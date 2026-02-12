ファミリーマートが「コーチングHQ」を導入。エンゲージメントスコアが大幅向上し、「意識・行動」の変化を通じて「自律型人財」の育成を後押し

株式会社HQ

「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げる株式会社HQ（読み：エイチキュー、本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 祥二）は、当社が運営する「コーチングHQ(https://hq-hq.co.jp/coaching)」を、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見 研介、以下ファミリーマート）が導入したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景（解決したい課題／施策の目的）

ファミリーマートは「チャレンジするほうのコンビニ」をスローガンに掲げ、5,500人を超える全社員が"挑戦者"として活躍し続ける組織を目指しています。

教育体制の整備は専門組織である人財開発部が担い、主体性と思考力を併せ持つ「自律型人財」の育成に注力。リーダー育成や各種研修プログラムを積極的に展開する中で、以下の課題が浮上していました。

■ 真面目で真摯な社員が多い一方で、主体的に一歩踏み出す行動には進化の余地がある

- 研修の学びを現場業務で発揮することが難しい- 業務の達成率は高いが、受け身な姿勢も一部に残っている- 「自ら課題を定義し、解決する力」の一層の発揮が求められている店舗数拡大フェーズを経て、より高品質な顧客体験の提供が求められるコンビニエンスストア業界において、従来の行動様式からの転換が重要課題に。社員の主体性を引き出し、「自ら学び・考え・行動する」能力を発揮する施策としてコーチングに着目しました。- - 建設的な対話や深い内省に伴う意識と行動の変化- - 上司と部下のコミュニケーション活性化- - 「期待・役割の理解」や「心理的安全性」の向上- - 傾聴や対話力向上によるマネジメント力強化- - 「第三者に本音を話せる場」の創出

上記特徴から、主体性を高め、意識および行動の変容を促進する取り組みと判断。新たな人財育成施策として「コーチングHQ」の導入を決定いただきました。

■ 導入を決定した理由・決め手

１）トライアルの結果、「エンゲージメントスコア」が大幅上昇- 組織風土改善意欲の高い２つのリージョン（地区組織）において、管理職全員のコーチング受講後にエンゲージメントスコアの大幅向上が見られた。

→組織の成長フェーズや課題内容を問わない、「コーチングの汎用性の高さ」を確認できた。

2）圧倒的な低価格- 1回（60分）あたり9,000円- 高品質・低価格だからこそ、多くの社員へ展開できる。３）受講者の高い満足度と効果実感- 受講後アンケートにおいて、多くの項目で高い評価が得られた。

■ 株式会社ファミリーマート 管理本部 人財開発部 部長 大石 卓也 様のコメント

4）第三者である外部コーチへ継続的に相談が可能- 心理的安全性が確保された場で、専門家と本音で対話できる貴重な体験。- 「実行」を宣言し続けることで行動変容へつながる。

社会全体の変化のスピードが加速する今日において、社員一人ひとりが主体性を持ち、「自ら課題を定義し、解決策を構想する力」を高めることが必要です。そのような「自律型人財」をいかに育成するかが重要課題でした。

そこで着目したのがコーチングです。これまでも経営幹部候補にビジネスコーチングを実施しており、「非常に有意義」という声が上がっていました。ただ、一般的にコーチングはとても高額なため、対象者を限定せざるを得ませんでした。

今回、コーチングHQの品質の高さと圧倒的な低価格を知り、素晴らしい効果を多くの社員に届けられると考えました。

新任管理職および2つのリージョン（地区組織）管理職全員が受講したところ、意識や行動面に明確な変化が見られ、リージョンにおいては両地区ともエンゲージメントサーベイのスコアが大幅に向上しました。組織フェーズや課題を問わず、「挑戦したい」「変化したい」という想いがあれば、コーチングは高い汎用性を持って成果を生み出せると実感しています。

組織には、他にも悩みや課題を抱えている社員がいるはずです。そうした多くの層にコーチングを展開していきたいと考えています。

コーチングHQにより自律型人財を増やし、一人ひとりが主体性を持って働くことで、組織の継続的な成長を実現していきたいですね。それにより、社会への貢献も一層深めたいと考えています。

【株式会社ファミリーマート】

代表取締役社長：細見 研介

住所：東京都港区芝浦三丁目1番21号

設立：1981年09月

事業内容：フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア

事業URL：https://www.family.co.jp/(https://www.family.co.jp/)





■「 コーチングHQ」とは

▼ 「コーチングHQ」サービスサイト：

▼ 「コーチングHQ」 資料ダウンロード：

費用対効果を追求した本格法人コーチング「コーチングHQ」は、会社負担分を柔軟に設定する仕組みで、1社5万円からの「超低予算」での導入を可能にしました。

所属コーチは全員有資格者（※有資格に類するコーチ養成スクール出身者も含む）のみをそろえることで高い品質を保ち、約20のコーチングテーマから企業ごとの課題に合わせて自由にテーマ選択ができます。

「コーチングHQ」は、業界水準を大きく下回る低価格を実現し、「コーチングの民主化」を推進します。

▼「コーチングHQ」サービスサイト：

▼ コーチングHQ」コーチ募集説明会：

https://forms.gle/Ta5ptYCdWL364bKR8

＜資料ダウンロード＞

＜用語解説＞

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：クーポン型福利厚生「トクトクHQ」、次世代型福利厚生プラットフォーム「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」、リモートワーク支援プラットフォーム「リモートHQ」の提供

プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/

企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/

HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

HQ主催セミナー一覧：https://hq-hq.co.jp/seminar



【社名「HQ」の由来】

社名の「HQ（読み：エイチキュー）」には二つの意味があり、「HQ - Headquarters：本拠地」と「HQ - Humanity Quotient：人間らしい知性」を表しています。そのひとりにとって”本拠地”と感じられるようなサポートを届け、そのひとりの”人間らしい知性”を開花させてゆく。テクノロジーの力で、自分らしい人生を支える社会インフラをつくっていきたいと思います。

【代表取締役プロフィール】

坂本祥二／株式会社HQ 代表取締役

2021年、コロナをきっかけに株式会社HQを創業し「社会課題の解決×企業価値最大化」をテーマに経営。

創業前は障害者向け就労支援事業や教育事業等を展開するLITALICOにて取締役CFOとして、IPO、コーポレート部門、新規事業等を担う。

