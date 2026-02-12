【導入事例】「見えなかったSaaS」を1年で9割可視化。バンダイナムコエクスペリエンスが挑んだ現場主導ガバナンス改革

株式会社zooba株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが『zooba』の導入で、「見えなかったSaaS」を1年で9割可視化

株式会社zooba（所在地：東京都立川市、代表取締役：名和 彩音）は、SaaS・IT資産管理「zooba」の導入事例として、株式会社バンダイナムコエクスペリエンス（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 寛）における活用事例を公開したことをお知らせします。

コーポレートディビジョン デジタルマネジメント部 ゼネラルマネージャー 菅野 和民 様（左）・コーポレートディビジョン 情報システム部 アシスタントマネージャー 宮澤 藍子 様（右）

事業部主導のSaaS導入により「野良SaaS」が増加し、退職者アカウントの削除漏れという重大なセキュリティリスクを抱えていた株式会社バンダイナムコエクスペリエンスに、IT資産管理ツール「zooba」をご導入いただきました。

製品選定においては、費用対効果とスモールスタートのしやすさ、そして直感的なUIが決め手となり「zooba」をご採用いただくことに。既存の社内文化を活かした「セキュリティ委員会」を組織し、現場主導のガバナンス体制を構築しました。

導入後わずか1年で、管理対象SaaSを約3倍（約90件）に拡大し、社内IT資産の約9割を可視化。月次の退職者チェックと四半期ごとの棚卸しにより、セキュリティリスクを大幅に低減しています。

導入の背景から具体的な運用方法、今後の展望まで、デジタルマネジメント部ゼネラルマネージャーの菅野和民 様と情報システム部の宮澤藍子 様に話を伺いました。詳細は、下記記事をご覧ください。

https://www.zooba.ai/lu7Ca3MN2/bandainamco-xp

■「zooba」について

zoobaは、情報システム部門の業務効率化を実現するクラウド・SaaS管理プラットフォームです。

AIを活用し、アカウントやデバイスの一元管理を可能にします。

チャットツールを使用した効率的な棚卸し、AIによる高度なヘルプデスク対応、そして包括的なナレッジマネジメントが挙げられます。これらの機能により、ID・デバイス管理の煩雑さを軽減し、情報システム部門の生産性を大幅に向上させます。zoobaは、現代のビジネス環境に欠かせない、スマートで効率的なIT管理ソリューションを提供します。

https://www.zooba.ai/

■株式会社バンダイナムコエクスペリエンス 会社概要

会社名：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-35

設立：2025年2月14日

資本金：1億円

事業内容：リアルエンターテインメント事業に関わる施設・機能・サービスの企画・開発・運営・販売

https://xp.bandainamco-am.co.jp/

■株式会社zooba

株式会社zoobaは、テクノロジーを活用し、働く人々が自らの能力を最大限に発揮し、創造的な力を発揮できる環境を提供します。組織のあらゆるレベルでイノベーションを促進し、ビジネスに持続的な価値をもたらすことを目指しています。

情報システム部門がより効率的に業務を遂行し、価値を創造するためのツールとしてAIサービス「zooba」を提供します。これにより、組織全体の生産性と競争力を向上させ、持続的な成長を実現します。

https://www.zooba.ai/



【会社概要】

社名：株式会社zooba

代表取締役：名和 彩音

本社：東京都立川市曙町2丁目8-28

企業URL：https://www.zooba.ai/company

【お問い合わせ先】 https://www.zooba.ai/contact