茨城県稲敷郡阿見町の実験装置の製造販売等を行う「有限会社ナカショウ」があとつぎ募集中！

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬 悠一）は、茨城県稲敷郡阿見町で実験装置の製造販売等を行う「有限会社ナカショウ」のあとつぎ公募を開始することをお知らせします。

茨城県稲敷郡阿見町「有限会社ナカショウ」のストーリー

ナカショウは、つくばエリアに多い研究機関を長年支えてきた専門商社です。創業者の仲さんは27歳の時に機械工具商社に転職し、20年間の勤務を経て独立する道を選びました。独立には多額の借入が必要なため覚悟が求められる決断でしたが、売上は徐々に拡大していき、約5年で完済することができました。

ナカショウの業務は、商品の販売にとどまらず、実験装置の導入の手伝いやメンテナンス、時には研究機関と一緒に新たな装置の開発を行うなど、研究現場に寄り添った幅広いサポートをしています。主な取引先は産業技術総合研究所、物質材料研究機構、JAXA、気象研究所、東京大学など日本の科学技術を支える研究機関です。

これまで関わってきた仕事も、宇宙の光環境を地上で再現する「ソーラーシミュレーター」の導入支援や、気象観測用のバルーン装置の開発、富士山頂に設置された大気観測装置による硫黄酸化物の観測など、ナカショウだからこそ手掛けることができたものばかりです。東日本大震災の際は放射能の計測器を製作し、福島県で放射線量を測定するなど、社会的に重要な仕事にも携わってきました。

また、物質の表面に粉体を吹き付け、伝導性の高い被膜をつける「エアロゾルデポジション法」という技術を使った成膜装置の開発にも参画し、新技術の実用化にも貢献し、現在も粉体を扱う会社と発電に関わる共同研究を進めています。この研究はドイツ、アメリカ、韓国などでも取り組みが進んでいますが、日本が最も先進的な分野であると言われています。他社が実現困難として撤退する中、ナカショウは独自の立ち位置を築いてきました。

仲さんは年齢的な節目を迎え、第三者への事業承継を検討しています。令和８年３月を目処にバトンタッチをしたいと考えていますが、その後もサポート役として関わっていただける予定です。従業員は、ソーラーシミュレーターの専門家である技術者兼営業担当者が1名と、事務職が1名で、お二人は引き継ぎ後も活躍していただける予定です。

仲さんは、後継者が自分の得意分野や興味を活かしながら、ナカショウをさらに発展させてほしいと願っています。新しいことに挑戦する意欲がある人なら、きっとこの仕事に向いているはず。つくばの最先端研究を陰で支えてきたこの会社が、次の世代へと受け継がれていくタイミングを迎えました。

茨城県稲敷郡阿見町「有限会社ナカショウ」のあとつぎとしてもっと詳しい話が聞きたい場合には

電話番号：0120-998-196

メールアドレス：support@batonz.co.jp

案件の詳細：https://batonz.jp/sell_cases/72224

※「詳細情報を問い合わせる」よりお問合せください。バトンズのアカウントをお持ちでない方は、アカウント登録後に決算情報を確認できます。

あとつぎの募集要件

・科学の力を活用した新しい技術に対して興味がある方

理化学系の幅広い知識をお持ちの方が一番マッチしますが、それ以上に大事なのは、知らない技術や新しいものづくりに出会った時に「面白そうだな」と思える知的好奇心だと仲さんは語ります。

後継者に求められるのは、研究者や技術者と真摯に向き合い、分からないことは素直に聞ける柔軟さ。そして何より、周りから信頼される人柄が一番だと考えています。

顧客となる研究者は各分野のプロフェッショナルのため、知識の量で勝つ必要はありません。むしろ、様々な分野に興味・関心を持ち、分からないことがあったら謙虚に学ぶ姿勢が大切です。

自分が知らない技術に向き合うこともあるので、専門領域でない場合には人を頼れる力、勉強することが苦にならない性格が求められます。「この課題を解決するには、誰に相談すればいいだろう」と考えて、実際に動ける人が向いています。

また、今ある事業を守るだけでなく、これから生まれてくる新しい産業や技術にも柔軟に向き合える感覚も必要です。今後、新しいものづくりなどに挑戦していきたい方はさらに大歓迎です。

・これから起業していきたい方

社会人としてある程度の経験を積んで、これから自分の好きなことで仕事をしていきたい方を募集しています。経営については引き継ぎ後に仲さんが相談に乗りながら並走して支えてくださるので安心できる環境です。

仲さんが歓迎しているのは、将来、経営者になりたい人や自分の考えで事業を実施したい人。「社長に挑戦してみたい」「自分の判断で仕事をしたい」というチャレンジ精神をお持ちの方に向いています。今ある仕事をそのまま続けるだけでなく、積み上げてきた基盤を活かして新しい産業に挑戦したり、得意分野を新事業として拡大していくことも期待されます。

