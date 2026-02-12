非エンジニアのママが生成AI「Vibe Coding（バイブコーディング）」で30以上のWebツールを開発！性格診断で“AI用プロンプト”がもらえる「AIツールラボ」を公開

AIツールラボ

2026年1月に会社員からフリーランスへ転身、30代・子育て中のWebクリエイター「ぽんず」は、生成AIとの対話開発（Vibe Coding）により制作した、30種類以上の便利ツールを無料公開するWebサイト「AIツールラボ（https://aitool-lab.jp/）」を開設いたしました。

当サイトのツール群は、非エンジニアである運営者が、生成AI(Gemini)との対話のみでコーディングを行う最新手法「Vibe Coding（バイブコーディング）」を用いて開発しました。 最大の特徴は、診断コンテンツの結果として「そのまま使える生成AI用プロンプト」を配布することです。「生成AIを使いこなせない」という多くの悩みに対し、「診断して終わり」ではなく、その結果を使ってAI活用の「実践」までをナビゲートする新しいユーザー体験を提供します。

サービスの目玉：診断結果が「魔法の杖」になる。プロンプト配布型診断

多くの診断サイトが「あなたは〇〇タイプです」という結果表示で終わる中、AIツールラボの診断は「そのタイプに最適な、AIを動かすための命令文（プロンプト）」をプレゼントすることに特化しています。

性格にぴったりなプロンプトが手に入ることによって、生成AIを利用することでさらに深掘りした相談や自分が主人公の小説が作れるシナリオを作ることができます。

魔王軍「採用面接」診断魔王軍設定のAI上司と対話

内容: 現代社会の不条理に疲弊したユーザーを対象に、魔王軍への「中途採用」を模した診断を行う。全6問の回答から「野心」「冷徹さ」「従順さ」を分析し、魔王軍における最適な階級（四天王～戦闘員）と配属先を判定する。

特典プロンプト（AIの役割）: 診断結果に応じ、「魔王」「軍師」「人事部長」などのAI人格を提供。ユーザーは「悪の作戦会議」や「上司への愚痴」といったロールプレイを通じて、現実のストレスをファンタジーの世界観で発散できる。

狙い: 「社畜」というネガティブな自認を「魔王軍の戦闘員」というフィクションに変換することで笑い飛ばし、AIとの対話によるカタルシス（精神的浄化）を提供する。

異世界転生診断あなたの妄想をAIが小説化

内容: 性格や行動パターンから「選ばれし者」や「プルプルスライム」といった属性を判定。

特典プロンプト（AIの役割）: 「選ばれし者」なら「実は魔王と幼馴染の戦いたくない勇者の話」を、「プルプルスライム」なら「とんでもない潜在能力を秘めてて冒険者たちに勘違いされながら崇拝されるアイドルスライムの話」を、ChatGPT等にストーリーを書かせるための専用指示文をコピー可能にします。

狙い： 漠然と「AIで何か書きたい」と思っているユーザーに、自分の属性に合った「正解の指示出し」を提供し、創作の第一歩を支援します。

動物顔診断写真が動物顔のイラストに生成

内容： 顔のパーツ（目の形、輪郭、鼻）や雰囲気、ライフスタイルに関する5つの質問から、ユーザーの顔タイプを「タヌキ」「ウサギ」「犬」「猫」「キツネ」の5つの動物属性に分類・判定します。

特典プロンプト（AIの役割）： 診断結果に応じた「AI写真加工用専用プロンプト」を配布します。

狙い： 自分の個性を最大化させた「理想の似顔絵」をAIで作るための具体的な手段を提供し、AIツールを実際に活用する体験を促します。

制作秘話：個人の「怒り」と「面倒」が開発の原動力のオリジナルツール

本サイトのツールは、高度な理念ではなく、運営者の個人的な「それを解消したいという『執念』」から生まれています。プログラミングができなくても、AIに「作りたいものの雰囲気（Vibe）」を伝え続けることで実装しました。

競馬 馬券計算機｜点数・合計金額・収支を簡単シミュレーション【制作秘話１.】 競馬の「トリガミ」への怒りから生まれた計算機

背景： 競馬でせっかく的中したのに、配当が購入額を下回る「トリガミ」に何度も遭遇し、ぬか喜びさせられることに激しい憤りを感じていました。

開発： 「絶対に損をしたくない」という一心で、オッズに合わせて資金配分を自動計算し、利益を確保するロジックをAIに相談。複雑な数式はAIが組み、使い勝手（UI）は人間が指示する分業で完成しました。

タスク進行管理ツール【制作秘話２.】 日報作成の苦痛を消す「ドラッグ＆ドロップ工数管理」

背景： 毎日、「どの作業に何分使ったか」を思い出しながら日報を書く時間が、人生で最も無駄な時間だと感じていました。

開発： 「タスクをポンと置いたら勝手に時間を計って、帰る時にCSVでくれればいいのに」というズボラな願望をそのままAIに伝えて実装。既存の多機能ツールにはない、シンプルさを追求しました。

抽選・くじ引きツール｜イベントや忘年会の番号くじ引きに（CSV出力対応）【制作秘話３.】くじ引きの当選番号をワンクリックでCSVとSNS用文章にダウンロード

背景：ランダムに当選番号を出してくれるツールは多いが、急な参加人数の追加や当選者がキャンセルなった場合でも対応できるツールが欲しいと感じていました。

開発：追加抽選のために１番から始まらない柔軟な開始・終了番号などが設定可能、さらに便利にCSV・SNS用文章をワンクリックでダウンロードできるよう作成しました。

「Vibe Coding」ですべての人がクリエイターになれる

運営者のぽんずは、17年のキャリアを持つデザイナーであり、家事・育児に奮闘するママでもあります。エンジニアではない私がこれだけのWebアプリを開発できた事実は、「アイデアと言語化能力さえあれば、誰でも作り手になれる」というAI時代の希望を体現しています。

AIツールラボは、単なる便利ツールサイトにとどまらず、バイブコーディングを駆使したツールのメイキング（制作秘話）を通じて、「AIを使えば、自分も何か作れるかもしれない」というワクワク感をユーザーに提供してまいります。診断テストで遊ぶ楽しさと、ゼロから形にするプロセスを共有することで、新しいモノづくりの形を提案します。

■ サービス概要

サイト名：AIツールラボ

主なコンテンツ：

利用料金：完全無料（会員登録不要）