「購買意向の醸成」を科学し再現可能にしたAI販売エージェント「nattoku.ai」を正式リリース

株式会社S-CANVAS

S-CANVAS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中村元俊）は、EC事業者向けAI販売エージェント「nattoku.ai」を本日リリースいたしました。

nattoku.aiは、プロの販売員が経験と勘で行っていた「お客様の購買意向を醸成するプロセス」を解析・体系化し、再現性の高い枠組みとしてAIに実装したEC向けAI販売エージェントです。ECサイトのURLを入力するだけで、この「売れる接客」を即日導入できます。

ECには「販売員」が存在しない

国内EC市場は22兆円を超え成長を続ける一方、平均CVRは1～3%、カゴ落ち率は70～85%。この数字は10年以上ほとんど変わっていません。一方、販売員が接客する実店舗のCVRは約20%です（*1）。この差を生んでいるのは「販売員」の有無です。お客様はスペックもレビューも見ている。それでも「本当に自分に合っている？」という納得感が得られないまま離脱しています。実店舗では販売員がつくっていたこの「納得」が、ECにはない。nattoku.aiは、この構造的な空白を埋めるプロダクトです。

（*1）日本トータルテレマーケティング株式会社調べ

nattoku.aiが行ったのは、「プロの販売員の科学」です

当社は、プロの販売員が経験と勘で行っていた「お客様の購買意向を醸成するプロセス」を解析し、構造として体系化しました。

- 発見：お客様自身がまだ言語化できていない「迷いの正体」をつかむ- 整理：比較軸と判断基準を明確にし、選択肢を絞り込む- 提案：「なぜこの商品なのか」を理由とともに提示する- 納得：お客様の中で「これでいい」という確信が生まれる- 信頼：購入後も「また相談したい」と思われる信頼を築く

しかし、実際の販売接客はこの5段階を一直線に進むわけではありません。お客様の状況、価値観、迷いの種類に応じて、会話は無数に分岐します。

- 失敗の恐怖：「前にネットで買った化粧水、肌に合わなくて結局捨てた」- 自分との相性：「同じ成分のプロテインだけで20種類もある、どれが自分に最適なの？」- 確信が持てない：「別のブランドも似たような価格とレビュー。どっちがよいの？」- 今じゃなくてもいい：「もう少し調べてからにしよう」- 意思決定の恐怖：「誰かに『あなたに合うと思いますよ』と背中を押されたい」

--こうした状況ごとに、最適な問いかけ、整理の仕方、提案の順序はすべて異なります。

nattoku.aiには、この分岐を制御する数百以上の販売分岐のロジックが組み込まれています。プロの販売員であれば長年の経験と勘で瞬時に判断していたこの「場面ごとの最適解」を、構造化されたアルゴリズムとしてAIが実行します。だからこそ、属人的だった「売れる接客」が、品質を保ったままスケールできるのです。

単なる「質問に答える」ツールではなく、「お客様を納得に導く」ための販売エージェント。それがnattoku.aiです。

実証データ：「納得の科学」は数字で証明されている

なぜ今、EC事業者に「AI販売エージェント」が必要なのか

参照データ規模：n=279 / 会話データ数=6,013

ECの「接客不在」は10年来の構造問題ですが、いまこの課題はさらに深刻化しつつあります。

ChatGPTが「商品検索→比較→購入」を会話の中で完結させる機能を実装し、GoogleもAIによるショッピング体験を本格化させています。消費者が商品を探す起点そのものが、ECサイトからAIプラットフォームへ移行し始めているのです。

この変化がもたらすのは、EC事業者にとって二重の脅威です。

- ひとつは、広告費をかけて構築してきた集客導線がAIプラットフォームに吸い上げられ、自社ECが「APIの向こう側」--消費者から見えない裏方--に追いやられること。- もうひとつは、価格やスペックだけで比較される「コモディティ化」が加速し、ブランドの世界観や商品の背景にあるストーリーがAI検索の中で捨象されることです。

この環境下でEC事業者が生き残るには、「AIプラットフォームでは代替できない顧客体験」を自社で持つ必要があります。汎用AIが行うのは「情報の整理と提示」ですが、nattoku.aiが行うのは「お客様の迷いを理解し、納得を醸成する接客」です。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、ブランドの文脈の中で「なぜこの商品があなたに合うのか」を語る。この体験は、汎用的なAIショッピング機能では再現できません。

接客から生まれるゼロパーティデータという経営資産

AI検索やAgentic Commerceが普及し、消費者がAIプラットフォーム上で購買を完結させるようになると、ECサイトからは顧客の意思決定プロセスが見えなくなります。何に迷い、何と比較し、何が決め手だったのか。これまで行動ログやアクセス解析で部分的にでも把握できていた情報が、失われます。

nattoku.aiの接客では、お客様自身が自発的にこれらを語ります。これはCookieやアンケートでは取得困難な、質の高いゼロパーティデータです。自社でこのデータを収集・蓄積できることは、UI改善・商品開発・CRM施策を駆動する経営資産になります。

今後の展開について

今後はLINE以外のメッセージングチャネルやWeb接客への対応拡大、主要ECプラットフォームとの連携強化、および各種機能の拡充を予定しております。さらに、実店舗との連携も視野に入れたAI販売プラットフォームの構築を目指し、人々の「選択と体験の質を高め、経済活動の質を向上させる」というミッションの実現に向けて、プロダクトの進化を加速させてまいります。

お問い合わせ

nattoku.aiの導入・デモ体験にご興味をお持ちの企業様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

導入・デモのお問い合わせ：nattoku_support@s-canvas.com

サービスサイト：https://nattoku.ai/

本プレスリリースに関してのお問い合わせ：info@s-canvas.com

会社概要

会社名：株式会社S-CANVAS

所在地：東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7

代表者：代表取締役 中村 元俊

設立：2023年8月

事業内容：EC事業者向けAI販売エージェント「nattoku.ai」の開発・運営