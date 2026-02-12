防災・減災商品「レジリエンスチャージ(TM)」を神奈川県平塚市に設置―自治体初導入

一般社団法人 全日本災害住宅レジリエンス協会

一般社団法人 全日本災害住宅レジリエンス協会（略称：JRD、本部事務局：東京都中央区、代表理事：高木 強）は、当協会が販売・普及を進める防災・減災商品「レジリエンスチャージ(TM)」が、神奈川県平塚市に自治体として初めて設置されたことをお知らせいたします。

本設置は、JRD会員であり、平塚市を拠点に地元密着型の外装工事を行う有限会社 相馬工業（所在地：神奈川県平塚市、代表者：相馬 純）からの寄贈により実現しました。

寄贈された機器一式はこども発達支援室くれよん（平塚市追分1-43）に設置し、災害等による停電時に同施設の電源維持に役立てられます。

地域防災への貢献を目的とした民間企業と団体、自治体の連携による取り組みとなります。

令和8年2月2日（月）、平塚市役所にて平塚市及び関係各社による寄贈式が行われました。

【自治体初導入の背景】

近年、地震・台風・豪雨雪など自然災害の頻発等による停電時において「電力の確保」は、避難所や公共施設の運営はもとより、個々の住宅についても避難所に行かずに在宅での居住が可能になる事に繋がり、防災力向上の点で重要性を増しています。

平塚市ではこうした課題を踏まえ、防災体制の強化に向けた取り組みを進めており、その一環として「レジリエンスチャージ(TM)」の設置が決定されました。

本件は、同製品が自治体施設に設置される初の事例となります。

高木強：JRD代表理事、落合克宏：平塚市長、相馬純：(有)相馬工業代表、岡野靖久：日東エルマテリアル(株)取締役（敬称略）

【レジリエンスチャージ(TM)とは】

「レジリエンスチャージ(TM)」は、停電時において建物内への電力供給を可能とする、防災・減災を目的とした設備です。太陽光発電システムや自動車、発電機、ポータブル電源等の外部電源から建物内に停電時の生活に必要な電力をローコストかつ手軽に供給する給電システムです。

非常時に、自治体はもとより地域住民の電源確保を支援することで、災害に強い"レジリエントな地域づくり"に貢献します。

～レジリエンスチャージの主な特長～

・停電時に外部電力からの給電をサポート

・自治体施設や公共施設はもちろん、個々の住宅に設置が可能

・地域防災力（レジリエンス）の向上

【寄贈を行った有限会社 相馬工業について】

有限会社 相馬工業は、神奈川県平塚市を中心に外装工事を手がける地域密着型企業です。

過去にはコロナウイルス蔓延時に市民に対してマスクの無料提供を行うなど、「地元の安全・安心に貢献したい」という想いから、本取り組みの趣旨に賛同し、「レジリエンスチャージ(TM)」の寄贈を行いました。民間企業が主体的に防災・減災に関与する本事例は、今後の地域防災モデルとしても期待されています。

【今後の展望】

JRDでは、今回の平塚市での導入事例をモデルケースとして、全国の自治体・企業・地域団体との連携を強化するとともに、個々の住宅への普及も促進し、「レジリエンスチャージ(TM)」を通じた防災・減災力の推進に取り組んでまいります。

今後も、災害に強い住宅・地域社会の実現を目指し、実効性ある防災ソリューションの提供を続けてまいります。

【団体概要】

団体名：一般社団法人 全日本災害住宅レジリエンス協会 略称：JRD

代表理事：高木 強

所在地：本部事務局：東京都中央区八丁堀2-19-8 日宝八丁堀ビル7F

事業内容：災害住宅の復旧工事、防災減災製品の調査研究＆企画開発、啓発活動 等

ホームページ：https://jrd.or.jp/

【会社概要（寄贈企業）】

会社名：有限会社 相馬工業

所在地：神奈川県平塚市河内2丁目18-58

代表者：相馬 純

事業内容：外装（塗装）を中心としたリフォーム工事全般

ホームページ：https://www.souma-kougyou.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 全日本災害住宅レジリエンス協会

担当：本部事務局 鈴木 淳一

TEL：03-6275-2857 FAX：03-6275-2858

MAIL：info@jrd.or.jp