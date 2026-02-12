KIYOラーニング、フリー株式会社と業務提携を開始

KIYOラーニング株式会社

クラウド型eラーニング「AirCourse（エアコース）」を提供するKIYOラーニング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：綾部貴淑、以下 当社）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下 フリー社）と、人材育成および人的資本活用領域における業務提携を開始したことをお知らせします。

■ 業務提携の背景

近年、人的資本経営への関心が高まる一方で、多くの中小企業では「研修を設計・運用する人材がいない」「何から着手すればよいかわからない」といった課題を抱えています。

当社の提供する「AirCourse」は、直感的に操作できるUI/UX、導入しやすい価格体系、ならびにコンプライアンス・ビジネスマナー等の標準的な研修コンテンツと、自社オリジナルコース作成機能を備えたクラウド型eラーニングサービスです。これらの特長が、中小企業向け人材育成基盤の構築に適している点として評価され、本提携に至りました。

本提携では、フリー社が有する60万社以上の中小企業を中心とした顧客基盤と、当社の「AirCourse」が持つノウハウおよび教育コンテンツを掛け合わせることで、日本の中小企業がより手軽に社員教育・人材育成に取り組める環境づくりを推進してまいります。

■ 提携により実現する価値

両社は、日常業務と親和性の高い業務基盤と連携した形で、以下の価値を提供し、社員教育のハードルを大きく下げることを目指します。

- 教育担当者不在でも運用可能な環境の実現人材リソースが限られる中小企業でもスムーズに導入・定着できるよう、直感的な操作性と導入しやすい仕組みを整備し、運用負荷の課題を解決します。- 導入後すぐに教育の質を担保コンプライアンスやビジネスマナーなど、汎用性の高い研修コンテンツをあわせて展開することで、社内に教育ノウハウがない企業でも、即座に高いレベルでの人材育成を可能にします。- 組織のナレッジ蓄積と資産化各社独自の業務マニュアルやノウハウを蓄積・共有できる環境を提供することで、属人化を防ぎ、企業の資産としてナレッジを活用できる体制構築を支援します。

■ 今後の展望

当社は本提携を、事業成長における重要なマイルストーンと位置づけています。今後は、両社の強みを活かしながら、人材育成領域における新たなサービス企画やコンテンツ開発、提供範囲の拡大を検討し、日本全体の生産性向上と中小企業の持続的成長に貢献してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

KIYOラーニング株式会社

メール：info@aircourse.com

ウェブサイト：https://aircourse.com/

■社員教育クラウドサービス AirCourse

「AirCourse」( https://aircourse.com )は、企業向け社員教育ｅラーニングサービスです。社員教育でニーズの高い動画eラーニングコース1,200コースが受け放題となっているほか、簡単に自社の研修動画、マニュアル動画などを共有・配信できます。初期費用0円でローコストで運用でき、スマホ・PC・タブレットなどマルチデバイスに対応しています。eラーニングだけでなく、集合研修の管理や受講状況・成績レポートなどの管理機能が充実しているため、社員教育を効率化したい企業に最適です。

■KIYOラーニング株式会社とは

KIYOラーニングは2008年10月より「学びを革新し、誰もが持っている無限の力を引き出す」というミッションのもとすきま時間を活用し資格取得を目指せる音声講座として「通勤講座（現：スタディング） 」をスタートしました。2010年に法人「KIYOラーニング株式会社」を設立し、スマホで効率的に学べる学習システムを開発、動画コンテンツを充実させ、資格ラインナップの拡充、品質の向上を図ってきました。さらに、2017年には、法人向け社員教育クラウドサービス「AirCourse（エアコース）」も展開するなど社会人や企業教育を革新するプラットフォーマーとしてサービス展開を推進しています。

【会社概要】

■会社名 ： KIYOラーニング株式会社

■代表 ： 代表取締役 綾部 貴淑

■資本金 ： 8億981万円（資本剰余金含む）

■上場日 ： 2020年7月15日 東京証券取引所 グロース市場(7353)

■設立 ： 2010年1月4日

■所在地 ： 〒100-0014 東京都千代田区永田町二丁目10番１号 永田町山王森ビル4階

■URL ： https://www.kiyo-learning.com/

■事業内容 ： 教育コンテンツおよび教育サービスの企画、制作、提供、運営

■取材申込先： コーポレート本部

電話番号 03-6434-5886

メールアドレス koho@kiyo-learning.com