Everidaysが、IllustratorやPhotoshop形式のプレビューに対応しました

株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）は、法人向けクラウドストレージ『Everidays（エブリデイズ）』において、Adobe Illustrator（.ai）／Photoshop（.psd）／EPS（.eps）形式ファイルのプレビュー機能を新たに提供開始したことをお知らせします。これにより、専用ソフトが手元にない環境でも、ブラウザからデザインデータを直接閲覧できるようになりました。

デザインファイルの“閲覧の壁”を解消

デザインファイルを扱う現場では、以下のような課題が長年存在していました。

- IllustratorやPhotoshopがインストールされていないため、内容確認が後回しになってしまう- 営業・マーケティング・マネジメント層がデザインデータを確認できずコミュニケーションが停滞する- 印刷会社・制作会社とクライアント間でのAI/PSDデータ授受において、確認環境の差による“校正の停滞”が頻発している

特に印刷・制作業界、広告代理店、EC事業者、出版社などでは、クライアントがAIやPSDを開けないために"確認待ち"が発生し、校正フロー全体が遅延するケースが多く見られます。こうした「閲覧できないことがボトルネックとなる」状況は、制作進行における大きな課題でした。

Everidaysはこれらの“閲覧の壁”を取り除くため、Adobe形式ファイルのブラウザプレビュー機能を実装しました。専用ソフトを必要とせず、誰でもすぐにデータの中身を確認できる環境を提供します。

Illustrator・Photoshop形式のファイルを、Everidays上で直接プレビュー

今回のアップデートにより、以下のAdobe形式のファイルをEveridays上でプレビュー表示できるようになりました。

- Adobe Illustrator（.ai）- Adobe Photoshop（.psd）- Encapsulated PostScript（.eps）

ファイルの内容はプレビューとして展開されるため、専用ソフトがなくても確認可能です。サムネイル表示にも対応しており、多数のファイルの中から目的のデータを素早く見つけられ、レビューやチェック作業のスピードが大幅に向上します。

Everidaysは、ビジネスに役立つ様々な形式にプレビュー対応

今回のアップデートに加え、Everidaysでは以下の幅広いファイル形式のプレビューに対応しています。

Microsoft Office文書

- Excel： .xlsx / .xls / .xlsm- Word： .docx / .doc- PowerPoint： .pptx / .ppt

動画・音声

- 動画： .mp4 / .mov / .webm / .ogv- 音声： .mp3 / .wav

その他プレビュー機能の詳細は以下をご確認ください。

- Eveirdays上でプレビューできるファイルの種類(https://support.everidays.com/s/article/1530)

外出先での急な資料確認や、PCにOfficeがインストールされていない環境でも、ブラウザ上でそのまま閲覧できます。大容量になりがちな動画ファイルもダウンロードせずに再生できるため、端末の容量節約にもつながります。

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。

中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1000社以上の組織でご利用いただいております。

電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。

◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社 yett（イエット）

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4-25 アクロスキューブ博多駅前

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。

※ 本プレスリリースに記載されている会社名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。