供しています。

ジョイテルサービスを紹介します。

◇中国携帯電話番号SIM

中国大手通信会社・中国電信が正式に発行する中国携帯電話番号です。

ジョイテルが提供する「中国携帯電話番号SIM」は新規の携帯電話番号を保証しています。新規の携帯電話番号であるため、中国ではありがちな番号の使い回しによるトラブル（アプリの認証や銀行口座開設時に発生）がありません。

中国電信の正式な格安プランをベースとしていることから、音声もSNSもデータ通信も国際通話も安価にご利用いただくことが可能です。

https://www.joytel.jp/service/dokodemo-cell-sim/

◇中国どこでもWiFiホームプラン

「中国どこでもWiFiホームプラン」は、中国のご自宅が日本とほぼ同じインターネット環境になる設置型WiFiルーターサービスです。中国でもLINEやGoogle等の日本のインターネットが快適・簡単に利用できます。

特にご家族を帯同される方にもおすすめです。ご子息の方が中国のご家庭で日本の塾動画や学習用タブレット等を快適に利用する事例も多くあります。

海外WiFiレンタル業界唯一！中国現地で日本語サポートチームが常駐して対応します。万が一のサポートにも自信があります。

https://www.joytel.jp/service/dokodemo-wifi-home/

◇中国どこでもWiFiモバイルプラン/レンタルプラン/データ通信SIM・eSIM

「中国どこでもWiFiモバイルプラン」は、持ち運び可能なポケット型WiFiルーターです。

もちろん中国でもLINEやGoogle等の日本のインターネットが快適・簡単に利用できます。

半年間の利用でお得な料金としています。

https://www.joytel.jp/service/dokodemo-wifi-mobile/

1日単位で利用できるレンタルプランやデータ通信SIM・eSIMの提供も可能です。

レンタルプランはポケット型WiFiを日本でお受け取りいただき、中国現地にて返却することが可能となるのも特徴です。

また、皆様のスマートフォンに1枚は上述の「中国携帯電話番号SIM」を、もう1枚にはデータ通信SIMもしくはeSIMを差し込んで使う利用方法もおすすめです。

◆中国赴任応援キャンペーン開始！お得なセットプラン料金

2026年新年度の中国赴任を応援するため、ジョイテルは「中国赴任応援キャンペーン」を開始します。

ジョイテルの主なサービスをセットでお得に利用できるキャンペーンです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60092/table/51_1_ebf5ec79f59fea39301f78d33ecd2ef5.jpg?v=202602120551 ]

（※1）中国携帯電話番号SIMのデータ容量30G・通話500分の基本料金です。国際電話・国際インターネット等は別料金となります。

（※2）ホームプランは2週間無料お試しが可能です。お試し後にホームプランをお申し込みになられない場合でも「中国携帯電話番号SIM」は特別料金で提供します。

（※3）モバイルプランセット及びデータ通信SIMプランセットは最低ご利用期間は6カ月です。

（※4）モバイルプランのデータ容量は1日1.0GByteです。オプションのギガを追加できます。

（※5）データ通信のデータ容量は1日1.0GByteです。eSIMによる提供も可能です。

本キャンペーン料金によるお申し込みは「プレスリリースを見て」とジョイテルサポートセンター（support@joytel.jp）へメールもしくはお問い合わせフォーム(https://www.joytel.jp/contact/)へご連絡をお願いします。

(ジョイテルホームページにて本キャンペーン関連ページを準備中です)

本キャンペーンの料金は2026年5月31日までお申し込みの方が有効です。

※ジョイテルWebサイト記事もご覧ください。

中国赴任もこれで安心！【2026年】中国赴任応援キャンペーン開始｜中国渡航に必須「中国携帯電話番号SIM」「WiFiレンタル」をお得な料金で提供(https://www.joytel.jp/topics/joytel-service/china-assignment-support-campaign/)

