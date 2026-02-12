学校法人実践女子学園、職員端末の情報セキュリティ対策強化のため、統合型IT運用管理ソリューション「AssetView」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、学校法人実践女子学園（東京都日野市）において、統合型IT運用管理ソリューション「AssetView（アセットビュー）」が導入されたことをお知らせします。

■導入の背景と期待される効果

実践女子学園は、中学校・高等学校から大学・大学院までを擁し、一貫した教育組織を持つ、歴史ある女子総合学園です。1899年の創立以来、「女性が社会を変える、世界を変える」という理念のもと、時代の変化に即した教育を展開してきました。

中学校・高等学校では、探究的な学びやグローバルな視点を重視し、生徒一人ひとりの思考力や表現力を育成しています。実践女子大学では、人文・社会・生活科学分野を中心に、実社会と結びついた実践的な教育を行い、主体的に行動できる人材の育成に取り組んでいます。

近年は、教育および校務の両面でICT活用を推進し、学習環境の高度化や業務の効率化にも注力しています。伝統を礎にしながら、未来を見据えた教育基盤の整備を進めている点も大きな特長です。

実践女子学園では、働き方改革をきっかけに、インシデント時の対応やログイン・ログオフのPC操作ログ取得、PCの台帳管理の適正化が必要となっていました。そのため、ユーザーのPC利用実態を可視化する操作ログの取得や、PCの自動台帳化を求めていました。こうした背景から、複数のIT資産管理ソリューションを比較検討した結果、UI・UXの利便性と適正なコストで統合的なIT資産管理を実現できる点が評価され、「AssetView」の導入を決定しました。

AssetViewは、IT資産の台帳管理をはじめ、BitLockerドライブ暗号化機能によるドライブ暗号化状況の監視や回復キーの確認など、幅広いIT資産管理機能を提供する統合型IT運用管理ソリューションです。IT資産に関する70種類以上のインベントリ情報を手間なく自動収集し、ハードウェアおよびソフトウェア情報を一元的に管理できます。また、PC稼働状況やファイル操作のログ取得が可能なため、労務管理やインシデント対応にご活用いただけます。さらに、管理外のPCなどを検知した場合には、遮断パケットを送信してネットワーク接続を禁止することで、不正利用やセキュリティリスクの低減に貢献します。これにより、IT資産の利用状況を正確に把握し、組織全体で適正かつ継続的な資産管理を実現します。



■学校法人実践女子学園について

https://www.jissen.ac.jp/school/

■AssetView について

AssetViewは、PCの資産管理や情報漏洩対策を強化する法人向けの統合型IT運用管理ソリューションです。

「単機能からオーダーメイド感覚ではじめられる」点を特長として、2000年のリリース以降、全国の企業・官公庁・団体様にご利用頂いております。製品ラインナップとして、クラウド版、オンプレミス版を用意しており、法人が抱える情報セキュリティ、IT管理課題を解決します。

AssetView 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_term=20260212株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/

製品・サービス



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

