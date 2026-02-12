Uber Eatsと連携したインバウンド向け即日洗濯サービス「Wash on Go」がサービス提供開始

mile株式会社

mile株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山崎美香）は、Uber Eatsの配送ネットワークと連携したインバウンド（訪日外国人）向け洗濯代行サービス「Wash on Go（ウォッシュ・オン・ゴー）」を、正式にサービス開始いたします。

本サービスは、スマートフォン一つで注文から決済、進捗確認まで完結し、Uber Eats配達パートナーが宿泊先まで集荷・配達を行うことで、訪日外国人が抱える「洗濯の手間と時間」を削減し、日本滞在の質を飛躍的に向上させる「ランドリーDX」ソリューションです。

サービスサイト： https://wash-ongo.com

■ 背景：観光立国・日本の隠れた課題「洗濯の壁」

昨今のインバウンド需要の回復に伴い、訪日外国人旅行者の長期滞在が増加しています。しかし、宿泊先での「洗濯」に関しては、依然としてアナログな課題が残されています。

- コインランドリーの利用ハードル： 操作方法が不明、言語の壁、設置場所を探す手間。- 貴重な観光時間の損失： 洗濯・乾燥待ちで数時間を拘束され、観光の自由度が低下。- ホテルのランドリーサービスの価格： 高額であり、日常的な利用には不向き。

交通や宿泊、決済のデジタル化が進む中で、洗濯だけが取り残され、旅行体験の質（Time Performance）を下げる要因となっていました。「Wash on Go」はこの課題をテクノロジーと物流ネットワークで解決します。

■ 「Wash on Go」3つの特徴

1. Uber Eats配送網との連携による「即日・ドアtoドア」体験

Uber Eats配送ネットワークを活用し、Uber Eats配達パートナーが宿泊先まで直接、洗濯物を集荷・配達します。ユーザーは重い荷物を持ってコインランドリーを探す必要がなく、ロビーや指定場所で受け渡しが完了。当日返却にも対応したスピード設計で、翌日の着替えを心配する必要もありません。

2. AIカメラ計測とスマホ完結のUI

専用Webアプリで洗濯物をAIカメラにかざすだけで、重さ（kg）を自動推定。煩わしい計量の手間を省き、明朗会計を実現しました。注文、決済、進捗確認まで全てスマートフォン上で完結し、日本語だけでなく英語に対応しています。

3. 旅行者のニーズに特化したパッケージ設計 「標準的な旅行カバンに入る洗濯物（約6kg/大人4日分相当）」を基準とした分かりやすい定額プランを採用。Tシャツ、ズボン、靴下など、旅行中に発生する衣類をまとめて洗濯・乾燥・たたみまで行い、パッキングしやすい状態でお返しします。

■ サービス概要と料金プラン

サービス名： Wash on Go（ウォッシュ・オン・ゴー）

提供開始日： 2026年1月26日（月）

対応エリア： 東京都内（順次拡大予定）

料金体系（税込）：

ワンタイムプラン： 6,980円～ / 1袋（～6kg）

※超過分は+1kg毎に800円

※配送料：3km未満は無料（3km以上は1km毎に400円）

メンバーシッププラン（順次展開予定）： 月額19,920円～

※月4回利用可能で、都度利用より約30%お得になる長期滞在者・国内ユーザー向けプラン

■ 代表取締役 山崎美香 コメント

「私自身、忙しい日常の中で洗濯に追われる時間をどうにかしたいと考えたことが、このサービス開発の原点でした。日本を訪れる旅行者の皆様にとって、時間は何よりも貴重な資源です。 今回、Uber Eats Japan様という強力なパートナーと共に、利用者の皆様を『洗濯という家事』から解放し、本来やりたい観光や体験に集中できる環境を提供できることを心から嬉しく思います。『Wash on Go』は、世界に誇れる日本初の新しいサービスになると確信しています。」

■ 今後の展望：洗濯を再設計する「ランドリーOS構想」

「Wash on Go」は単なる洗濯代行サービスにとどまりません。私たちは洗濯という行為をデジタルで再設計する「ランドリーOS」の構築を目指しています。 まずは最も課題感の強いインバウンド市場でプロダクトとオペレーションを磨き上げ、将来的には国内の個人向けサブスクリプションや、保育園・介護施設などの法人向けBtoBサービスへと展開領域を拡大してまいります。

■ 会社概要

社名：mile株式会社

設立：2025年4月21日

代表者：代表取締役 山崎美香

オフィス：〒107-6218 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウンタワー18F

事業内容：洗濯代行サービス、インバウンド向け生活支援サービス

サービスサイト： https://wash-ongo.com

■ 本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

mile株式会社 Wash on Goチーム

E-mail： info@hello-mile.com