「誰一人取り残さないDX 」スマホもアプリも不要、紙を配るだけで使えるキャッシュレス『echcode』をリリース

ＴＬＭＪ株式会社

モバイル決済サービス『echari』を展開する、TLMJ株式会社（本社：京都市、代表：齊藤勝義）は、サブスクリプションで独自Payを構築できる「発行プロ」プランにおいて、スマートフォンやアプリを前提としない新たな決済手段として紙媒体専用の決済コード「echcode」の提供を開始します。

echcode（以下、echコード）は、利用時に個人情報の登録やアカウント作成を必要とせず、グループ内でコードを提示するだけで、あらかじめ設定された金額・期限の範囲内で決済が可能です。残高管理や期限制御はデジタル上で一元管理されており、短期間のイベントから、デジタルデバイド層や電波環境が不安定な屋外会場まで、幅広い環境で確実に機能する決済手段として設計されています。

利用者にとってのメリット

CSVによるバリアブル発行に対応。echcodeを一括生成し、数百～数千人規模でも即時展開が可能です。- スマホ不要・アプリ不要紙媒体だけで、誰でも即座に決済が可能です。- 1円単位での正確な決済商品券などのように、お釣りが出ない、または制限のある従来の方式とは異なり、デジタル管理により1円単位での決済が行えます。

※ echコードはアプリのインストールや会員登録は不要ですが、アプリストアより「echari 決済専用アプリ」を利用することで、残高や利用履歴を確認することも可能です。

グループ運営者のメリット

「消費行動」を設計できる期限コード

- 幅広い参加者に対応 短期間のイベントにおけるキャッシュレス導入に加え、アプリのダウンロードを前提とせず、高齢者や子ども、スマートフォン非保有者を含むデジタルデバイド層にも対応しています。- 電波状況に依存しない運用電波が不安定な屋外イベントや一時会場でも、決済の受付が可能です。（運営者側で管理された店舗アプリへの通信環境は必要です）- 店舗側の負荷軽減専用端末は不要で、手持ちのデバイスにダウンロードした店舗アプリで、簡単な決済受付や返金処理が行えます。デジタル管理の紙GIFT用のコードを簡単に作成できます。店舗では連続読取りで、合計金額をまとめて決済。

echコードは、単なる支払い手段にとどまらず、「期限」をツールとした施策を可能にします。

「アプリ機能」とのハイブリッド運用

- 需要の最適化閑散期の集客対策や、オーバーツーリズム発生時の地域分散対策として有効。- リピート促進期限付きマネーによる来店動機の創出、独自ポイントや謝礼としての活用。

発行プロプランでは、紙媒体専用の echコード と、決済専用アプリと連携する 入金用コードを、目的に応じて自由に組み合わせ・共用できます。

echari決済専用アプリ用

「サブスクリプション」で簡単導入

- Acode（期日指定型 入金コード）「○月○日まで有効」と期限を固定し、キャンペーンやイベント当日の消費を強力に促します。- Bcode（期間指定型 入金コード）「読み取り後○日間有効」と設定でき、来店後のリピートや個別のインセンティブ付与に最適です。紙でもスマホでも使える、用途に合わせてスマホと共用するなど、ニーズに合わせたハイブリッド型の決済。

月額35,000円～ 多額の開発費をかけて、独自の決済システムをゼロから構築する必要はありません。発行件数に応じた2プラン・全6パック＋超過対応で、数百万件規模までスケールできます。

小規模・短期間のテスト導入から、大規模・長期運用まで柔軟に対応します。

※ echcodeは、「発行プロ」のサブスクリプションパッケージとして提供されます。月額料金は税別です。

初期費用0円。直感的なUIで即導入が可能です。

自社で開発した場合の保守費用程度で、それ以上の高度な機能をフル活用していただけます。

セルフサーブ環境により、テストから導入までスムーズに行えます。

- 活用シーン短期イベント、エリア通貨・商品券、企業内インセンティブ、福利厚生など。紙のコード提示からスマートフォンでの確認まで、シーンに応じて柔軟に対応できます。｜ Web

コーポレートサイト

https://www.timelimitmoney.com/

発行プロ（詳細サイト）

https://www.timelimitmoney.com/echari/pro

お問い合わせ ＆ AIスタッフ対応

https://www.timelimitmoney.com/contact_1

｜ 会社概要

会社名：TLMJ株式会社

代表取締役：齊藤勝義

拠点：京都府京都市中京区玉蔵町121 美濃利ビル406

設立：2021年10月

事業内容：echariプラットフォームの開発・運用、サブスク型電子決済ソリューションの提供

※ 本リリースに記載の「echcode」については、特許および商標登録を申請済みです。