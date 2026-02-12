バズって終わり、を終わらせる。人気投稿を毎月安定収益にするグッズくじ「いいねくじ」提供開始

株式会社ぺこり

株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宅伸之）は、“バズって終わり”になりがちな人気投稿を、毎月の収益につなげるグッズくじ「いいねくじ」を提供開始しました。投稿を起点にした新しい収益化の仕組みを、費用・在庫リスクゼロで提供します。

また、サービス開始を記念し、2026年2月末までに登録したインフルエンサーを対象に、「手取り額を2倍に増やすキャンペーン」を実施します。

サービス提供背景

SNSでは、日々多くの投稿がバズり、拡散され、そして流れていきます。多くの「いいね」が集まっても、その熱量は一瞬で消費されてしまう。私たちは、その構造に違和感を持ちました。

インフルエンサーの投稿を、毎日楽しみにしている多くのファンがいます。その楽しみを生み出している皆さんを、私たちは心から尊敬しています。

しかし現実には、

・投稿は評価されても収益は不安定

・案件や都度の企画設計に追われやすい

・グッズ販売は準備や在庫リスクが大きい

といった課題があり、表現に集中し続けることが難しい環境が存在していました。

私たちは、インフルエンサーができるだけ得意なことに専念し、無理なく収益化が積み上がる仕組みが必要だと考えました。バズって終わるのではなく、人気投稿が繰り返し収益につながる構造へ。

その想いから生まれたのが「いいねくじ」です。

サービス概要・特徴

サービスURL：https://iine-kuji.com/

サービス説明ページURL：https://lp.iine-kuji.com/

「いいねくじ」は、インフルエンサーの投稿を起点に、人気投稿をグッズ化し、くじ形式で提供するサービスです。

インフルエンサーは通常通りX（旧Twitter）に投稿するだけで、独自AIが反応データ（いいね・保存・拡散傾向など）を分析し、支持された投稿を自動抽出します。抽出した投稿を元にオリジナルグッズを制作し、くじ形式で販売します。

グッズ制作、くじ運営、商品発送までを当社が一括で運用します。

初期費用・月額費用・グッズ制作費はすべて無料、在庫リスクもありません。

インフルエンサーの手取り額を2倍に増やすキャンペーン 概要

2026年2月末までに「いいねくじ」に登録したインフルエンサーを対象に、登録から3ヶ月間、インフルエンサーが受け取る報酬を通常の2倍にするキャンペーンを実施します。

企業概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2丁目19番19号 ワコー宮益坂ビル5階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『いいねくじ』の企画・制作・運営

『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営

URL ： https://info.peccori.com/