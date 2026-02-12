弁当・惣菜を提供する「なだ万　二子玉川 東急フードショー店」2月26日（木）グランドオープン！

株式会社なだ万

株式会社なだ万（本社：東京都千代田区、社長：長尾 真司）は、東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結の利便性を誇る二子玉川ライズ・ショッピングセンター地下1階の「二子玉川 東急フードショー」内に弁当・惣菜などを販売する「なだ万 二子玉川 東急フードショー店」を、2月26日（木）にオープンします。

店頭デザインは、清潔感のある白とグレーを基調としながら、伝統的な和の趣に現代的なエッセンスを加えた「和モダン」な空間を演出します。明るく開放的なデザインで、白い空間に映える色鮮やかなお弁当やお惣菜が、上質な「和」の食体験を提供し、品格と親しみやすさを両立させた店舗を目指します。

店頭イメージ

■開業記念 80食限定 「桐」弁当 特別価格でのご提供。

開業を記念した特別企画として、「桐」弁当を特別価格1,500円（税込）で販売いたします。二種の御飯になだ万ならではの出汁の風味豊かな煮物など、色々なお料理を少しずつお楽しみいただけるお弁当です。

【「桐」弁当 特別価格 概要】

・販売期間：2026年2月26日（木）～3月1日（日）※期間合計80食限り

・価格：税込1,500円

・献立：赤魚味噌祐庵焼、丸十蜜煮、角蒟蒻、大根甘酢漬、山芋入りしんじょ黄金揚げ、

蟹風味蒲鉾あおさ揚げ、蕗・木耳・つき蒟蒻・油揚げ煮、厚焼玉子、鶏つくね焼、青唐、

鶏高野豆腐、茄子オランダ煮、六方里芋、蓮根旨煮、人参、さや隠元

五目御飯〔人参、筍、椎茸、蒟蒻、油揚げ〕錦糸玉子

白御飯、梅胡麻、刻みしば漬

「桐」弁当（イメージ）

■店舗情報

店舗名：なだ万 二子玉川 東急フードショー店

開業日：2026年2月26日（木）

住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川２丁目２１－１

二子玉川ライズ・ショッピングセンター地下1階

二子玉川 東急フードショー

電話番号：03-6805-7427（直通）

営業時間：10時～20時（商業施設に準ずる）

【なだ万について】

なだ万の歴史は、江戸時代の天保元年 1830年に初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき料理屋を大阪で創業したことに始まります。

1919年（大正8年）、3代目の灘屋萬助がパリ講和会議に西園寺公望公の訪欧随行料理人として渡欧、1986年（昭和61年）には民間施設初となる東京サミット公式晩餐会が「なだ万本店 山茶花荘」で開催されました。2005年（平成17年）の愛知万博では日本料理の代表として出店しました。

天保から令和まで190余年に渡り、日本料理の伝統を守りながらも時代やお客様の嗜好に合わせて進化し、日本国内のみならず、世界各国の方々に日本料理を届けてきたことから、現在も日本料理店の老舗として多くのお客様にご愛顧いただいています。

弁当・惣菜などを販売する「なだ万厨房」と「なだ万」は、全国のデパートをはじめとする商業施設内の店舗（43店舗）のほか、通販サイト「お弁当配達」を運営しています。