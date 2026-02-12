【3月23日(月)まで】「西日本DX推進フェア2026」出展社募集中！

公益財団法人北九州観光コンベンション協会

＜出展プラン＞ ※全て税込価格

（1）屋内標準小間 253,000円/1小間（3ｍ×3ｍ）

（2）屋内スペース小間 227,700円/1小間（3ｍ×3ｍ）

(4小間以上から申込可能) 4小間の場合、910,800円

（3）屋外展示小間 121,000円/1小間(5.4ｍ×3.6ｍ)

出展資料請求はこちら(無料) :https://solution-expo.jp/shiryo/shiryoform.php?et=4

＜出展申込方法＞

出展申込方法：下記「出展申込はこちら」ボタンよりお申し込みください

出展申込期間：2026年3月23日(月)まで ※満小間になり次第受付終了となります。

出展申込はこちら :https://solution-expo.jp/mypage/preentry.php

また、出展をご検討の方に向けた「出展検討のための説明会」を2月19日（木）開催します。

詳細、お申込みは下記「出展検討のための説明会はこちら」よりご覧ください。

出展検討のための説明会はこちら :https://dxf.solution-expo.jp/shuten04.php?et=4前回会場内の様子前回のセミナーの様子

＜出展社サポート講座＞

展示会に初めて出展される方も安心！出展社のみ受講可能な「出展を成果に繋げるためのサポート講座」を開催して、出展の成果が出せるようしっかりサポートします！

＜出展のメリット＞

1. 九州・中国地域を中心に新規顧客を獲得！

2. 来場者の約半数が決裁権を持たれている方のため、自社製品・サービスの効果的なPRが可能！

3. 新規顧客だけでなく既存の顧客へ新たな製品やサービスの提案をして関係性を強化！

4. 代理店との関係強化で販売力や営業力の向上に繋がり、より効果的に新規顧客を獲得！

5. 出展社同士や来場者との出会いの中で、新たな仕入れ先や加工委託先など協力企業を発見！

出展資料請求はこちら(無料) :https://solution-expo.jp/shiryo/shiryoform.php?et=4

＜西日本DX推進フェア2026とは＞

『西日本DX推進フェア2026』とは、7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される最先端のデジタル技術を用いることによる生産性の向上、イノベーションの創出、新たな価値の創造を目指すデジタルトランスフォーメーション(DX)の展示会です。

九州・中国地域への販路開拓やPRの機会を創出することによりDX推進に寄与することを目的として開催します。

＜開催概要＞

名 称 ：西日本DX推進フェア2026

会 期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間

時 間 ：10時～17時（最終日は16:00まで）

会 場 ：北九州メッセ（旧 西日本総合展示場） 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1

入場目標：18,000人(予定・同時開催展含む)

入場料 ：無料（要来場登録）

出展対象：各種DX関連ソリューション・サービス 出展対象例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144398/table/25_1_c38daf6478ecea0fe4a3e6408e9437cb.jpg?v=202602120551 ]

課題解決EXPO2026構成展示会

西日本製造技術イノベーション2026

西日本DX推進フェア2026

エコテクノ2026～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～

中小企業テクノフェア in九州2026

ロボット産業マッチングフェア北九州2026

ベンチャー・メッセ2026

ふくおか未来ものづくり技術振興展2026

2026年度商談会「製造技術マッチングフェア」

■お問い合わせ先

課題解決EXPO事務局 (公財)北九州観光コンベンション協会

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1

TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845

E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp