「スナック」をホテルで体験！4都市でホテル社員が運営する、500円駄菓子食べ放題＆社員ママ・マスターによる″超初心者向け″スナックを本格始動

株式会社アベストコーポレーション

株式会社アベストコーポレーション（兵庫県神戸市、代表取締役：松山 みさお）は、運営する「神戸ポートタワーホテル」「ホテルSUI浜松」「ホテルSUI京都清水」「ホテルSUI赤坂byABEST」の4施設において、ホテル社員が「ママ」や「マスター」を務めるホテルスナックを本格始動いたします。スナックに興味はあるが入る勇気がない「スナック初心者」や観光客に向け、日本独自の文化を安心して楽しめる場を提供いたします。

スナックの再評価

現在、SNSを中心に「レトロカルチャー」が大きなトレンドとなっており、昭和レトロな雰囲気を持つスナックは、若者にとって“一周回って新しい”体験として注目されています。また、コロナ禍を経て「希薄になった対面コミュニケーション」を求める声が高まっており、見知らぬ人同士が程よい距離感で会話を楽しむスナックのスタイルが、デジタル化が進んだ現代において評価されています。さらに、インバウンド需要の回復により、ガイドブックには載っていない「リアルな日本」を体験したい外国人観光客からの関心も急速に高まっています。

神戸ポートタワーホテル併設の「スナック&バーさかべ」外観

ホテルにスナックを併設した理由

ホテルにおけるお客様との接点は、通常チェックインやチェックアウト、お困りごとの対応といった「事務的な時間」に限定されがちです。当社が掲げる理念である「お客様に感動を与える仕事をします。お客様に真心を売ります。」を体現するには、こうした形式的な枠を超えたコミュニケーションが必要であると考えました。そこで、日本独自の対話文化である「スナック」をホテル内に再現。ホテル社員が「ママ」や「マスター」としてカウンターに立ち、宿泊者一人ひとりと心を通わせる「超初心者向けスナック」を本格的にスタートします。

ホテル直営・併設スナックの特徴と、本格開始の内容

（1）ホテル直営・併設スナックの特徴

ホテルが運営するスナックには、街中の店舗とは異なる特徴があります。

ホテルのおもてなしの延長：

あくまでホテリエとしての節度ある距離感で、心地よい会話を提供します。

明朗会計：

居酒屋やレストランとは違った、独特な料金システムに不安を感じる方もいらっしゃいます。当社が運営するスナックは1杯500円、カラオケは無料とシンプルな料金システムです。

常連不在：

宿泊客しかご利用いただけないため、お客様はほぼ毎日入れ替わります。「常連の方に気を遣わなければ」「新規で一人だけど大丈夫かな」と心配することなく、気軽にスナックを楽しんでいただけます。

緩やかな共通項：

カウンターで席を隣にしても、何を喋ったらいいか分からない方もいらっしゃいます。 「同じホテルに泊まっている」という緩やかな共通項が、見知らぬ人同士の会話をスムーズにし、安心感を醸成します。

アクセス：

酔ってもエレベーターに乗ってすぐに自室へ戻れる体験は唯一無二です。

（2）本格開始の内容

本格開始のはじまりに、昔懐かしい駄菓子の食べ放題をおひとり500円で提供いたします。 塩味、酸味が効いてお酒に合うスナックから、ついついつまんでしまうグミや餅飴、ガムまで。駄菓子のラインナップは日替わりで店舗によっても異なるので、来店したときに懐かしい気持ちになれる、自分の気に入っていた駄菓子に出会えるかは運しだい。

たまたま隣に座ったお客様と「これ知ってる？」「これ良く食べてたな～」なんて会話のきっかけになるかも。今後も、ホテルが運営するスナックならではの営業スタイルで、スタッフとお客様、お客様同士の距離が縮まるような取り組みも予定しております。

ホテル4施設に併設しているスナックの概要

神戸ポートタワーホテル 「スナック&バーさかべ」

「スナック＆バーさかべ」は4店舗の中でもっとも昭和レトロを感じられるスポットで、2階には個室のカラオケルームが完備されており、一般的なスナックとは異なる利用方法でお楽しみいただけます。2階の個室ではお子様連れでもご利用いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84275/table/69_1_aeb6ffcaaefa0c9ed9b1b0eb2aaac879.jpg?v=202602121151 ]

ホテルSUI浜松 「スナック YOASOBI」

ホテルSUI浜松の「スナック YOASOBI」は、賑やかな居酒屋では馴染みのある日本古来のゲーム「ちんちろりん」を楽しめる点が特徴です。出た目の役がスタッフよりも強ければドリンクが割引になったり、驚きのサービスが飛び出したりするチャンスも。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84275/table/69_2_eb43be3aacac4ffeecf57ce1c65a5a54.jpg?v=202602121151 ]

ホテルSUI京都清水 「スナックYOASOBI」

ホテルSUI京都清水の「スナックYOASOBI」は、和モダンな内装が特徴のホテルスナックです。京都の地酒をふるまうなど、その土地ならではのおもてなしを心がけています。宿泊客の８割以上が訪日外国人ということもあり、カラオケが始まればアニソンや洋楽が流れる、世界屈指の観光都市ならではの雰囲気を楽しめます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84275/table/69_3_028c36cd4898e5dd5876d572512c87a6.jpg?v=202602121151 ]

ホテルSUI赤坂byABEST 「スナック Yoasobi 粋」

ホテルSUI赤坂byABEST「スナック Yoasobi 粋」は、「スナック YOASOBI」とは異なり賑やかな雰囲気が特徴のホテルスナックです。どのホテルスナックよりも賑やかに、お客様とフレンドリーに交流したい社員がカウンターに立っています。自分で宣言した点数と実際の採点結果の差分で勝敗を決めるカラオケ採点ゲームで毎晩盛り上がっています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/84275/table/69_4_cd229d5b1e0da86eae1c89ab20f6c298.jpg?v=202602121151 ]

株式会社アベストコーポレーションについて

株式会社アベストコーポレーションは、兵庫県神戸市に本社を構え、全国で21施設のホテル運営・管理を行う企業です。2003年の設立以来、独自の運営ノウハウと柔軟なサービスで、地域や施設ごとに最適なホテル経営を実現してきました。 当社では、地域の子どもたちや高齢者の方々と「食」を通じて繋がる取り組みとして、各地で「こども食堂」を継続的に実施しています。また、「認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」への寄付により、全国のこども食堂へお米を届けています。地域に根ざした場所をつくること、既につくられた場所を応援することを通じて、誰もが安心して集えるあたたかな場づくりを目指しています。

・こども食堂：https://www.abest.jp/news/2024/news0925.html

・SDGs活動：https://www.abest.jp/sdgs.html

〈会社概要〉

社名：株式会社アベストコーポレーション

代表者：代表取締役 松山みさお

設立：平成15年10月

本社：〒650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町6-1

事業内容：ホテル運営事業・シニアビジネス関連事業など

URL：https://www.abest.jp/