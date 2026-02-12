【展示会レポート】バックオフィス部門が「拠点巡回」に課題？展示会データから見えた、映像DXによる業務効率化の兆し

株式会社ラネット

ネットワークカメラサービス「キヅクモ」を提供するビックカメラグループの株式会社ラネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：中川 景樹、以下ラネット）は、2026年2月4日（水）～6日（金）に幕張メッセで開催された「バックオフィス World 2026 春 東京」に出展いたしました。

本リリースでは、会場に設置した「キヅクモカメラ」のマーケティング機能を活用して取得した人流データを公開するとともに、展示会を通じて見えてきたバックオフィス部門における映像DXの最新ニーズを報告いたします。

展示会での人流分析結果：バックオフィス部門が足を止めた「関心の矛先」

ブース内に設置した「キヅクモ」の人数カウント機能およびヒートマップ機能を活用し、3日間の来場者動向を計測しました。

■3日間の来場者数- ブース正面通行者数：のべ4,667名- ブース側面（左側）通行者数：のべ4,825名- ブース側面（右側）通行者数：のべ3,582名→ブース正面、側面通行者総計：のべ13,074名- ブース内ご案内数：約408名（通行者の約3.12％）※リードスキャナーベース■時間帯別通行人

人数カウントは出入口など、指定した場所を通過した人数をカウントする機能です。

ブース正面とブース側面に仮想ラインを引き、通行数を測定しました。

現場の声：「移動の限界」を映像でどう打破するか

- 通行傾向の分析・開場直後の10時台が最大のピーク3日間共通して開場直後の10時台が最も通行人数が多い結果となりました。・人気セミナーによる人流への影響連日、午前中の時間帯に注目のセミナーが集中していたことにより、セミナー前後の時間を活用して効率的にブースを回遊する来場者が多かったと推察されます。バックオフィス部門の担当者が、限られた時間の中で計画的に情報収集を行っている様子が伺えます。- データ活用の見解このデータから得られる知見は、バックオフィス業務における以下の効率化に転用可能です。・施設利用の分散化と効率化オフィス内のリフレッシュスペースや会議室フロアなどの混雑時間帯を可視化することで、清掃巡回のタイミングを最適化し、従業員の利便性を妨げない管理体制を構築できます。・データに基づく設備投資「いつ・どこに・どれだけの人が集まっているか」を正確に把握することで、オフィスのレイアウト変更や、エリアごとの空調・照明制御による省エネなど、根拠に基づいた施設運営（FM）が可能になります。

今回の出展を通じ、総務・施設管理部門の皆様からは、人手不足を背景とした深刻な課題が寄せられました。

- 臨店・巡回コストの削減拠点・倉庫の現地確認に伴う移動負担が大きく、メイン業務を圧迫。移動時間の削減と業務効率化が急務となっている。- カスハラ・トラブル対策従業員を理不尽なクレームから守るための証拠（映像・音声）を、手軽かつ安価に導入したい。- BCP対策（通信障害への備え）万が一のネットワーク遮断時でも録画を継続できる「ハイブリッド保存」への高い信頼性。

「キヅクモ」は、Wi-Fiと電源があれば「置くだけ」で設置でき、16台以上の導入で1台あたり月額770円（税込）～という低コストを実現しています。この手軽さと、世界1,000万拠点の導入実績を誇る「Alarm.com」（※）の信頼性が、DXの第一歩を模索するバックオフィス部門のニーズに合致したといえます。

データが導く、次世代のバックオフィス運営

今回の展示会で実証された「人数カウント」によるデータ分析機能は、オフィスや倉庫・施設運営等において、科学的な根拠に基づいた人員配置やレイアウト最適化を可能にします。

ラネットは、今後も「キヅクモ」を通じて、防犯という「守り」の枠を超え、企業の生産性を向上させる「攻め」のバックオフィスDXを支援してまいります。

■ 展示会概要

名称：バックオフィス World 2026 春 東京

日時：2026年2月4日（水） ～ 2月6日（金）

会場：幕張メッセ 4～7ホール

■ 会社説明

会社名：株式会社ラネット

サービスサイト：https://kizukumo.com(https://kizukumo.com/?utm_source=exhibition&utm_medium=back_office_world&utm_content=4-1_nocp_260210)

代表者：代表取締役社長 中川 景樹

所在地：東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 Hareza Tower 15F・16F

事業内容：モバイル事業、MVNO事業、コンテンツ事業、教育事業、ソリューション事業、VR事業、ネットワークカメラ事業

（※）弊社はAlarm.com社（米）のソリューションを採用しております。