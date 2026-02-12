『QQQbeats!!!』「バーチャルソングパック Vol.2」2月12日（木）発売！YouTube再生1億回超えのDECO*27氏「モニタリング」など人気曲登場！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『QQQbeats!!!』（読み：キュキュキュビーツ）の追加ダウンロードコンテンツ「バーチャルソングパック Vol.2」の配信をニンテンドーeショップにて本日2月12日（木）に開始いたしました。また、本DLCの発売を記念して、本体ソフトと「バーチャルソングパック Vol.1」がお得なセットで購入できるバンドルセールを開催いたしました。

【ニンテンドーeショップ】「バーチャルソングパック Vol.2」

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000069158

■ 追加楽曲パック第5弾「バーチャルソングパック Vol.2」発売！

『QQQbeats!!!』第5弾の追加ダウンロードコンテンツ（有料）として、バーチャルシンガーたちが歌う人気の代表曲が追加できるパックが登場しました。YouTube再生1億回超えのDECO*27「モニタリング」やSNSなどのカバー動画でも人気のナユタン星人「太陽系デスコ」、はろける「キャンディークッキーチョコレート」など6曲収録。プレイアブルでコラボ収録している初音ミクや重音テトをパートナーキャラで選択して遊ぼう！

収録楽曲（全6曲）

・モニタリング / DECO*27

・恋愛裁判 / 40mP

・METEOR / DIVELA

・太陽系デスコ / ナユタン星人

・アカリがやってきたぞっ / GYARI

・キャンディークッキーチョコレート / はろける

■ 2月12日（木）実施・本体アップデート内容（Ver.1.1.1）

・キャラクターのバランス調整を実施

・オプションに「グラフィック」の設定項目を追加

バブルの見た目とフィールドの暗さを調整できるようになりました

アップデート内容の詳細につきましては、『QQQbeats!!!』公式サイトまたはゲーム内のお知らせにてご確認ください。

■ 今なら！お得なバンドルセール2月28日（土）まで開催中！

これから始める人も安心！Vol.2発売を記念し、『QQQbeats!!!』の本体ソフトと「バーチャルソングパック Vol.1」がお得に購入できるバンドルセール開催中！本体ソフトは無料体験版も配信中です。この機会にぜひお試しください。

定価6,790円 ⇒ セール価格4,640円（税込）

バンドルセール期間： 2026年2月12日（木）～ 28日（土）まで

【ニンテンドーeショップ】本体ソフト＋「バーチャルソングパック Vol.1」

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000032336

パズル×音ゲーの新次元MIX『QQQbeats!!!』とは

バブルシューティングを得意とするタイトーが手掛ける音楽ゲームの要素を加えた対戦パズルゲームで、完全オリジナル作品です。直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽に合わせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、誰でもテンションバク上がりで楽しめるリズミカルパズルゲームです。遊べるモードは3種類あり、1人でも2人でも、オンライン・オフラインで対戦や協力バトルが楽しめます。アニメ・ポップス、VTuber、バーチャルシンガー、東方アレンジ、オリジナルなど、人気曲を全60曲収録しています。（2026年1月8日時点）さらに、有料追加のダウンロードコンテンツも続々登場予定です。

【製品概要】

タイトル／ QQQbeats!!!（読み：キュキュキュビーツ）

プラットフォーム：／ Nintendo Switch

ジャンル／ リズミカルパズルゲーム

発売日／ 2025年9月18日（木） ※体験版配信中※

ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290

メーカー／ 株式会社タイトー

プレイ人数／1～2人

オンラインマルチプレイ／ Nintendo Switch Online（有料）加入必須

収録曲 ／ 60曲（2026年1月8日時点）

本体価格 ／ 5,800円（税込）

IARCレーティング／3才以上

権利表記／(C) TAITO CORPORATION

権利表記（CHARACTER）／ (C) CFM 重音テト(C) 線 / 小山乃舞世 / TD (C) COVER (C) 上海アリス幻樂団

※ ゲーム画面は開発中のものです。実際の製品版の仕様とは異なる場合があります。

DLCタイトル／ バーチャルソングパック Vol.2

配信日 ／ 2026年2月12日（木）

ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000069158(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000069158)

DLC価格 ／ 990円（税込）

権利表記／ (C) TAITO CORPORATION

権利表記（MUSIC）／ (C) 2018 DIVELA (C) DECO*27 (C) OTOIRO (C) 2024 Hallo Cel

【商標】※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標です。※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。