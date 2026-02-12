最新AIモデル「Seedance 1.5 Pro」搭載。オールインワンAIツール「NitoAI」が動画生成機能をリリース～リリース記念で500クレジット配布キャンペーンも開始～

株式会社クロスエッジ

株式会社クロスエッジ（本社：東京都大田区、代表取締役：渡邊達明）は、AIRUCA株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：毛塚千秋）と共同運営するAIプラットフォーム「NitoAI（ニトエーアイ）」において、新たに「動画生成機能」をリリースいたしました。

動画生成機能をリリース

本機能では、動画生成に特化した最新AIモデル「Seedream」の新しいモデルを採用しており、ユーザーはハイクオリティな動画コンテンツをNitoAI上で手軽に作成可能になります。

■ 背景：AIの「分断」を解決する

生成AIの進化に伴い、「文章はChatGPT」「画像はMidjourney」「動画はRunway」といったように、目的ごとに異なるサービスを契約・使い分ける必要があり、ユーザーの金銭的・管理的コストが増大していました。 「NitoAI」はこの課題を解決するため、「1つのサービスで最新AIモデルを使える場所」を提供してきました。今回、ユーザーからの要望が最も多かった動画生成機能を統合することで、真のオールインワン環境を実現しました。

■ 新機能「動画生成機能」の特徴

1. 最新モデル「Seedance」を採用

現在世界的に注目されているByteDance発の動画生成AI「Seedance 1.5 Pro」の最新モデルを採用しております。

これにより最高品質の動画生成体験が可能になります。プロンプト（指示文）からの生成はもちろん、画像の動画化（Image to Video）においても、被写体の一貫性を保ったまま、驚くほど自然で滑らかな動きを実現します。

また、近日公開される予定のSeedance 2.0に関しても、公開次第対応を予定しております。

2. オールインワンの利便性

ChatGPTやClaude、Geminiなどのテキスト生成AI、各種画像生成AIに加え、今回の動画生成機能が加わったことで、コンテンツ制作に必要なすべての工程がNitoAIひとつで完結します。

各社のフラッグシップモデルを自由に切り替えてチャットが可能であり、モデルごとの得意・不得意に合わせて使い分けることができます。

チャットの他にもNano BananaやSeedreamなど、実写系からイラスト、デザインまで、あらゆるニーズに対応する画像生成モデルを網羅しています。

文章、画像、そして動画。すべての生成履歴がNitoAI上の1箇所に保存されるため、プロジェクトごとの資産管理が容易になります。

■ リリース記念キャンペーン

動画生成機能のリリースと共同運営開始を記念して、新規登録ユーザー全員に「500クレジット」をプレゼントするキャンペーンを実施中です。

このクレジットを使用することで、最新のSeedanceモデルによる動画生成を無料でお試しいただけます。

■ 背景と共同運営について

- 対象：期間中にNitoAIに新規登録された方- 特典：500クレジット（画像生成 約50回分相当）- 期間：2026年2月 ～ 終了日未定

「NitoAI」はこれまで、複数の生成AIモデルを一元管理できるプラットフォームとして多くのユーザーにご利用いただいてまいりました。この度、サービスのさらなる品質向上と安定提供を目指し、AI開発に強みを持つAIRUCA株式会社との共同運営体制へと移行しております。

両社の技術とノウハウを結集し、ユーザーからの要望が最も多かった「動画生成機能」の実装を実現しました。

■ サービス概要

サービス名：NitoAI（ニトエーアイ）

公式サイト： https://nitoai.app/ja

運営：AIRUCA株式会社 / 株式会社クロスエッジ

■ 会社概要

【株式会社クロスエッジ】

代表者：代表取締役 渡邊達明

事業内容：インターネットサービスの企画・開発・運営

URL：https://crossedge.co.jp/

【AIRUCA株式会社】

代表者：代表取締役 毛塚千秋

事業内容：AIソフトウェアおよびエッジAI端末の開発

URL：https://airuca.com/