おまたせ～！『CONERU -DIMENSION GIRL-』Nintendo Switch(TM)版大型アップデート配信開始♪新シナリオと新ステージが追加された2Dアクション“デート”をご堪能あれ！

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高、以下「HIKE」）のゲームブランド「HIKE GAMES」は、イアリンジャパンと共同開発した2Dアクション“デート”『CONERU -DIMENSION GIRL-』Nintendo Switch(TM)版の大型アップデートを実施いたしました。今回のアップデートでは、Steam版と同様に新シナリオと新ステージ追加に加え、2種類の新たなこねるんビーム、コレクション機能の「コルクボード」を実装。さらにパワーアップした次元少女との二心同体2Dアクション“デート”をNintendo Switch(TM)でもぜひお楽しみください。

セール実施中！『CONERU -DIMENSION GIRL-』Nintendo Switch(TM)版を25%オフで遊ぶチャンス

セール期間：2026年2月25日（水）まで

価格：2,980円（税込）→2,235円（税込）／25％OFF

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097668

『CONERU -DIMENSION GIRL-』について

きっと忘れられないデートになる。

あなたの分身となる戦闘用アンドロイド・ソクラテスは、ある日突然その身体を次元少女・亜空間こねると一緒に使うことになってしまった…！？

走って、飛んで、殴って、蹴って、笑って、泣いて、たまに道草……。

平和な街シンジュクシティを侵略する謎の宇宙人集団ヘイトフルーツカンパニー（HFC）をぶっ飛ばす、ふたり一緒の愉快な冒険。これは、２Dアクション―――“デート”だ！！

大型アップデート概要

『CONERU -DIMENSION GIRL-』は今後もユーザーの意見を取り入れ、より快適なデートを楽しめるようにしていきます。

新シナリオ

ある条件を満たしてラスボス・亜空間きざむを倒すと…？

新ステージ

カオスな亜空間ステージのゴールには何が待ち受けているのか…！？

真ボス追加

なんか怪しかったヘイトフルーツカンパニーの側近がボス…？

新こねるんビーム追加

ド派手なぶっ壊れビームを２種類追加！

その名も「合心撃・雷神」「合心撃・風神」！

新シナリオの最中で習得するかも…！？

新システム「コルクボード」

二人の思い出がおつきみラボのコルクボードにコレクションされます。

今までなかった二人の思い出と絆を再確認できる新システムです！

小原好美さんと若本規夫さんの直筆サイン入りパネルが当たるキャンペーン実施中

応募要項

１.亜空間こねる公式アカウント（https://x.com/dimegir）とHIKE GAMESアカウント（https://x.com/HIKEGAMES_info）をフォロー

２.#CONERUと「希望する賞（こねるorシサク）」を書いて引用リポスト

３.締切は2026年2月27日

当選の発表について

当選のご連絡は「@HIKEGAMES_info」からDM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡させていただきます。アカウントを必ずフォローしてください。

注意事項

※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)のサービス利用規約を遵守した上で行ってください。

※非公開アカウントの方は抽選の対象外となります。

※日本国外への発送は行えません。ご了承ください。

※DM（ダイレクトメッセージ）の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/ダイレクトメッセージ]から設定可能です。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。

※応募いただいた情報は、当選者の抽選・景品の発送のためのみに使用し、他の目的での使用は一切いたしません。

商品概要

タイトル：CONERU -DIMENSION GIRL-

発売：株式会社HIKE

開発：株式会社HIKE／Novus／有限会社イアリンジャパン／HYPERSPACE

プラットフォーム：Steam(R)、Nintendo Switch(TM)

ジャンル：2Dプラットフォームアクション“デート”

プレイ人数：1人

発売日：2025年 5月29日(木)

発売価格： 2,980円（税込）

CV：小原好美、東内マリ子、八巻アンナ、綿貫竜之介 (順不同・敬称略)

対応言語：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）

Steam(R) ：https://store.steampowered.com/app/2600700/CONERU_DIMENSION_GIRL/

Nintendo Switch(TM)：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097668

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dimegir

『CONERU -DIMENSION GIRL-』ゲーム配信・投稿ガイドライン

https://store.steampowered.com/news/app/2600700/view/499448750592229768

HIKE GAMESについて

株式会社HIKEのゲーム事業「HIKE GAMES」は、世界そして未来を越境するゲームを創造するゲームレーベルです。HIKE GAMESでは自社および受託で作品を開発するほか、パブリッシャーとして“ゲームの最初のユーザー”としてインディーゲームの面白さを、より多くの人に伝えるお手伝いをします。

クリエイターのアイディアをより多くの人に届けるため、弊社では、日本語のみならず韓国語、英語、簡体字、繫体字にてゲームをローカライズし、世界にゲームを発信します。元々日本語ではないゲームでも、開発意図が最も伝わりやすい日本語に翻訳/監修します。

公式X：https://x.com/hikegames_info

株式会社HIKEについて

アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。

株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト：https://hike.inc/

代表者：代表取締役 三上 政高

