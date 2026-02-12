ブラザー、デザイン性を高めたスポットクーラー「PD-7105」新発売

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市 社長：池田和史）の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社（本社：名古屋市 社長：安井宏一）は、スポットクーラー「PureDrive（ピュアドライブ）」シリーズの新ラインアップとなる「PD-7105」を４月下旬に発売する。

昨今、暑熱対策としてスポットクーラーが注目され、需要が拡大している。こうした市場環境を踏まえ、ブラザーは「PureDrive」シリーズのラインアップをさらに強化し、多様なニーズに応えていく。

今回発売する据置型モデルの新製品「PD-7105」はショッピングモールや飲食店など商業施設での利用を想定し、デザイン性を高めたスポットクーラーだ。吹き出し口にスイング式のルーバー（格子状カバー）を採用することで、スタイリッシュな外観を実現するとともに、左右計100°のスイング角度で、パワフルな涼風を広く届ける。

夏の暑いテラス席【※1】や外気の入りやすいエントランス、空調の効きづらい場所などにおいて、商業施設の景観に調和するデザインの新製品「PD-7105」が、より快適な空間づくりに貢献する。

■製品情報

https://www.brother.co.jp/product/air/pd7105/index

●製品特長

商業空間との調和を図った新デザイン

スポットクーラーとして一般的な形状であるダクト式のPD-7100シリーズに、ダクトを無くし商業施設にも調和するデザインのモデルが新たに追加された。新製品「PD-7105」は吹出口をルーバー形状にし、トップ部分をダークカラーにすることでスタイリッシュになった。また、大型モデルが多い業務用の冷風扇と比較し、コンパクトで置き場に困らない。

使いやすさに配慮した設計

操作パネルをフロントに配置し、視認性の高い白色LEDと新デザインのアイコンを採用することで、直感的な操作ができる使いやすさを実現した。

さらに、給水タンクには前面を覆うタンクカバーを新設することでホコリなどの異物混入を抑え、飲食のシーンを含む清潔さへの配慮が求められる場所でも安心して設置できる。

排気熱風レス【※2】・フロンレス・省エネを実現

【1】排気口から熱い排気【※3】が出ない「排気熱風レス」

・・・一般的なヒートポンプ式スポットクーラーでは、熱交換器から発生する熱い排気【※3】が排気ダクトから排出されるため、冷風の当たるポイント以外の周辺温度が上昇してしまうという課題があった。PureDriveは気化冷却式のため、排気口から熱い排気【※3】を出さない「排気熱風レス」を実現した。

【2】限られた電源環境でも設置できる省電力設計

・・・気化冷却技術を用いているので、ヒートポンプ式スポットクーラーに比べて消費電力が抑えられる。風量「強」でも160Wと省電力で、商業施設やイベント会場など、使用できる電源容量に制約のある場所でも、設置台数を増やすことが可能だ。

【3】管理の手間や廃棄コストを削減できるフロンレス

・・・温室効果が高いフロン類を使用していないため、地球環境への負荷軽減に寄与する。また、「フロン排出抑制法」【※5】に該当しないので法定点検費用や冷媒廃棄費用が不要だ。

●ブラザーの独自冷却技術 「TwinAqua」

「TwinAqua」は、間接気化冷却と直接気化冷却を組み合わせた、フロンを使用しない、環境に配慮した2段階の気化冷却技術だ。冷媒を使わず、省エネ性に優れ、熱い排気【※3】を出さずにパワフルで快適な風を実現する。

●「PureDrive」シリーズについて

ブラザーのスポットクーラー「PureDrive」シリーズは「据置型」と「産業車両用・フォークリフト用」を展開している。「据置型」は工場や物流倉庫など幅広い現場で活用されており、「産業車両用・フォークリフト用」は産業車両やフォークリフトに搭載して暑熱環境のドライバーの快適性を確保する用途で活用されている。

なお、ブラザー工業は2025年11月に、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(会長：大村秀章)と、第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) (以下、「アジア競技大会」)および、第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋) (以下、「アジアパラ競技大会」)とのパートナーシップ契約を締結しており、オフィシャルサプライヤーとして、会場の各所へ据置型スポットクーラー「PD-7100F」を提供する。

アジア競技大会・アジアパラ競技大会公式協賛製品「PD-7100F」

■リリース：アジア競技大会・アジアパラ競技大会のパートナーシップ契約を締結

https://global.brother/ja/news/2025/251118asiad

●製品詳細

据置型スポットクーラー

■PD-7105

オープン価格

（参考価格【※6】：税込 217,800円）

■製品情報

https://www.brother.co.jp/product/air/pd7105/index

【※1】：PD-7100及びPD-7105は防雨仕様ではありません。屋根のある場所でご使用ください。

【※2】：排気熱風レスとは、排出される排気の乾球温度が外気温より低くなることを指します。

【※3】：熱い排気、熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します。

【※4】：他社機とは、ヒートポンプ式による据置型スポットクーラーを指します。

【※5】：改正フロン排出抑制法（2020年4月1日施行）により、フロン類が使われている機器の廃棄等に関する規制が強化されました。

【※6】：希望小売価格はオープン価格です。参考価格はブラザーダイレクトクラブにおける 2026年4月時点での販売予定価格です。

【※7】：エアフィルターを含みます。

【※8】：給水フィルターを含みます。

