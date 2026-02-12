API連携と柔軟な機能性でガバナンス強化、申請フォーム数を4割削減。株式会社オプティムがクラウドワークフローkickflowを導入

株式会社kickflow

エンタープライズ企業向けクラウドワークフロー「kickflow」を提供する株式会社kickflow（※1）は、株式会社オプティム（※2）の社内ワークフローシステムに「kickflow」が採用されたことをお知らせいたします。

■導入事例

弊社公式サイトでご紹介しております。

https://kickflow.com/casestudy/optim

■抱えていた課題

- 柔軟な条件分岐やシステム連携が困難だった- 差し戻し先を指定できない等、UI・UXに物足りなさを感じていた- リマインド機能がなく、承認漏れや放置が発生していた

■導入の理由

- APIやWebhookが充実しており、基幹システムとの連携が容易な点- 「紙の再現」ではなく、モダンで使いやすいUI・UX- 機能アップデートのスピードが非常に速く、開発姿勢が信頼できた

■導入効果

- 複雑な条件分岐の実現により、申請フォーム数を約4割削減できた- 社内利用者からの操作に関する問い合わせが驚くほど少なかった（UI・UXの向上）- 申請不備や承認ミスが激減し、ガバナンスが強化された

■大企業向け次世代のクラウドワークフロー「kickflow」について

kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。

「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティ支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載しており、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。

URL：https://kickflow.com

株式会社kickflowについて

会社名：株式会社kickflow

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：重松 泰斗

事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売