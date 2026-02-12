mineo新端末「REDMI Note 15 5G 8GB/256GBモデル」「REDMI Note 15 Pro 5G 8GB/256GBモデル」の販売開始について

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、「REDMI Note 15 5G 8GB/256GBモデル」「REDMI Note 15 Pro 5G 8GB/256GBモデル」の販売を2026年2月13日（金）より開始いたします。

mineoは、お客さまがご自身のニーズに合わせてお選びいただけるよう、今後も幅広い機能・価格帯の端末をラインアップしてまいります。

１．新端末の特長

◆「REDMI Note 15 5G」（Xiaomi製）

・エッジディスプレイを搭載した手になじむ薄型軽量デザイン

・大容量/長寿命バッテリー性能

・１億800万画素カメラと充実した基本機能

◆REDMI Note 15 Pro 5G（Xiaomi製）

・タフで丈夫な耐久性と日常生活をサポートする充実した機能

・安心して使える大容量バッテリーと永く使えるバッテリー寿命

・楽しく、美しい思い出が残せるAIカメラ

２．価格、販売開始時期

端末の詳細については、下記サービスサイトよりご確認ください。（2026年2月13日（金）9:00更新予定）

個人向け：https://mineo.jp/device/smartphone/

法人向け：https://mineo.jp/business/device/

＊：法人契約では、端末の割賦購入（分割払い）はご利用いただけません。

＊：各サービス名などは各社の商標または登録商標です。

＊：記載の価格は税抜記載のものを除き税込です。税率に応じて金額は変更されます。

以 上