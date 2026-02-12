NEC、国際ホテル・レストラン・ショーにてリニューアルされた「NEHOPS＋」を初展示～様々な”つながる”体験をご提供～

日本電気株式会社

NECは、2026年2月17日(火) ～ 2月20日(金)まで開催される「国際ホテル・レストラン・ショー」（主催：一般社団法人日本能率協会 他）に来年度リリース予定のPMS「NEHOPS＋」とNEHOPS＋につながる様々なソリューションを展示いたします。

展示ブースイメージ

今年度は「NEHOPS+とつながる」をテーマに、ホテル事業者様の経営を高度化する

戦略パートナーとして、宿泊業をご支援する様々なソリューションを展示いたします。

「NEHOPS＋」のデモ機の展示会出展は今回が初めてとなり、リニューアルしたユーザーインターフェースや操作感の体験、多くの事例やノウハウを交えたご紹介が可能です。

「NEHOPS＋」とつながるソリューションとしてダイナミックプラス株式会社のD+や株式会社リトリートテクノロジーズのVellaも展示し、「NEHOPS＋」と組み合わせた使い方のご提案も予定しております。

皆様のご来場をお待ちしております。

外食・宿泊・レジャー業界に向けた商談専門展

■展示会「国際ホテル・レストラン・ショー」

会期：2026年2月17日(火) ～ 2月20日(金) 10:00-17:00（最終日は16:30まで）

会場：東京ビッグサイト西展示棟

NECブース：西３ホールW3-J27

参加方法：来場事前登録

※「国際ホテル・レストラン・ショー」の詳細は公式サイトをご覧ください。

https://hcj.jma.or.jp/visitor/

NEHOPS＋

NECは、約1000のホテル（※1）に導入された実績を持つホテル基幹業務システム「NEHOPS(ネホップス)」を大幅にリニューアルした、新サービス「NEHOPS＋(ネホップス・プラス)」を2026年度より順次提供を開始します。「“つながる”力が、ホテルの未来を育てる。」をコンセプトに、ホテルとゲスト、スタッフ、そして多様なパートナーやシステムをデータでつなぎ、ホテル経営の高度化を支援します。深い顧客理解による高品質なおもてなしの実現、経営における迅速な意思決定、人手不足への対応などに貢献します。

https://jpn.nec.com/hotel/nehopsplus/nehops/index.html

(注1)NEC調べ