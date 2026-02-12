新製品のお知らせ - Intel Atom(R)搭載シリーズの最上位モデル組み込み用ファンレスコンピュータ「BX-M540シリーズ」が新登場

株式会社コンテック

株式会社コンテック(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長：西山 和良)は、Intel Atom(R) プロセッサ x7000REシリーズを搭載した組み込み用コンピュータを開発、ボックスコンピュータ(R)「BX-M540シリーズ(以下、新製品)」として本日より受注を開始します。

BX-M540[表: https://prtimes.jp/data/corp/29688/table/62_1_c8c8bcd392919ecbddd42273da9a555e.jpg?v=202602120551 ]

※1 Win11 IoT: Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (日本語/英語/中国語/韓国語)。

新製品は、産業用途の小型の組み込み用コンピュータで、Intel Atom(R)搭載シリーズの最上位モデルです。CPUにEmbeddedタイプのIntel Atom(R) x7835REプロセッサを搭載し、低消費電力かつ8コアの高い処理能力を備えています。

マルチスレッドの性能を、Intel Atom(R) x6413E(Elkhart Lake)搭載の当社従来製品に比べて約1.8倍(※2)、第8世代 Intel(R) Core(TM) i3(Whiskey Lake-U)搭載の当社従来製品と比較して約1.6倍(※3)と大きく向上させながら、ファンレスでの安定動作も実現いたしました。

高性能・省電力でありながらも、A5用紙ほどの小型筐体(189(W)×147.8(D)×61.5(H) [mm] )に、2.5GBASE-T x1、1000BASE-T x2、USB 3.2(Gen2) x4、汎用入出力や、レガシーデバイスに接続可能な2ポートのRS-232C/422A/485インターフェイスなどを豊富に備えています。

また、シャットダウン不要の電源断運用に対応する「電断プロテクト(R)」(※4)など、産業用途での可用性を意識した機能を搭載したモデルも提供しています。組み込み用の検査装置や医療機器などの産業用アプリケーションに最適です。

主な特長

■ランニングコスト削減と省エネルギ化に貢献

低消費電力プラットフォームのIntel Atom(R)プロセッサを採用、十分なパフォーマンスを確保しながら低消費電力を実現しています。またCPUはEmbeddedタイプのCPUを採用することで、安定供給を可能にしています。

■保守点検業務を軽減するファンレス設計

CPUファンを廃したスピンドルレス設計です。ファンによるホコリや異物の侵入を心配する必要がなく、経年劣化する部品の使用を極力抑えた設計と合わせて保守点検業務の負担を大幅に軽減します。

■OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」(※4)

電源障害からのデータ保護とストレージへの書き込みを禁止する「電断プロテクト(R)」機能を搭載。Windows 11 IoT Enterpriseのロックダウン (ディスク書き込み抑制) 機能と併用することで、シャットダウン処理なしで安全に電源OFFすることが可能です。また、突然の電源断によるファイルシステムやデータの破損を防ぐことができます。

■装置の小型化に貢献の省スペースPC

189(W)×147.8(D)×61.5(H) [mm] の省スペース設計、小さな設置面積で設置が可能です。

■コンテック設計のBIOSによる便利なユーティリティ

コンテック独自の便利なBIOSによるユーティリティ(※5)を実装しています。

■各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス

HDMI・USB-C・2.5Gb LAN・USB 3.2 Gen2(USB 3.1)・RS-232C/422A/485・DIO・オーディオなどの拡張インターフェイスを搭載しています。

■ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意

ケーブル固定用結束バンドにより、USBケーブルなどのロック機構がないコネクタの抜け防止を行うことができ、不要なトラブルを回避できます。

※2 従来モデルBX-M310 Intel Atom(R) x6413EとBX-M540 Intel Atom(R) x7835REとのPassMark値の比較による

※3 従来モデルBX-T3000 Intel(R) CoreTMi3-8145UEとBX-M540 Intel Atom(R) x7835REとのPassMark値の比較による

※4 電断プロテクト(R)機能は、OSプレインストールモデルのみ対応しています。

※5 詳細についてはリファレンスマニュアルの「BIOSセットアップ」章の各項目をご確認ください。

株式会社コンテック (CONTEC CO., LTD.)

社名 ： 株式会社コンテック

所在地 ： 大阪市西淀川区姫里3-9-31

代表者名 ： 代表取締役社長 西山 和良

社員数 ： 516名(グループ計)

資本金 ： 4億5,000万円

URL ： https://www.contec.com/



1975年4月設立。産業用機器の総合メーカとしてコントローラ本体や周辺機器、ネットワーク機器までを手掛け、開発・製造・販売からサポートまで幅広いサービスを提供しています。パーソナルコンピュータの黎明期から産業分野でのPC技術の活用に着目し、産業用コンピュータや計測制御用インターフェイスボード、ネットワーク機器など、最先端の製品を次々と開発。この分野の世界的パイオニア企業として貢献してまいりました。培ったコア技術を活かし、環境・エネルギ、医療、鉄道・交通機関、デジタルサイネージ、IoTソリューションなどの新分野にも進出。独創的な技術と製品で人々の暮らしをいっそう豊かなものにしていきます。

