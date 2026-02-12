NTTセキュリティ・ジャパン、「Security Days Spring 2026」に出展・講演

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、2026年3月24日(火)-27日(金)に開催される、株式会社ナノオプト・メディア主催イベント「Security Days Spring 2026」に協賛し、講演とブース出展いたします。講演では、NTT SecurityのMDRサービスを、ブースでは、MDRサービスおよびOTセキュリティサービスをご紹介します。

「Security Days Spring 2026」概要

セキュリティインシデントは減少傾向の分類もある一方、ランサムウェアのように新たな手口が次々と登場し、全体としては依然増加しています。企業・組織の対策強化で抑制される部分と、攻撃者の悪質化・巧妙化で拡大する部分が同時に存在しているのが現状です。 この不確実な状況では、最新のインシデント動向と対策を常に把握することが不可欠です。 本イベントでは、セミナーに加えて展示会でもより深い知見と実際に触れられる体験をご提供します。

NTTセキュリティ・ジャパンの講演について

NTTセキュリティ・ジャパンのブースについて

- 名称：Security Days Spring 2026 Tokyo- 開催日時：2026年3月24日(火)-27日(金)- 会場：JPタワーホール＆カンファレンス（KITTE 4F）- 参加費用：展示会・セミナーともに無料（来場登録制）- 主催/運営：株式会社ナノオプト・メディア- 講演日時2026年3月26日（木）16：05～16：45- 講演タイトル分断されたセキュリティ対策をどう統合するか：「NTTセキュリティ独自開発のMDRテクノロジーと一流アナリスト」によるお客さまとのCo-managedソリューション- 講演概要サイバーリスクは高度化・ボーダレス化が進む一方、多くの企業ではツールや運用が分断され、全体最適な対策が取れていないのが実情です。当社の新MDRサービスは、独自開発したSIEMプラットフォームをベースに、一流のSOCアナリストが24時間365日でリアルタイム分析サービスを提供します。SIEMに取込んだログやアラートは正規化され、すべて検索可能。脅威発見時には、お客さまを代行し、感染端末の封じ込め、および悪性通信先を遮断します。本セッションでは、SIEMやMDRを選定したが、導入が煩雑、運用がまわらない、思ったよりコストがかかる等の悩みを抱えた皆さまに最適解となるサービスをご紹介します。- 登壇者NTTセキュリティ・ジャパン株式会社マネージドセキュリティサービス部長 横山 恵一

巧妙化するサイバー攻撃は、IT環境だけでなく工場の製造ラインや社会インフラ（OT）までを標的にしています。 本ブースでは、サイバー攻撃の検知・対応と、ログ統合管理をワンストップで実現する「MDRサービス」と、止めることが許されない現場を守る「OTセキュリティ」をご紹介します。

参加方法

下記のサイトより参加登録をお願いします。

＜参加登録(https://f2ff.jp/event/secd)＞

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTT グループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

営業本部 マーケティング部

Email: nsj-pr@security.ntt