米国市場参入を目指す食のスタートアップ向けプログラム「Foodtech Cross Bridge Program」、採択企業10社が決定！

株式会社UnlocX米国市場を目指す参加企業10社が決定

株式会社UnlocX（本社：東京都港区、代表取締役CEO 田中宏隆、以下 UnlocX）は、米国市場参入に特化した食のスタートアップ限定プログラム「Foodtech Cross Bridge Program」の参加企業10社をKitchenTown、株式会社リバネス、THE SPOONを厳正なる審査のもと、2月6日(金)に下記の通り決定いたしました。

この後、戦略策定やビジョンの磨き込み、競合優位性の精査などを経て、2026年8月には米国カリフォルニアにあるKitchen Townで、米国の食品・飲料市場に関する理解を深めるための集中支援プログラムを実施いたします。

■採択企業一覧

今回、厳正なる審査の結果、下記の10社を採択いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147165/table/24_1_038a1222f2de32a5c78641deb6af87f3.jpg?v=202602121151 ]

「Foodtech Cross Bridge Program」について

本プログラムは、UnlocXがKitchenTown、株式会社リバネス、THE SPOONと連携し、グローバル展開を本格的に目指すスタートアップに対し、米国市場で成功するために必要な「戦略フレームワーク」「ローカルネットワーク」「消費者テスト」を提供するものです。 なお、当社は東京都の「TOKYO SUTEAM」における2025年度協定事業者として採択されており、本プログラムはその協定事業として実施いたします。



詳しくはWebサイト(https://fcb.unlocx.tech/)をご覧ください。

KitchenTown（米国カルフォルニア州サンマテオ）KitchenTown内のFDA認定の大型商業生産キッチン

プログラム内容

プログラムで実現できること

本プログラムは、食を通じて世界を変えたい、米国に展開したい、グローバルでインパクトを出せる企業になりたいと考えているスタートアップ企業の成長を、群でグローバルに展開する架け橋です。参加企業は次のことを達成できます。

- 米国で事業を構築・成長させるための基礎知識の理解・習得ができる- 米国に事業展開する上でのキーステークホルダーや現地コミュニティとの接点を構築でき、米国市場進出の準備（戦略および商品等）ができるプログラム構成- Ready 2 Go Program（2026年2～4月＠東京＆オンライン）スタートアップの戦略・ビジョンの磨き込み＆引き上げ＋チームビルディング- Brand & Product Audit （2026年2～4月＠オンライン）プロダクトのMarket Fit、競合優位性の精査と優先課題の特定- Thematic Workshop【Monthly】（2026年5～9月＠オンライン）KitchenTownおよび各分野の専門家による、米国市場参入に必要な基礎知識を全参加企業が学べるワークショップ- US Immersion Week【MasterClass】（2026年8月10日～14日＠カルフォルニア）KitchenTown（米国カルフォルニア）での、米国の食品・飲料市場に関する理解を深めるための集中支援プログラムの実施- US Consumer Sensory Tasting（2026年9月）米国消費者からのフードバックを取得（官能評価テイスティング）- 1on1 Mentoring （2026年3～9月＠オンライン）米国展開の鍵を握るテーマに合わせた、個別の集中メンタリング- Demo Day【JAPAN + USA】（2026年11～12月）Mediaを通じて取り組みを発信し、認知を拡大。ビジネス機会を創出する

運営事業者

UnlocXKitchenTownLeave a NestThe Spoon運営事業者コメント

田中 宏隆（株式会社UnlocX(https://unlocx.tech/) 代表取締役CEO）

UnlocXは食の進化のエコシステムづくりを目指して、”本当に価値のあるものを未来に残していくために”、世の中に足りない機能や仕組みを構築していきたいと考え活動しています。日本には世界に誇れる食に関わる技術・技そして食文化、人財が数多く存在し、その強みに世界中から関心が寄せられています。しかしながら、単独個社がグローバル展開していくにはハードルがあまりにも多く、”群”となり世界に展開してく仕組みが必要と考えました。Cross Bridge Programはそうした世界市場に挑戦していきたいプレイヤーの架け橋になっていくことを目指して立ち上げています。初年度は米国との架け橋をつくります。将来的には他地域にも展開し、そして、日本に参入したい企業やスタートアップの架け橋にもなっていきたいと考えています。「日本の食産業のグローバル化」を一歩進める気概をもって、立ち上げた本プログラムです。本気でグローバル市場に展開していきたいスタートアップの皆様の応募をお待ちしております！

Rusty Schwartz（KitchenTown(https://kitchentowncentral.com/) CEO）

Japan's food innovation scene is extraordinary, and we're excited to help these entrepreneurs translate that excellence for American consumers. Success here isn't just about having a great product-it's about understanding what resonates in this market. We're here to provide the insights, connections, and real-world testing ground these founders need to refine their approach. This program is about rolling up our sleeves together and building something that works globally.

塚田 周平（株式会社リバネス(https://lne.st/) 執行役員）

リバネスが行うのは、分野や国境をも越えて知識を組み合わせ、新たな知識を生み出す「知識製造業」です。その起点にあるのが、個人のQuestionとPassionを徹底的に研ぎ澄ますことです。本プログラムは、食を起点に多様な知と経験を交差させ、その本質的な問いを言語化し、他者と共有しながらつなぎ直していくための実践の場です。UnlocX、KitchenTown、The Spoonとともに、ブリッジコミュニケーションを通じて、参加者の知識と問いが世界へと広がっていくことを後押ししていきます。

Michael Wolf（The Spoon(https://thespoon.tech/) Founder & CEO, Editor in Chief）

Since the launch of SKS Japan almost a decade ago, I’ve worked closely with founders, investors, and global brands shaping the future of food, and one thing is clear: Japanese food innovators bring a level of rigor, craft, and a dedication to quality that resonates strongly with the U.S. market. The Foodtech Cross Bridge Program is exciting because it focuses on real market readiness through strategy, consumer validation, and trusted relationships on the ground. I’m looking forward to working directly with these companies in Japan and the U.S., helping them sharpen their narratives and connect with the partners who can help them scale. This program represents an important bridge between two food cultures, and a powerful platform for Japanese startups to build lasting impact in the U.S.

プログラムの詳細およびお問い合わせ

本プログラムの詳細は「Foodtech Cross Bridge Program」Webサイトをご覧ください。

プログラムの詳細はこちら :https://fcb.unlocx.tech/

本プログラムのお問い合わせは、UnlocXのWebフォーム(https://unlocx.tech/contact_form/)よりご連絡ください。

UnlocXについて

・株式会社UnlocX：https://unlocx.tech/

「日本と世界に眠る技術・技・文化・人財の可能性を開放（UNLOCK)し、世界に最高の価値で繋げ、日本そして世界がより良い状態になっていくことを目指す」という思いのもと、国内外の様々な産業の交点となり、既存の枠組みにとらわれない自由な発想で、多様なステークホルダーが参画できる共創型の研究＆事業開発の場を構築します。